«Реалу» нужен Неймар

«Реал» в рамках второго тура Примеры сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1) дома. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

Ставка «Реала» на старые кадры не сработала

«Гарет Бейл и Хамес Родригес, которые были лучшими у "Реала" в течение первого часа игры, по крайней мере предстали в роли самых активных в составе хозяев, хотя 300 миллионов евро были потрачены клубом на то, чтобы якобы построить новую команду этим летом.

Превосходный гол Карима Бензема на 82-й минуте снова показал, насколько он важен для мадридцев. Ошибки игроков, встречаемые одобрительными аплодисментами со стороны "Бернабеу", а не непрекращающимися свистами, привели к хорошим переменам в новом сезоне, хотя после финального свистка настроение затем снова помрачнело», — отмечает в материале ESPN Дермот Корриган.

«Двадцать два удара "Сливочных" за 90 минут впечатляют, но только четыре из них пришлись в створ ворот, и лишь один пробил вратаря "Вальядолида" Жорди Масипа. Понятно, что гости получили больше пространства, когда соперник пытался вырвать победу, в то время, как основное время подходило к концу, но удивляет то, как легко раскрывается оборона "Реала" при счете 1:0 в свою пользу за считанные минуты до конца матча.

При этом ставка на одновременный выход на поле Хамеса Родригеса, Иско и Бейла не сработала, поскольку гости огранизовали хорошую оборону, и только после того, как двое из трех были заменены, хозяевам удалось выйти вперед. Учитывая, насколько этот основной состав похож на прошлое Мадрида, неудивительно, что коллектив Зидана сник после перерыва, где те же фигуры в полузащите и обороне совершали те же ошибки».

Бейл и Хамес вернулись к былой форме

«Результат этой игры не вина Бейла и Хамеса, ведь первый выглядел энергичным и преданным делу, а также действовал куда быстрее, чем в любой игре прошлого сезона, где повторяющиеся травмы оказывали на него главное влияние.

Второй, тем временем, был в гуще игры и стремился бить при каждом удобном случае, возвращаясь к своим лучшим моментам во время выступлений в "Реале" Карло Анчелотти», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Игра хозяев в первом тайме была многообещающими, поскольку они высоко прессинговали и наносили удары по воротам, однако им не хватало точности. Соперник же, компактно защищаясь, свел результат усилий "Сливочных" у своих ворот до полумоментов. Моментами во второй половине матча казалось, что мы наблюдаем Мадрид прошлой кампании — его футболисты выглядели отрешенно и равнодушно».

«Реалу» не хватает креатива Азара

«При всем своем доминировании на поле, "Сливочным" было очень трудно пробиться сквозь оборонительные порядки "Вальядолида", и они нанесли всего четыре удара в створ ворот, включая великолепный удар Бензема.

Это была игра, в которой дриблинг Эдена Азара был необходим для вскрытия редутов гостей. Зидан может только надеяться на то, что бельгиец вскоре вернется в строй», — рассуждает Джо Райт в отчете о поединке на сайте Goal.com.

«Тони Кроос отдал точно все 53 свои передачи и создал для партнеров пять неплохих шансов забить, но его дотошное использование мяча не соответствовало действиям окружающих. В отсутствие Азара Зидан выпустил Винисиуса Жуниора, дабы тот помог раскрыть оборону соперника, но решительные проходы бразильского вингера не были плодотворны».

«Реал» должен подписать Неймара

«Против "Вальядолида" "Реал" провел хороший первый тайм, однако его усилий оказалось недостаточно, чтобы повести в счете. Хотя хозяевам не хватало Азара, который является большой звездой команды, он не есть бомбардиром, как Неймар, и в близком приближении», — пишет на страницах Marca Карлос Карпио.

«После перерыва подопечные Зидана снова показали те же недостатки, что были у них и прошлом сезоне, несмотря на потраченные 300 миллионов евро этим летом. Вот почему королевскому клубу нужен бразилец. И вот почему Лионель Месси и вся раздевалка "Барселоны" неделями давит на клуб, чтобы его подписали они, а не Мадрид, ведь они знают, на что тот способен». 0