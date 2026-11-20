прогноз на матч 18-го тура ФНЛ, ставка за 2.15

21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» занимает седьмое место в таблице, набрав 27 пунктов в 18 сыгранных матчах: 6 побед, 9 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура ярославский клуб сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах «Шинник» обыграл «Спартак» из Костромы (2:1), «Уфу» (2:1), сыграл вничью с «Велесом» (1:1) и проиграл «Челябинску» (0:2).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» занимает 17-е место в чемпионате России, набрав 13 очков после 17 сыгранных матчей.

Последние матчи: команда из Нижнекамска в гостях проиграла команде московскому «Торпедо» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Нефтехимик» не может одержать победу на протяжении восьми матчей, сыграв вничью в одной встрече и проиграв в семи поединках. Клуб из Нижнекамска забил 5 мячей ипропустил 13 голов.

На что ставят в матче Шинник — Нефтехимик Букмекерские коэффициенты на матч Шинник — Нефтехимик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» занимает 17-е место в чемпионате России

«Шинник» занимает 7-е место в чемпионате России

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шинника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Нефтехимика» — 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.62.

Прогноз: «Шинник» подходит к матчу в более предпочтительном положении. Ярославская команда занимает седьмое место и в последних встречах демонстрирует неплохие результаты. «Нефтехимик», напротив, переживает серьёзный спад и потерпел семь поражений в восьми предыдущих матчах. Учитывая разницу в текущей форме соперников и преимущество своего поля, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

2.15 Победа «Шинника» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Шинник» — «Нефтехимик» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Шинника» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Не стоит рассчитывать на большое количество голов. «Шинник» достаточно организованно действует в обороне, а «Нефтехимик» испытывает серьёзные проблемы с результативностью. Нижнекамский клуб забил всего пять мячей за последние восемь матчей. Предполагаем, что хозяева будут контролировать ход встречи, но игра не получится сверхрезультативной.

2.10 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Шинник» — «Нефтехимик» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.10.