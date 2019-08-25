Конфуз чемпиона. Без Семака «Зенит» проиграл в Уфе

«Уфа» одержала домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в матче седьмого тура РПЛ. Единственный гол забил полузащитник Даниил Фомин. Для сине-бело-голубых это поражение стало первым в текущем сезоне РПЛ.

Без Семака и Игбуна

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов изучает стартовые составы, в которых команды подошли к матчу в Уфе.

«Перед матчем "Уфа" — "Зенит" башкирский клуб продал петербургскому Данилу Кругового. Впрочем, чемпионы России тут же отдали своего воспитанника уфимцам в аренду до конца сезона. 21-летний защитник сегодня не мог выйти на поле "Нефтяника", поскольку продолжает набирать форму после травмы, кроме того, "Уфа" по договору должна была заплатить "Зениту" крупную сумму, если бы Круговой сыграл против сине-бело-голубых.

В отсутствие травмированных Малкома и Себастьяна Дриусси главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторил стартовый состав, выходивший на матч с "Ахматом". Кстати, самого дисквалифицированного Семака заменил его помощник Игорь Симутенков. В основе "Уфы" неожиданно не оказалось Сильвестра Игбуна, сделавшего дубль в игре с "Ростовом". По слухам, нигерийский форвард всё-таки близок к уходу из уфимского клуба, а один из вариантов продолжения карьеры — ЦСКА.

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В середине первого тайма "Уфа" лишились ещё и Андрея Козлова, появившегося вместо Игбуна. Форвард получил повреждение в борьбе за мяч с Игорем Смольниковым. Похоже, этот эпизод наложился на недовольство Вадимом Евсеевым действиями Козлова. В результате главный тренер "Уфы" поднял со скамейки словенца Ловре Бизяка, который за предыдущие шесть туров сыграл лишь полчаса».

Лунев — лучший до перерыва

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает, что до перерыва опаснее были хозяева, не сумевшие отличиться благодаря игре голкипера «Зенита».

«Лучшим игроком в первом тайме стал Лунев. Вратарь "Зенита" дважды спас команду в сложнейших ситуациях. На первых минутах атака "Уфы" завершилась ударом Карпа с линии штрафной, и голкипер вытащил мяч из нижнего угла. Первым на добивание успел Гиоргобиани, однако не сумел подстроиться под отскок и пробил коленом выше ворот.

А перед перерывом прессинг "Уфы", главным объектом которого был Ракицкий, увенчался успехом — Емельянов в касание бил из пределов штрафной, но Лунев успел среагировать на хлесткий удар в ближний угол.

Между этими же двумя моментами главным образом атаковал "Зенит". Главной фигурой в размеренном позиционном наступлении был Дзюба, которого партнеры охотно нагружали мячами. Форвард боролся, делал хорошие скидки, зарабатывал штрафные.

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Один исполнялся с неплохой позиции, но взявшийся бить Ригони угодил в "стенку". У самого Дзюбы шанс забить оказался только один: после подачи Оздоева форвард нанес удар головой, но по центру ворот и точно в руки Беленову».

Беззубый «Зенит»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко критикует игру питерского клуба, который и во втором тайме не сумел создать ничего опасного у ворот соперника.

«После перерыва логично было ожидать активизации действий гостей, но вместо этого зрители увидели несколько быстрых атак уфимцев после перехватов мяча и плотный дальний удар Даниила Фомина, заставивший Лунева вытаскивать мяч из нижнего угла.

Пока один из помощников Семака Анатолий Тимощук с помощью макета-планшета наставлял Далера Кузяева на получасовой отрезок игры, "Зенит" создал подряд два момента. В обоих одну из ключевых ролей сыграл Ерохин, головой сделавший хорошие скидки на Сердара Азмуна и Дзюбу. Однако иранец, перебрасывая мяч через Беленова, пробил параллельно линии ворот, а во втором случае форвард российской сборной головой же до мяча толком не дотянулся.

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Вскоре на поле появился еще один скандальный персонаж не только недели, но и всего лета — Алексей Сутормин. Обе замены питерцев, кстати, затронули те самые проблемные — фланговые — зоны. Тот же Ригони, которого заменил Сутормин, уходил с газона в качестве самого бьющего игрока "Зенита", нанеся пять ударов. Но был ли хоть один из них по-настоящему опасным?».

«Уфа» вышла из угла

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов хвалит хозяев поля, который дождались своего главного момента в матче с чемпионом, и реализовали его.

«Корнеров "Уфа" вообще не боялась. И выносила мяч за лицевую не то что в любой непонятной, а вообще в любой ситуации. "Зенит" уже отчаялся что-то с них создать: скидки не проходили, район вратарской контролировал высоченный Беленов.

В итоге после очередного корнера "Зенит" забрал подбор, потерял мяч, а Йокич с Бизяком разогнали контратаку до самой чужой штрафной. Фомин шикарно проткнул мяч мимо соперников и разобрался с Лунёвым! Классическая ситуация, в которой ждущая своего шанса и терпящая команда наказывает фаворита за его полную неспособность что-то придумать.

