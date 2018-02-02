Новая эра «Интера». Конте начал «превращать сомневающихся в верующих»

Этот матч стал для Конте первым после возвращения в Италию, где ранее он возглавлял «Ювентус», с которым трижды подряд выиграл Серию А, и сборную Италии. Ничего другого, кроме трех очков в матче с «Лечче», Конте не устроило бы, и он добился результата.

«Лечче» не предстал неудачником, несмотря на итоговый счет. Команда завершала матч вдесятером после удаления Диего Фариаса. Но в любом случае это была не та битва, в которой они должны были победить.

Вот пять выводов после матча от Squawka.

1. Знакомая стратегия Конте

После ухода Жозе Моуринью, при котором «Интер» завоевал пока что последнее чемпионство в 2010 году, в миланском клубе успело поработать 13 различных тренеров — начиная от тех, у кого было достаточно успешное резюме и заканчивая теми, кто не мог похвастаться таковым, однако выглядел многообещающе для того, чтобы направить клуб в новое русло.

Полный сезон с командой проработали Андреа Страмаччони, Вальтер Маццари, Роберто Манчини и Лучано Спаллетти. Однако они так и не смогли сократить разрыв между «Интером» и «Ювентусом».

Учитывая взаимоотношения Конте с величайшим противником «Интера», можно подумать, что болельщики «нерадзурри» должны встречать тренера неохотно. Однако им придется его принять. Везде, где работал Конте, он демонстрировал, что может выжать максимум из своих подопечных. Если они следуют за ним, то дело сделано. И его нынешняя миссия заключается в том, чтобы свергнуть «Юве» с трона, и не пустить туда кого-либо еще.

Антонио Конте globallookpress.com

Состав «Интера» не так уж и плох, если сравнивать его с большинством команд Серии А. Но и Рим не за один день строился. Может понадобится какое-то время для того, чтобы команда начала показывать свой максимум. Да, они могут быть еще лучше, чем в матче с «Лечче».

В первом поединке Конте его игроки располагались по привычной для тренера схеме 3-5-2, а из одиннадцати футболистов, только двое были новичками команды.

2. Новые лица «Интера»

Все взгляды были направлены на того, кто возглавил атаку «Интера». Предполагалось, что громкий летний трансфер «Интера» Ромелу Лукаку не дебютирует в матче с «Лечче» из-за «лишнего веса». Но оказалось, что у этих слухов не было ног, на которых можно было бы далеко убежать.

Лукаку, который покинул АПЛ, имея в своем активе 113 голов в 252 матчах, мечтал об этом моменте с тех пор, как влюбился в итальянский футбол. Он надел футболку с №9, которую носил его кумир Роналдо. Было интересно понаблюдать, каким будет первый абзац новой жизненной главы Лукаку.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

И в своем дебютном матче он забил гол. Но до этого то же самое сделал другой новичок «Интера» Стефано Сенси, который перешел из «Сассуоло». В прошлом сезоне 24-летний итальянский хавбек забил 2 гола в Серии А. Теперь он уже на полпути к повторению своего прошлогоднего результата.

Что касается «большого Рома», то в первые 45 минут он разочаровал. Со старанием проблем не было, однако ему не удавалось занимать правильные позиции, чтобы иметь возможность забить гол. После перерыва это в какой-то степени изменилось.

Его забивной инстинкт сделал свое дело после паса Лаутаро Мартинеса. На протяжении своей карьеры Лукаку редко играл в схеме с двумя нападающими. Сейчас ему может понадобиться какое-то время, чтобы почувствовать себя уверенно. Но дебют все равно был позитивным.

3. Отсутствие Икарди и Година

В матче против «Лечче» «Интер» обошелся без своего бывшего капитана, «золотого мальчика» Мауро Икарди. Слухи по-прежнему связывают его с уходом из клуба, хотя он не планирует делать это в ближайшее время. Икарди даже передали футболку с №7, что вызывало сомнения касательно заинтересованности «Интера» в услугах Алексиса Санчеса, который за несколько дней до закрытия трансферного окна остается игроком «МЮ».

Пока достоверно неизвестно, входит ли Икарди в планы Конте, но тот факт, что он не принимал участие в предсезонной подготовке команды, наводит на мысль, что аргентинец сейчас где-то на втором плане.

Не увидели мы и уругвайского защитника Диего Година, который пока остается вне игры из-за проблемы с бедром. Его присутствие в тройке центральных защитником «Интера» может сыграть важнейшую роль в разгар сезона.

4. «Лечче» может быть конкурентным

История выездных матчей «Лечче», который вернулся в Серию А после семилетного перерыва, против «Интера» никогда не была на их стороне. Последние семь выездов в гости к «нерадзурри» завершились для «Лечче» семью поражениями с общим счетом 3-16. Но, конечно, история существует для того, чтобы ее переписывать. Правда, не в этот раз. При этом нужно отметить, что команда Фабио Ливерани зарекомендовала себя довольно неплохо.

«Интер» — «Лечче» globallookpress.com

Они не давали Самиру Хандановичу сильно заскучать и нанесли 17 ударов в сторону ворот против 24 у «Интера». Но, конечно, этот матч не играет для «Лечче» столь важную роль. Обязательно брать очки команде нужно будет в дуэлях с командами, которые будут бороться за сохранение прописки в Серии А.

Если они смогут делать это регулярно, тогда стоит ожидать второго подряд сезона в элитном дивизионе. Правда, в следующем матче (против «Вероны») «Лечче» придется обходиться без своего форварда Диего Фариаса, который получил безрассудную красную карточку.

5. На «Интер» ничего не давит

Игроки «Интера» globallookpress.com

Как уже упоминалось выше, последнее «скудетто» «Интер» завоевал еще при Моуринью. С тех славных времен команда лишь раз финишировала на втором месте, а в остальных случаях томилась между четвертой и девятой позициями.

Несмотря на то, что сезон 2019-2020 — это уже новая история, немногие ставят против «Ювентуса», который выиграл девять титулов подряд. Ожидается, что «Наполи» сможет приблизиться к туринцам и вновь попытаться навязать им борьбу.

В то же время у «Интера» позади два сезона, в которых команда набирала максимум 72 очка (в сезон 2017-2018). «Нерадзурри» — аутсайдер в верхней части таблицы и это может помочь Конте. Нет никакого давления на тренера, ему не нужно моментально добиваться успеха. Он мог бы позаимствовать цитату у Юргена Клоппа и создать атмосферу, которая «превратит сомневающихся в верующих». 0