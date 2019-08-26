Большое количество ударов принесло свои плоды — «Ростов» обыграл «Рубин» в седьмом туре РПЛ

В рамках 7 тура российской Премьер-лиги встречались «Ростов» Валерия Карпина и «Рубин» Романа Шаронова. В начале матча голом отметились гости, но главная звезда атаки хозяев — Элдор Шомуродов — сравнял счет еще до перерыва. Победу «ростовчанам» принес Саплинов, который забил на 87 минуте. Итог — 2:1 в пользу «Ростова». Вот что по этому поводу пишут спортивные обозреватели.

Град ударов все же принес пользу «Ростову»

В матче «желто-синие» нанесли большое количество ударов по воротам соперника, причем делалось это с различных дистанций и позиций. Обозреватель Sports.Ru Павел Тихонов указал на основные моменты этой ситуации.

«Мы каждую неделю хвалим РПЛ, а РПЛ в ответ дает классные сюжеты. В воскресенье "Ростов" дома рубился с "Рубином": там были не только камбэк и пятый гол Шомуродова, но и еще кое-что.

31 удар по воротам! Это запредельно много. Для сравнения: лидеры по ударам в сторону ворот — тот же "Ростов" (до матча с "Рубином") и "Спартак", они в среднем бьют по 18 раз.

Кстати, список самый активных футболистов "Ростова" тоже удивляет:

— 8 попыток у центрального полузащитника Александра Саплинова (он в итоге забил победный), 5 из которых — из вратарской;

— 7 у Еременко, который палил издалека — 6 ударов из-за пределов штрафной;

— 5 у Ионова, почти все с близкого расстояния.

Да, важно: несмотря на три десятка ударов, у вратаря "Рубина" Юрия Дюпина только шесть сэйвов: два удара он пропустил, а еще несколько заблокировали партнеры.

И самое главное: так много в одни ворота не били с сезона-2017/18, а вообще это пятый показатель в эру продвинутой статистики (Opta считает удары в РПЛ с 2008-го и не учитывает заблокированные, поэтому "Ростову" засчитали только 25 ударов)».

Активный старт, конкурс на дальние удары и нервная концовка для победителей

Представитель ресурса «Спорт-Экспресс» Юрий Плохотниченко описал развитие поединка с его первых минут.

«В Ростове встречались две команды-открытия этого сезона. Ожидания были велики, тем более что другие результаты тура подняли ставки этой игры — победителю светило место в группе лидеров, проигравший оставался в почти столь же многочисленной ораве близких преследователей.

Очередная результативная ошибка Песьякова в прошлом туре переполнила лимит терпения Карпина, и в воротах "Ростова" дебютировал Бабурин. Кроме того, впервые в стартовом составе вышел Саплинов. В свою очередь, Шаронов сильно обновил атакующую линию, выпустив на этот раз Подберезкина, Маркова и Микелтадзе. Правда, принадлежащий "Ростову" Кьяртанссон все равно сыграть не мог.

Несмотря на непривычные сочетания, команды с ходу принялись оправдывать надежды на веселый футбол. "Ростов" нередко разбивал высокий прессинг "Рубина" и проводил скоростные атаки по разреженному пространству, но и сам по обыкновению надежностью сзади не отличался. Уже на второй минуте Шомуродов из центра штрафной пробил выше, гости тут же ответили опасным ударом Маркова. Хоязева продолжили давить, а забили гости — Подберезкин одним пасом разрезал всю защиту "Ростова", и вышедшему один на один с Бабуриным Маркову оставалось только не угодить в голкипера.

Ответ был мощным — за следующие две минуты Дюпин трижды спас "Рубин" после дальних и средних ударов Еременко и Саплинова, а Плиев не дал забить Ионову, вынеся мяч из пустых ворот. "Ростов" продолжал свою круговерть, и Дюпин вполне мог вспомнить махачкалинские времена, когда в него прилетало по полтора-два десятка ударов за матч.

В итоге пресловутое "старое футбольное правило" сработало в каком-то совсем уж извращенном варианте. Очередной провал защитных порядков хозяев позволил Давиташвили ударить из-за штрафной — мяч, срикошетив о Чистякова, тюкнулся в штангу и отлетел в поле. В молниеносной ответной контратаке Шомуродов тоже угодил в защитника, но тут форварду повезло больше — мяч проскакал между штангой и Дюпиным в сетку.

Остаток первого и начало второго тайма превратились в конкурс дальних ударов в исполнении хозяев, которым всякий раз немного не хватало точности. В середине тайма ростовчане наконец поняли, что надо искать другие средства, и у ворот Дюпина стало поострее. Вскоре вратарь с трудом выудил мяч из-под перекладины после удара головой Шомуродова, а такая же попытка Чистякова оказалась чуть неточной. Ближе к концу матча верный момент упустил Еременко, не сумевший толком пробить с убойной позиции. Наконец, за три минуты до конца здорово проведший матч Саплинов откликнулся на заброс Чернова и головой поразил цель. "Ростов" догнал лидеров, но теперь его ждет первый в сезоне матч, где он уже не будет фаворитом — в ближайшую субботу в Черкизове».

Российские Клопп и Гвардиола — дуэль тренеров придала матчу зрелищности

Собственный баттл выдали Валерий Карпин и Роман Шаронов. На бровке оба тренера дали настоящий концерт эмоций и вот по этому поводу написал Богдан Горбунов — обозреватель «Чемпионата».

«Старт нынешнего сезона РПЛ подарил нам не только ожесточённую борьбу на вершине турнирной таблицы, хорошую результативность команд, неожиданных героев, но и новый тренд. Оказывается, в России тренеры тоже могут быть суперзвёздами, как в АПЛ. Если по мастерству нашим специалистам пока рано тягаться с Клоппом и Гвардиолой, то по харизме и внутренней энергии они ничуть им не уступают.

Особенно уже приучивший общественность к своим выходкам Валерий Карпин и совсем недавно начавший жечь на бровке и в раздевалке Роман Шаронов. Оба тренера очень красноречивы, не стесняются эмоций, пытаются проповедовать атакующий футбол и ведут себя во время матчей прямо как рок-звёзды.

Неудивительно, что в промо к домашнему матчу с "Рубином" "Ростов" представил обоих специалистов в виде металлистов: Карпина изобразили в косухе, а Шаронова в обычной куртке с символикой казанского клуба, но зато с поднятой вверх "козой". Таким образом клуб дал понять, что на "Ростов Арене" концерт стоит ждать не только на поле, но и в тренерских зонах. И действительно, те, кто поверил в это, не были обмануты».

Также Богдан Горбунов подробно описал то, что творилось в технической зоне обеих команд, а точнее он передал эмоции, которыми руководствовались наставники двух коллективов.

«Стартовый свисток наставник "Рубина" встретил стоя, облокачиваясь на скамейку запасных. Он смотрел на поле и был очень задумчив. Однако из состояния покоя Роман Шаронов вышел довольно быстро — уже при первом стыке в центре поля. Не согласившись с решением арбитра, тренер ринулся что-то объяснять резервному судье. Высказав мнение об эпизоде, он тут же вернулся обратно.

Весь матч тренер "Рубина" провёл примерно в таком же режиме. Застыв у скамейки запасных, он взрывался при любом удобном случае. Шаронов размахивал руками, ругая своих защитников, показывал игрокам пальцем, в каком направлении развивать атаки, а также, будто сгребая шахматные фигуры со стола, выгонял низко сидевших оборонцев ближе к центру поля.

Особенно часто Шаронов прикрикивал на фланговых защитников — Степанова и Данченко. В первом тайме из-за удачного прессинга ростовчан "Рубин" с трудом преодолевал центр поля. Игроков, получающих мяч от Дюпина, тут же встречали и отбирали у них мяч. Тренер "Рубина" просил своих латералей держаться шире и открываться под передачу вратаря.