Если в первом тайме у "Зенита" проглядывался хотя бы какой-то, пусть и примитивный план, то во втором всё свелось к нарабатыванию абсолютно пустых угловых.

От поражения "Зенит" уйти мог и должен был, но Неделчару героически заблокировал удар Азмуна в упор — на счету иранца очередной загубленный супермомент. Сердар был полон решимости это исправить, но уже за пределами компенсированного времени врезал ногой по голове Беленову и помешал тому зафиксировать мяч — гол был Ивановым справедливо отменён».

Игра «Зениту» не удалась

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли критикует игру «Зенита», пройдясь персонально по целому ряду игроков питерского клуба.

«Что до кандидатов в сборную, то Дзюба провел весь матч без мяча, словно партнеры разом разучились ориентироваться на недавнего именинника. Магомед Оздоев в составе гостей был наиболее активен и потому, видимо, грешил неточными передачами чаще других, хоть это и было трудно. Впрочем, под стать действовал и Александр Ерохин.

Игорь Смольников — сплошная суета и безадресные передачи. При контратаках хозяев не всегда успевал вернуться. Когда забивал Даниил Фомин, выглядел очарованным действиями Ловро Бизяка зрителем. Вышедший на замену Алексей Сутормин словно задался целью доказать, что 50 000 рублей — красная за него цена и нечего тут обсуждать.

Легионеры выглядели не лучше. Много ошибался Ярослав Ракицкий, не лучшим образом выглядел и Вильмар Барриос. Собственно говоря, когда у всей команды игра не идет, трудно кому-то стать исключением.

Можно, разумеется, сослаться на отсутствие Себастьяна Дриусси. Еще остроумнее — на травму Малкома, который при такой себестоимости, будь он здоров, в одиночку "Уфу" бы непременно обыграл.

Лучше все же признать: игра чемпионам России не удалась, после двух домашних ничьих последовало гостевое поражение. Ничего страшного, но коррективы Семаку вносить необходимо».

Очень примитивный подход к тактике

Автор «Соккер.ру» Станислав Горин критикует главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который не сумел привить питерцам никакой игры, полагаясь на индивидуальные качества игроков.

«Сергей Богданович зря до матча упомянул о знаниях об "Уфе". Ведь не показал понимание принципов работы коллектива Евсеева от слова совсем. У Семака вообще проблемы с тренерской оригинальностью. Его контратакующая "Уфа", которая рубилась в три центральных, была тактически интересной.

А "Зенит" не отличается ничем оригинальным, вся ставка на имена и их состояние. Барриос выжигает опорную зону — сразу герой. Ракицкий пришел с пасами и штрафными — важный человек. Азмун забивает с порога? Красавец! Дзюба пасы раздавал? Лидер! Но спелись за счет конкретных личных качеств, где тут работа главного тренера с коллективом?

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Бюджет позволил набрать людей, а игры-то нет. В принципе, ее и не было, но когда серия успехов, кто будет огульно критиковать? Есть характер — бесспорно, вспомните матч прошлого сезона против "Краснодара". Есть класс — никто не спорит, что Малком или Дриусси, будь на поле, могли перевернуть матч против "Уфы". Но их не было, а тактика пустых розыгрышей с флангов в центр не сработала.

Да и не могла, поскольку "Уфа" лучше, чем показывали результаты. Забивали по два мяча в первых двух турах — проигрывали. Зато с "Ростовом" и "Зенитом" вернулись к тому, что умеют. У Евсеева команда, которая хорошо знает, что и как делает. Не у всех такая ясность в голове. И хотя без Игбуна, который заявил о желании уйти, были не такими опасными в атаке, свой шанс реализовали. Ну, и Азмун ударил Беленова по голове — ничью "Зенит" не вырвал».

Семаку нужно встряхнуть «Зенит»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин не видит трагедии в поражении питерского клуба — если из него будут сделаны выводы.

«Поводов устраивать истерики и рвать на себе волосы у штаба и болельщиков "Зенита" не имеется.

А вот встряхнуть коллектив и провести серьезный разговор Семаку самое время. Так ведь часто бывает (сам "Зенит" в последние годы служит тому примером) — все на старте идет гладко и хорошо, люди самоуспокаиваются и перестают замечать, как начинают притормаживать.

И тут же попадают под турнирный прессинг не расслаблявшихся конкурентов. Перестроиться, переломить себя непросто — и нередко тебя обходят, не оставляя шансов на преследование. Сейчас же ростки этой самой самоуспокоенности (если они есть) Семак может убить в зародыше.

Даже не может, а обязан — с учетом скорой поездки в гости "Спартаку" и выступления в Лиге чемпионов.

Именно российское класико на "Открытие Арене" покажет, было ли поражение в Уфе лишь осечкой, или оно стало началом плохой тенденции. А пока у "Зенита" целая неделя». 0