21 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Лечче». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Лацио»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Лацио» на один пункт опережает идущий следом «Интер». Команда забила 25 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно, подписав мировую с «Наполи» — 1:1.

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До того «Лацио» нанес поражение «Кальяри» — 2:1, а вот чуть ранее учинил разгром «Сассуоло» — 6:2. Римляне победили в трех последних матчах.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Лацио» намерен закрепиться на вершине таблицы, к тому же еще ни разу не уступил в текущем чемпионате.

При этом «Лацио» в пяти домашних матчах добыл четыре победы при одной ничьей. Продуктивный сезон выдает Тиджани Нослин, отличившийся четырьмя забитыми мячами в Серии A. К тому же «лациале» не пропускали от «Лечче» в двух последних очных поединках. Римляне нынче на подъёме!

Команда явно будет максимально активно атаковать. «Лациале» планируют вернуться на победный путь, да и кого еще обыгрывать, как не борца за выживание?!

«Лечче»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 14-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Лечче» на три очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 12 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила колючему «Торино» — 1:1.

До того «Лечче» уступил «Дженоа» — 1:2, а вот чуть раньше потерпел болезненное поражение от «Фрозиноне» — 1:5. «Волки» не побеждали в четырех последних поединках.

Состояние команды: «Лечче» все никак не оторвется от опасной зоны на почтительное расстояние, да и реализация хромает.

При этом «Лечче» не побеждал в двух последних выездных поединках. К тому же команда уже семь раз в нынешнем чемпионате покидала поле на щите. Плюс «волки» в среднем пропускают два мяча за матч, да и вообще, в созидательном плане выглядят бледновато.

Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за очки. Вот только как сдержать натиск нынешнего лидера чемпионата?!

На что ставят в матче Лацио — Лечче Букмекерские коэффициенты на матч Лацио — Лечче: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Лацио» фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа «Лечче» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Лацио» пытается закрепиться на первой строчке, к тому же оппонент пропускает уж чересчур часто.

2.00 Фора «Лацио» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Лацио» — «Лечче» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Лацио» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Лацио» — «Лечче» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт