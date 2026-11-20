21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Велес». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочи» потерял одну строчку в ФНЛ и расположился на четвёртом месте, набрав 33 очка: 10 побед, 3 ничьи и 5 поражений.
Последние матчи: В рамках 19-го тура российского первенства «Сочи» сыграл вничью с «Шинником» (0:0).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах команда «Сочи» одержала две победы, сыграла вничью одну встречу и потерпела два поражения, при этом забив четыре гола и пропустив шесть мячей.
«Велес»
Турнирное положение: «Велес» занимает пятое место в таблице, набрав 31 балл в 19 сыгранных матчах: 9 побед, 4 ничьи и 6 поражений.
Последние матчи: «Велес» в гостевой встрече проиграл «Челябинску» (2:4).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Велес» одержал одну победу, две встречи завершил вничью и в двух поединках потерпел поражение, забив шесть голов и пропустив восемь мячей.
Статистика для ставок
- «Сочи» занимает четвёртое место в чемпионате России
- «Велес» занимает пятое место в чемпионате России
- В этом сезоне «Сочи» обыграл «Велес» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сочи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Велеса» — 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.87.
Прогноз: «Сочи» постарается реабилитироваться за потерю очков в предыдущем туре и воспользоваться преимуществом домашнего поля. Команда располагается выше «Велеса» в таблице и в целом выглядит предпочтительнее по подбору исполнителей. Гости в последнее время выступают нестабильно, чередуя удачные результаты с неудачами. Предполагаем, что хозяева смогут добиться положительного результата.
Ставка: Победа «Сочи» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Вряд ли встреча получится слишком результативной. «Сочи» в пяти последних матчах забил всего четыре мяча, а «Велес» за аналогичный отрезок отличился шесть раз. Обе команды не всегда эффективно действуют в атаке, поэтому рассчитывать на голевую феерию не приходится.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.87.