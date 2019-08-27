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    Черчесов ставит на опыт

    Реакция спортивных СМИ на состав сборной России на ближайшие матчи отбора к Евро-2020

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    РФС опубликовал состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с Казахстаном и Шотландией — без Соболева, Чалова и представителей «Рубина».

    Лучшие молодые игроки России опять не получили шанс

    «26 августа Черчесов расшифровал состав сборной России, который в сентябре сыграет против Шотландии (6 числа в гостях) и Казахстана (9 числа дома). Приближается финальный этап отбора на Евро-2020, поэтому испытывать дриблинг Резиуана Мирзова и знакомиться с молодежью тренеру некогда. Новичков в команде на этот раз нет.

    Федор Чалов, как и ЦСКА в целом, пассивно открыл сезон — возможно, ему помешали мысли о "Кристал Пэлас", но это не главная причина невызова. У Саламыча есть Федор Смолов, нападающий похожего типажа, который летом смотрится как минимум не хуже тезки. Плюс Стас больше котирует габаритных напов, и тут лучшая альтернатива Дзюбе — все же Комличенко.

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    • Магомед-Шапи стал жертвой обстоятельств: он и раньше не часто выходил в старте "Краснодара", а после интерполяции кадровой политики в сторону легионеров присел еще плотнее (но при этом отлично использует крохотные шансы, окей). В общем, не совсем понятно, будет ли он готов к двум международным матчам в течение недели — а Стас ценит не теории, а гарантию.

    Соболев больше похож на Дзюбу, в этом его преимущество над Чаловым, но не над другим гигантом Комличенко — тот целый сезон добивался вызова из чешских огородов. Соболев вспахивает РПЛ на топ-уровне месяц — всему свое время. Невызов в сентябре — лишняя мотивация для Саши не останавливаться и назабивать еще шесть к октябрю», — написал о невызове лучших молодых игроков автор Eurosport Михаил Бирюков.

    Какой еще Джанаев, где Максименко с Сафоновым?

    «Каждый раз, когда Черчесов вызывает Джанаева, самым популярный комментарий в интернете складывается из трех слов: Габулов, замена, шашлыки.

    На самом деле, Джанаев действительно сейчас хорош: летом он перешел в "Сочи", стал капитаном, провел три игры и пропустил всего один гол. Для сравнения, в двух матчах без Джанаева команда пропустила пять мячей.

    Ну и давайте признаемся, что для нас уже не ново, что третьим вратарем главный тренер вызывает возрастных голкиперов, которые поддерживают атмосферу внутри коллектива и делятся опытом.

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    • Но тут у нас есть контраргумент самим себе. Учитывая практически нулевую вероятность того, что третий кипер выйдет на поле, почему бы не дать шанс молодому вратарю набраться опыта?» — выделил вызов Джанаева в сборную автор «Бомбардира» Валера Полевиков.

    Ваш котелок сварил бы этот суп не хуже

    «Замечается предмет для полемики в атакующей линии. Почему Комличенко призван, а Соболеву предложено повременить с этой честью? Так смотрите пример из вратарской линии. Та же самая логика. Николай Комличенко назабивал выше крыше в предыдущем чешской сезоне, а новоявленный страйкер Самары только оттачивает сноровку и прицел. Вот такой Станислав Саламыч у нас с вами консерватор, требующий более или менее долговременных подтверждений уровня.

    Федор Чалов
    globallookpress.com

    А в остальном подвижная среднекачественная среда отечественного футбола предоставляет нормальные возможности для оперативного выбора. Лично мне приятно, что в обойме сборной, похоже, закрепляется Сергей Петров из "Краснодара" — игрок, действительно заслуживший это право долговременной уже истовой службой на своем посту. Очень, замечу, добросовестный, исполнительный и разумный игрок, и мне бы хотелось, чтобы он сделался основным в главной команде страны.

