Почти «экватор» отборочного цикла Евро-2020

Накануне прошли поединке четвертого тура квалификационного раунда к чемпионату Европы-2020. Во многих группах уже четко определились лидеры и аутсайдеры.

Группа А

1. Англия — 6 очков (2 игры)

2. Чехия — 6 (3)

3. Косово — 5 (3)

4. Черногория — 2 (4)

5. Болгария — 2 (4)

Англичане — явные фавориты группы, которые выиграли оба матча с разгромным счетом, а вот за вторую строчку, как мы считаем, поборются все другие команды. Но все же, занять второе проходное место больше у Чехии, имеющие более сильный состав, чем у ее противников.

7 сентября в пятом туре Косово сыграет дома с Чехией. Этот поединок будет иметь большое цену для оппонентов. Болгария в этот же день примет Англию.

Группа B

Сборная Украины globallookpress.com

1. Украина — 10 очков (4 игры)

2. Люксембург — 4 (4)

3. Сербия — 4 (3)

4. Португалия — 2 (2)

5. Литва — 1 (3)

В этой группе несмотря на нынешний расклад основные претенденты на две путевки на Евро — Украина, Сербия и Португалия. Во многом определяющей будет поединок Сербии и Португалии 7 сентября, а также результаты Украины с Литвой.

Группа С

1. Северная Ирландия — 12 очков (4 игры)

2. Германия — 9 (3)

3. Голландия — 3 (2)

4. Белоруссия — 0 (4)

5. Эстония — 0 (3)

В этой группе два билета на континентальный турнир также разыграют три команды. Северная Ирландия еще не играла ни с Германией, ни с Голландией, набрав все свои очки в матчах с аутсайдерами. Только после встречи айришей с фаворитами можно будет сказать об их претензии на первые два места.

6 сентября Германия примет Голландию, а аутсайдеры группы проведут игру между собой.

Группа D

1. Ирландия — 10 очков (4 игры)

2. Дания — 5 (3)

3. Швейцария — 4 (2)

4. Грузия — 3 (4)

5. Гибралтар — 0 (3)

Здесь также три сборные будут вести борьбу за два пропуска в финальную часть чемпионата Европы. Но Ирландия в отличии от Дании и Швейцарии, которые еще имеют лазейку на Евро-2020 через Лигу наций, такой возможности практически лишены.

В ближайших матчах 5 сентября Ирландия сыграет с Швейцарией, Дания — с Гибралтаром.

Группа Е

1. Венгрия — 9 очков (4 игры)

2. Словакия — 6 (3)

3. Хорватия — 6 (3)

4. Уэльс — 3 (3)

5. Азербайджан — 0 (3)

В этой группе все коллективы, кроме Азербайджана, претендуют на выход в финальную часть Евро-2020. Более станет ясно после матчей в сентябре, в которых 6 числа Словакия примет Хорватию, Уэльс сразится с Азербайджаном, а 9 сентября хорваты будут гостить на Кавказе, Венгрия дома сыграет против словаков.

Группа F

Сборная Испании globallookpress.com

1. Испания — 12 очков (4 игры)

2. Швеция — 7 (4)

3. Румыния — 7 (4)

4. Норвегия — 5 (4)

5. Мальта — 3 (4)

6. Фарерские острова — 0 (4)

Испания, одержавшая победы во всех матчах группы, не должна упустить первую строчку. А за вторую позицию поспорят Швеция, Румыния и Норвегия. Особо большое внимание играм квалификации будут уделять румыны, не ставшие победителем своего дивизиона в Лиге наций.

5 и 9 сентября Румыния примет Испанию и Мальту, 9 числа между собой сыграют Швеция и Норвегия.

Группа G

1. Польша — 12 очков (4 игры)

2. Израиль — 7 (4)

3. Австрия — 6 (4)

4. Словения — 5 (4)

5. Северная Македония — 4 (4)

6. Латвия — 0 (4)

Польша пока показывает 100% результат, сделав т.с. весомую заявку на путевку на Евро. Австрия, Израиль и Словения, имеющие неплохих футболистов в своем составе, до последнего тура будут бороться за попадание в финальный турнир. Но сказать кто выйдет победителем за второй билет пока сложно.

5 сентября состоится матч Израиль — Северная Македония, 6 сентября Словения примет Польшу, Австрия сыграет с Латвией.

Группа H

Сборная Франции globallookpress.com

1. Франция — 9 очков (4 игры)

2. Турция — 9 (4)

3. Исландия — 9 (4)

4. Албания — 6 (4)

5. Молдавия — 3 (4)

6. Андорра — 0 (4)

Даже несмотря на недавнюю осечку Франции в Турции (0:2), чемпионы мира не должны испытать проблем с завоеванием путевки на ЧЕ. За второй билет поспорят, как мы думаем, Турция и Исландия.

В пятом туре, который состоится 7 сентября Исландия примет Молдавию, Турция — Андорру, а Французы сразятся с Албанией.

Группа I

1. Бельгия — 12 очков (4 игры)

2. Россия — 9 (4)

3. Казахстан — 6 (4)

4. Шотландия — 6 (4)

5. Кипр — 3 (4)

6. Сан-Марино — 0 (4)

Бельгия — безоговорочный фаворит этой группы, которой ничто не должно помешать выиграть ее. За второе место будут бороться Россия и Шотландия. Россияне на данный момент опережают шотландцев на три очка. Но «тартановая армия» может догнать «красно-былых» если обыграет их на своем поле 6 сентября.

Группа J

1. Италия — 12 очков (4 игры)

2. Финляндия — 9 (4)

3. Армения — 6 (4)

4. Греция — 4 (4)

5. Босния — 4 (4)

6. Лихтенштейн — 0 (4)

Италия, одержавшая победы в стартовых четырех матчах турнира, по всей видимости, не испытает проблем с выигрышем этой группы. А вот на вторую позицию претендуют четыре сборные. До начала отборочного цикла многие ставили на Боснию и Грецию, но после поражений в июньских поединках эти команды сильно усложнили себе жизнь. А вот Финляндия берет очки там, где должна их заработать, а Армения, скорее всего, не сможет выдержать борьбу.

5 сентября Италия будет гостить в Армении, финны примут греков, а боснийцы пройдутся катком по аутсайдеру. 0