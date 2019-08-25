На другом уровне. «Арсенал» старался, но на «Энфилде» этого недостаточно

На 57-й минуте матча с «Ливерпулем» «Арсенал» проигрывал со счетом 0:2, но худшее было еще впереди. Через минуту Мохамед Салах получил мяч на правом фланге и уничтожил Давида Луиса с такой жестокостью, что социальные сети потом были переполнены некрологами для карьеры бразильского защитника. Египетский нападающий ускорился, и наличие Начо Монреаля также никак не помешало ему перед тем, как он отправил мяч в левый нижний угол ворот Бернда Лено.

Несмотря на то, что, по сравнению с прошлым визитом на «Энфилд», Унаи Эмери использовал другую тактику, неутешительная статистика «Арсенала» на поле «Ливерпуля» все равно стала еще более неутешительной. «Арсенал» проиграл со счетом 1:3, и это означает, что в последних семи матчах на «Энфилде» (две ничьи и пять поражений) «канониры» пропустили 25 мячей.

«Ливерпуль» — «Арсенал» globallookpress.com

На старте матча болельщики «Ливерпуля» пели: «Мы чемпионы, чемпионы Европы». И то, что мы увидели на поле в этот нетипично солнечный для Мерсисайда, послужило напоминанием о том, как велика пропасть между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Поздний гол Лукаса Торрейры не смог замаскировать эту пропасть.

Начав сезон с двух побед, «Арсенал» прибыл на «Энфилд» с уверенностью в своих силах и планом лишить «Ливерпуль» свободного пространства в центре поля. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола однажды заметил, что подопечные Юргена Клоппа «особенно любят атаковать из глубины, через центр. Я не думаю, что есть другая команда в мире, которая атакует таким образом, с таким количеством игроков, способных моментально начать движение». И Эмери хотел подавить эту силу «Ливерпуля» плотным расположением игроков в центре поля.

Позже Клопп признал, что он «не ожидал такой системы игры соперника». И тактика «Арсенала» побудила «Ливерпуль» использовать двойную угрозу в лице фланговых защитников Энди Робертсона и Трента Александера-Арнольда. Пьера-Эмерика Обамеянга и Николя Пепе, пытаясь предоставить им шанс их играть один в один против Вирджила ван Дейка и Джоэля Матипа.

Это отчасти приносило успех «канонирам» на протяжении 40 минут. «Арсенал» справлялся с воздушной бомбардировкой штрафной и постоянным давлением. Но шансы у лондонцев возникали только из-за ошибок «Ливерпуля». Поразительная статистика первого тайма — подопечные Клоппа сделали 128 пасов в атакующей трети поля, в то время как «Арсенал» только 18.

Превосходство «Ливерпуля» в конечном счете отразится на табло. Все началось с гола головой в исполнении Джоэля Матипа после подачи Александера-Арнольда с углового за четыре минуты до перерыва. А в начале второго тайма за десять минут Салах дважды расправился с Луисом — сначала заработал пенальти, когда центральный защитник потянул его за футболку, а затем оставил его не удел, перед тем, как довести счет до крупного.

«Ливерпуль» — «Арсенал» globallookpress.com

«Нам удалось сократить разницу между нашей командой и "Ливерпулем" (в прошлом году на "Энфилде" "канониры" проиграли со счетом 1:5 — Прим. ESPN). Но на данный момент этого недостаточно», — сказал Эмери после матча.

Эти слова вкратце подводят итог. «Арсенал» был не таким ужасным — они действовали организованно, у них был план, и они создавали моменты в первом тайме. Но все же в противостоянии с чемпионами Европы этого было недостаточно.

«Ливерпуль», как и «Сити», сейчас совершенно на другом уровне по сравнению со своим главными соперниками. Более того — ни одни, ни другие еще не достигли тех высот, на которые они способны. Например, Клопп отметил после игры, что «мы могли бы контролировать ход матча лучше. Вероятно, это наша задача».

Юрген Клопп globallookpress.com

«Я думаю, что все, что мы сделали хорошо в первых четырех играх сезона, в этот раз мы делали еще точнее и лучше. Мне понравились желание, страсть, сила и энергия, которые мы вкладываем в эту игру», — добавил Клопп.

«Арсенал» может утешать то, что они не будут единственной командой, которая будет пыхтеть и стараться, но все равно проиграет на «Энфилде». На родной арене «Ливерпуль» теперь непобедим в 42 подряд матчах АПЛ. 0