    Если коснуться средней линии, то здесь интересна перспектива Миранчуков. Как-то до сей поры Станислав Саламович с настороженностью к ним относился. Надо понимать, из-за недостаточных объемов проделываемой братьями черновой работы. Но нынче Антон заделался таким снайпером, что почему бы и не выдвинуть его на главные роли — окупит доверие с лихвой.

  • Чемпионат стартовал, сыграны еврокубки. Мы анализируем тот состав, который у нас есть. Не надо забывать, что Шотландия и Казахстан — две разные команды. Надо брать игроков, которые будут соответствовать соперникам в тактическом плане.
  • Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

    • Словом, господа, обойма как обойма. Нужная "движуха", в силу вполне доброкачественной кадровой конкуренции, можно считать, гарантирована. На Казахстан хватит с лихвой. Возможно, достанет и на Шотландию, тоже не Бог весть какая машина», — отметил нормальные возможности для оперативного выбора состава сборной корреспондент «Советского Спорта» Юрий Цыбанев.

    Черчесов не изменяет своим принципам

    «Каждый вызов на международные матчи в эпоху Черчесова мы говорим об одном и том же. Где молодые и перспективные? Почему им не дают попробовать себя в главной команде страны даже в матчах с футбольными карликами? Чем именно в сборной занимается почти не выходящий на поле Семенов? А не игравший весной полгода Нойштедтер? Давно ли национальная команда превратилась в клуб друзей главного тренера (или друзей его агента)?

    Магомед-Шапи Сулейманов
    fckrasnodar.ru

    Прежде чем вы промотаете текст и организуете апологетику Черчесова в комментариях, поймите, что Дзюба прямо сейчас, скорее всего, действительно будет интереснее условного Чалова. Потому что у Фёдора нет такого опыта, который набил Артём (а ещё Дзюба более подходит к бей-беги). Чалов ещё не привык к сборной, к партнёрам, к игре за национальную команду.

    Но все так и останется, если не давать ему и другим возможностей. Особенно это важно с молодыми футболистами (о которых мы, собственно, и говорим). Для них любой опыт шаг вперед. А опыт международных игр для них подлинный допинг, без которого у подающих надежды куда больше шансов остаться великовозрастными подающими надежды. Или даже вечными.

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    • Скольких молодых и талантливых Черчесов уже успел отфутболить, хотя они заслуживали вызова?», — не согласен с выбором футболистов автор Rusfootball.info Григорий Каленов.

    Серьезно, Нойштедтер есть, но нет классного защитника «Рубина»?

    «"Рубин" ярко начал сезон, но в сборную оттуда не так много кандидатов. При этом есть один очевидный вариант — центральный защитник Егор Сорокин, который полностью отыграл все семь стартовых матчей. Набор центрдефов у нас не то чтобы горячий: да, есть Джикия, но выбор напарника так себе — Максим Беляев, Андрей Семенов, Роман Нойштедтер.

    Александр Соболев
    kc-camapa.ru

    Никто не говорит, что Сорокина надо сразу бросать в основу, но почему при таком дефиците центральных защитников не включить в заявку молодого парня? При этом в сборной зачем-то Вячеслав Караваев — третий правый защитник после Марио Фернандеса и Сергея Петрова. Чье-то место тоже занимает Ильзат Ахметов, который проводит очень слабый сезон в ЦСКА — в центре поля у сборной есть Зобнин, Баринов, Ерохин и Оздоев. Вместо него вполне мог быть Подберезкин: человек стал частью кружевного футбола "Рубина" и вчера отдал такой роскошный голевой пас на Маркова.

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    • По информации главного казанского медиа "Бизнес Online", у невызовов игроков "Рубина" в сборную могут быть нефутбольные причины. У Станислава Черчесова и его консультанта Алана Агузарова плохие отношения с боссами "Рубина" из-за ситуации с Кудряшовым и Джанаевым. Клуб обоим задерживал компенсации после ухода из клуба, а Черчесов и Агузаров через вице-премьера правительства РФ по вопросам культуры и спорта Ольгу Голодец якобы быстро выбили игрокам деньги», — говорится в материале Sports. 0

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