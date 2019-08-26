Характер и Тиль принесли «Спартаку» победу в Самаре

Московский «Спартак» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» (2:1) в рамках 7-го тура РПЛ. Счет в матче открыл форвард «Крыльев» Александр Соболев, который во вратарской замкнул подачу с фланга. Во втором тайме красно-белые сумели отыграть благодаря дебютному голу за клуб Джордана Ларссона. Победу гостям принес еще один новичок красно-белых Гус Тиль, отличившийся в компенсированное время.

Бакаев — жертва ротации

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает неожиданные кадровые решения главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Олег Кононов сделал выводы после крайне слабого матча в Браге и провел сразу четыре замены. Но если появление Николая Рассказова и тем более Гуса Тила и Джордана Ларссона читались, то выход в старте Наиля Умярова стал сюрпризом.19-летний полузащитник здорово вышел на замену в Португалии, добавив команде мобильности и уверенности с мячом, но кто мог представить, что он начнет с первых минут в Самаре? Тем более, что в РПЛ он в нынешнем сезоне не провел ни минуты.

Не меньшим сюрпризом стало решение Кононова оставить в запасе Зелимхана Бакаева, представшего в Браге бледной тенью самого себя. Однако Резиуан Мирзов смотрелся еще хуже, но вновь вышел на левом фланге полузащиты.

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Миодраг Божович не мог рассчитывать на двоих игроках центра поля — получившего повреждение Александра Гацкана и принадлежащего "Спартаку" Артема Тимофеева. Их заменили Срджан Мияйлович и Паул Антон».

Шестой гол Соболева

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов хвалит «Крылья Советов», которые вытерпев натиск соперника в первом тайме, сумели отличиться перед перерывом.

«За первые пятнадцать минут москвичи должны были оформлять преимущество и спокойно катать от обороны. Проскользнул по флангу Мирзов и отдал под удар Рассказову — выстрел пошёл мимо. В опасную контратаку убегал Шюррле, пробивший слишком слабо. Мияйлович подарил мяч сопернику внутри штрафной — но никто этим не воспользовался.

Моментов у хозяев не было почти целый тайм. Везло только с жёлтыми — в составе противников их схлопотали Зобнин, Джикия и Ларрсон. Из интересного были только попытки зацепиться на чужой половине поля роскошного Соболева, который покорил Самару на старте сезона.

В последние пятнадцать минут первого тайма преимущество гостей практически улетучилось. "Крылья" научились держаться против такого "Спартака" в центре, а радоваться фанатам гостей оставалось только по поводу молодого Умярова, не тушевавшегося на фоне партнёров. И тогда внезапно случился главный момент "Спартака" за первый сорок пять минут — Шюррле засадил в штангу, а спешивший на добивание Мирзов попал в растянувшегося Рыжикова.

И почти сразу после этого случилась ответная голевая атака "Крыльев". Они терпели весь тайм, были намного хуже в плане созданных моментов, но на перерыв ушли с преимуществом. Снова Соболев — это был шестой его гол в этом сезоне. Кстати — снова вопросы к Рассказову, который в кои-то веки сменил Ещенко».

Неугомонный Шюррле

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает слабую реализацию моментов игроками «Спартака», которые сумели в итоге сравнять счет.

«А "Крыльям" явно не хватало цепного пса вроде Гацкана — в опорной зоне хозяев гуляло перекати-поле, поэтому "Спартак" регулярно бил. Особенно старался Шюррле — шесть ударов за тайм. Но немец часто торопился и принимал неверные решения.

"Спартаку" важно было забить сразу после перерыва, и команда это сделала. Чуть ли не первая осмысленная атака правым флангом дошла до логического завершения. Причем забил Ларссон, к которому до перерыва было больше всего вопросов.

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Сразу после гола "Спартак" едва не остался в меньшинстве — Джикия с желтой карточкой сфолил на Соболеве и сам завалился на газон. Возможно, капитана "Спартака" спасло, что он тоже получил небольшую травму — Сергей Лапочкин решил обойтись без второго предупреждения».

Максименко оставил «Спартак» в игре

Автор Soccer.ru Синклейр фиксирует, что красно-белые могли пропустить второй мяч, если бы не игра удачная голкипера.

«Думаем, что даже фанаты "Крыльев" вряд ли думали, будто победа их команды при такой игре стала бы справедливой. Все-таки "Спартак" действительно играл — и играл эффектнее. Даром что палил из пушек по воробьям, но традиционных претензий от взыскательных персон и заявлений о нелепости игры красно-белых не увидите. Кононов, наверное, рад в итоге, что не стал менять Ларссона сразу, о чем были наверняка мысли.

Джордан исправился, смог сравнять счет, сделав ситуацию для гостей не такой потенциально стыдной. Далее тренерский штаб гостей делал напрашивающиеся вещи. В частности, выпустил Зелимхана Бакаева вместо Мирзова, чтобы напору добавить еще и разнообразия, и большей глубины осмысления атак. В центре произошла, по сути, обратная португальской перестановка: Умяров уступил место Гулиеву.

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Только в конце уже ушел Ларссон, а вышел брат Зелимхана Солтмурад Бакаев. С такой вариацией "Спартак" продолжил играть агрессивно, но менее беспорядочно, ожидая традиционной прибавки, которая у команды происходит во вторых таймах. А вместо прибавки под занавес мог получить второй гол. Максименко в паре эпизодов буквально спас команду и оставил ее в игре, ожидая ответной благодарности».

Не везёт Шюррле — повезёт Тилю

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров удивляется остросюжетной концовке встречи и хвалит новичка «Спартака».

«Со "Спартаком" скучно не бывает — это аксиома. При счёте 1:1 на последних минутах команда чуть не проиграла. Два сумасшедших спасения после очень сложных ударов Канунникова и Мияйловича совершил Максименко. После них на миг показалось, что и ничья нормальный результат для красно-белых.

Но команда Кононова, оседлавшая волну уверенности, в компенсированное время провела-таки результативную атаку. Разогнал её Зелимхан Бакаев, а завершил чётким ударом великолепный Тиль. Всё-таки правду говорят, когда утверждают, что победы притягиваются к победам и наоборот.

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Третий успех подряд в чемпионате позволил "Спартаку" догнать по очкам "Краснодар", "Ростов", "Локомотив" и "Зенит". В чемпионате пятивластие».

Пятивластие

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев хвалит «Спартак» за характер и удивляется плотности верхней части таблицы.

«А "Спартак" по-прежнему нащупывает свою игру, в Самаре мы не увидели в исполнении москвичей феерии, но результат есть. Третья победа подряд, и Олег Кононов, которого уничтожали фанаты в начале месяца, — в числе лидеров. Вновь "Спартак" победил на характере, вновь отлично проявили себя новички. Если Ларссон в дерби с ЦСКА был незаметен, то на этот раз забил важнейший гол. Жаль, что и он, и Тил не сыграют с "Брагой" в Лиге Европы, с другой стороны — оба получат больше времени на восстановление.

Главный итог 7-го тура: сразу пять клубов делят первое место. Сложно навскидку вспомнить, когда такое бывало в последний раз и бывало ли вообще. Даже если брать в расчет не только РПЛ, но и другие лиги. Последние три чемпионата с точки зрения борьбы за золото получились скучными. Чемпионство оформлялось досрочно, а команды, в итоге ставшие первыми, крепко держали лидерство на протяжении многих туров. Пока все говорит о том, что в нынешнем сезоне будет по-другому». 0