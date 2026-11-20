Вернётся ли «Комо» в топ-4?

прогноз на матч в борьбе за зону еврокубков итальянской Серии А, ставка за 1.85

21 ноября в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Кальяри». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после 11-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 23 очка в своем активе.

Команда занимает пятую строчку, что в зоне еврокубков (топ-6), с отставанием в один пункт от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в три балла от шестого «Фрозиноне».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Интеру» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже оказался на высоте, попросту унизив французский «Ланс» с результатом 9:1.

Не сыграют: травмирован — Кин, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Комо» выиграл шесть раз при одном поражении.

С такой формой у хозяев отличные шансы на три очка, тем более на своем поле, а также если помнить об их перевесе в классе над соперником.

Анастасиос Дувикас — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» после 11-ти туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 16 баллов в своем активе.

Команда занимает девятую строчку с отставанием четыре очка от зоны еврокубков (топ-6), а также в семь пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 11-го тура национального первенства коллектив в домашних стенах обыграл «Фрозиноне» (1:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб уже остался без баллов, когда теперь на чужом поле потерпел поражение от «Лацио» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Феличи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Кальяри» проиграл четыре раза при одной победе.

Такие результаты ставят под сомнение шансы гостей не то, что на победу, а даже на ничью, тем более что игра состоится на поле их соперника.

Даниэль Мальдини — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

На что ставят в матче Комо — Кальяри Букмекерские коэффициенты на матч Комо — Кальяри: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Комо» забивали обе команды

в трех из четырех последних домашних матчей «Комо» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из семи последних матчей «Кальяри» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.80, выигрыш «Кальяри» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.51 и 2.46.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из восьми последних домашних поединков.

Между тем, в двух последних выездных матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Комо» — «Кальяри» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше двух мячей, ведь такой расклад сыграл в пяти из восьми последних поединков «Комо».

2.23 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Комо» — «Кальяри» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.23.