Возможно, именно из-за осознания игровых проблем гол своей команды Шаронов практически не праздновал. После того как Марков открылся между двумя центральными защитниками "Ростова", получил пас от Подберёзкина, а затем точным ударом открыл счёт в матче, Шаронов сложил руки в карманы и пошёл раздавать "пять" тренерскому штабу.

Тем удивительнее, что буквально через несколько минут он опять выбегал к бровке, кричал игрокам и что-то подсказывал судьям. В игре с "Ростовом" Шаронов точно не боялся получить дисквалификацию за "демонстративное исполнение обязанностей наставника".

На гол "Рубина" хозяева ответили результативным ударом спустя 15 минут. Главный бомбардир ростовчан Элдор Шомуродов сместился с мячом ближе к центру штрафной площади и пробил. Рикошет от защитника помог оказаться мячу в воротах.

Забитый гол наставник "Ростова" также встретил спокойно. Складывалось впечатление, что у Валерия Карпина отлегло — уж больно много моментов в первом тайме губили его футболисты.

Тем не менее хозяева предоставили своему наставнику ещё немало поводов понервничать. Следуя тренду на слабую реализацию, заданному в начале игры, футболисты донского клуба продолжили пороть голевые моменты. Из выгодных позиций мазали Саплинов, Чернов и Ионов. В то же время "Рубин", пользуясь тем, что "Ростов" активно прессинговал и атаковал большими силами, с удовольствием убегал в контратаки, находя свободные зоны.

Подобное положение дел не могло не сказаться на Карпине. Наставник ростовчан, в отличие от тренера "Рубина", буквально дежурил у бровки, отлучаясь к скамейке запасных только на короткий водопой и разговоры с помощниками.

На границе технической зоны Карпин буквально выжигал землю. Он размахивал руками, реагируя на решения арбитров, хватался за голову во время ошибок игроков, очень громко кричал, подсказывая своим футболистам, где располагаться во время обороны. "Норманн, лево, лево!", — слышалось на стадионе, даже несмотря на звучные скандирования болельщиков.

Практически все ключевые эпизоды в концовке игры главный тренер "Ростова" буквально пропускал через себя. Он подпрыгивал от недовольства, когда контратаку "Рубина" его команда сумела остановить только ценой фола, вздирал руки в воздух, когда Ерёменко отдавал неточный пас, отчаянно жестикулировал и ругался, когда очередной навес ростовчан оказывался безрезультатным.

Последние 10 минут игры стали для Карпина ещё напряжённее. Нервничая, он не мог устоять на месте, расхаживая вдоль технической зоны и из-за раза в раз облокачиваясь о козырёк скамейки запасных. И даже гол, забитый Саплиновым, не принёс тренеру "Ростова" облегчения. После мяча форварда жёлто-синих намного счастливее смотрелись помощники Карпина, чем он сам».

Карпин как всегда рубит правду в интервью

Наставник «комбайнеров» отличается своей харизмой, которой он блещет во время пресс-конференций. Вот что по этому поводу пишет «Чемпионат»

«После игры Карпин снова зажёг, но уже на пресс-конференции. Ирония и фирменное "И?" были при нём.

Сначала главный тренер "Ростова" рассказал журналистам о своих эмоциях после игры и похвалил команду.

— Сейчас, конечно, у меня отходняк от таких нервов. Создали столько моментов… Хотелось бы, чтобы их лучше использовали. Но лучше так, чем наоборот. Тем не менее я горжусь ребятами. Сегодня они сделали всё, что я им говорил, кроме попадания в створ ворот.

— У вас были проблемы с реализацией…

— И?

— Поправляемо?

— Как?

— Это я у вас спрашиваю.

— Поправляемо. Будем работать: вместо 30 будем наносить 50 ударов — может, забьём.

— Фалькао к нам не приедет. Кто должен приехать, чтобы "Ростов" смог стать чемпионом?

— Дайте денег — кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду, Азара». 0