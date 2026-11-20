Вернётся ли «Сочи» в тройку лидеров?

прогноз на матч 18-го тура ФНЛ, ставка за 1.80

21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Велес». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» потерял одну строчку в ФНЛ и расположился на четвёртом месте, набрав 33 очка: 10 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: В рамках 19-го тура российского первенства «Сочи» сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: В последних пяти матчах команда «Сочи» одержала две победы, сыграла вничью одну встречу и потерпела два поражения, при этом забив четыре гола и пропустив шесть мячей.

«Велес»

Турнирное положение: «Велес» занимает пятое место в таблице, набрав 31 балл в 19 сыгранных матчах: 9 побед, 4 ничьи и 6 поражений.

Последние матчи: «Велес» в гостевой встрече проиграл «Челябинску» (2:4).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Велес» одержал одну победу, две встречи завершил вничью и в двух поединках потерпел поражение, забив шесть голов и пропустив восемь мячей.

На что ставят в матче Сочи — Велес Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — Велес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сочи» занимает четвёртое место в чемпионате России

«Велес» занимает пятое место в чемпионате России

В этом сезоне «Сочи» обыграл «Велес» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сочи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Велеса» — 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.87.

Прогноз: «Сочи» постарается реабилитироваться за потерю очков в предыдущем туре и воспользоваться преимуществом домашнего поля. Команда располагается выше «Велеса» в таблице и в целом выглядит предпочтительнее по подбору исполнителей. Гости в последнее время выступают нестабильно, чередуя удачные результаты с неудачами. Предполагаем, что хозяева смогут добиться положительного результата.

1.80 Победа «Сочи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сочи» — «Велес» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Сочи» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Вряд ли встреча получится слишком результативной. «Сочи» в пяти последних матчах забил всего четыре мяча, а «Велес» за аналогичный отрезок отличился шесть раз. Обе команды не всегда эффективно действуют в атаке, поэтому рассчитывать на голевую феерию не приходится.

1.87 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Сочи» — «Велес» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.87.