Трансферный дайджест. 20 — 26 августа

Жоау Мариу

«Интер», полузащитник, 26 лет

Центральный полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио. По информации источника, игрок очень близок к переходу в московский клуб.

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, московский клуб арендует португальца у «Интера» с опцией выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.

Как сообщает источник, Мариу будет зарабатывать в «Локо» 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Его нет еще, когда появится — я выскажусь. Разве этот игрок у нас в команде? Здесь даже не о чем говорить. Если я буду комментировать каждую писанину, то мы здесь никогда не разберемся. Хорошему игроку, который придет в «Локомотив», мы всегда место найдется — место ему будет. Только если это качественный, хороший игрок. Юрий Семин

По данным СМИ, переговоры с Жоау Мариу также ведет московское «Динамо». Ранее появлялась информация о том, что португалец может перейти в «Монако», но сделка не состоялась.

Как сообщает пресса, «Интер» устроит вариант лишь с продажей Мариу, от идеи отдать игрока в аренду миланское руководство не в восторге.

По данным FC Inter News, на Мариу также претендовали «Вильярреал», «Сельта», «Байер» и «РБ Лейпциг». Эти четыре клуба были готовы сохранить нынешнюю зарплату игрока в размере 3 миллионов евро в год.

В сезоне-2018/19 Жоау Мариу провел за «Интер» 20 матчей в Серии А, забив один гол и сделав две результативные передачи. Игрок также вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.

Наш прогноз: «Локомотив»

Стефано Окака Чука

«Уотфорд», нападающий, 30 лет

Стефано Окака Чука globallookpress.com

Нападающий «Уотфорда» Стефано Окака Чука может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает журналист и комментатор Нобель Арустамян.

Представители бело-голубых ведут переговоры с Карло Окака, братом и агентом футболиста. Обсуждается вариант с годичной арендой итальянца с правом выкупа. Предполагаемая зарплата Окака Чуки — 2,5 млн евро

Конкуренцию россиянам может составить турецкий «Бешикташ», который хочет арендовать форварда, сообщает Star.

Также «Бешикташ» рассматривает кандидатуру Стива Мунье из «Хаддерсфилда». В ближайшее время клуб выберет одного из двух потенциальных новичков.

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Минувший сезон Окака Чука начинал в АПЛ, но лишь трижды вышел на замену, а в январе на правах аренды перебрался в «Удинезе». В 16 матчах Серии А он забил 6 мячей.

В серии А Окака ранее играл за «Рому», «Бари», «Парму» и «Сампдорию».

Наш прогноз: «Бешикташ»

Стэнли Нсоки

«Пари Сен-Жермен», защитник, 20 лет

Стэнли Нсоки globallookpress.com

Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки входит в сферу интересов туринского «Ювентуса», сообщает France Football.

Итальянский клуб уже несколько месяцев обсуждает возможность трансфера 20-летнего игрока с его представителями. «Юве» планирует сделать предложение о трансфере не позднее 2 сентября, до закрытия трансферного окна.

В июле игрок был близок к переходу в «Ньюкасл». По информации RMC Sport, клубы достигли соглашения о трансфере футболиста за 11 миллионов евро, но «сорокам» не удалось договориться о личном контракте с французом

Нсоки дебютировал за основной состав «ПСЖ» в декабре 2017 года, его контракт с парижским клубом рассчитан до 2021 года.

В прошедшем сезоне Лиги 1 защитник провел 12 матчей и заработал две желтые карточки.

Наш прогноз: ПСЖ

Андре Силва

«Милан», нападающий, 23 года

Андре Силва globallookpress.com

В конце июля португальский форвард был близок к переходу в «Монако» за 25 миллионов евро, но сделка сорвалась.

Во Франции сообщают, что у португальца выявились проблемы с подколенным сухожилием, в то время как в Италии утверждают, что проблемы возникли из-за изменений условий контракта.

В августе появилась информация, что нападающий может продолжить карьеру в Испании. По данным Marca португалец — главный кандидат для «Валенсии» на замену уходящему в «Атлетико» форварду Родриго.

Как сообщает Diario Sport, В трансфере португальского форварда заинтересован «Эспаньол». Стороны близки к сделке. Отмечается, что речь идет об аренде Силвы с опцией выкупа по окончании сезона.

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В «Милане» на Силву не рассчитывают. Футболки с фамилией Андре Силвы были удалены из официального интернет-магазина клуба.

Наш прогноз: «Эспаньол»

Начо Монреаль

«Арсенал», защитник, 33 года

Начо Монреаль globallookpress.com

Защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль, скорее всего, вернется в испанскую Ла Лигу, сообщает Marca.

33-летний испанец близок к подписанию 2-летнего контракта с «Реал Сосьедад» с опцией продления на один сезон, если игрок проведет определенное количество матчей во второй год пребывания в баскском клубе.

Унаи Эмери Главный тренер «Арсенала» Нам нужно переговорить в ближайшие дни. В Европе трансферное окно еще не закрыто. Мы обсудим все возможные варианты.

Соглашение Монреаля с лондонцами рассчитано до 30 июня 2020 года. Ранее защитник выступал в примере за «Малагу» и «Осасуну».

Наш прогноз: «Реал Сосьедад»

Джованни Симеоне

«Фиорентина», нападающий, 24 года

Джованни Симеоне globallookpress.com

Флорентийский клуб всеми силами пытается избавиться от сына наставника мадридского «Атлетико». Благо отбоя от желающих приобрести форварда нет.

Лиссабонский «Спортинг» намерен арендовать 24-летнего аргентинца, видя в нем потенциальную замену Басу Досту, который может сменить клуб, сообщает Record со ссылкой на La Nazione.

Московское «Динамо» хотело подписать форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне в это трансферное окно. Однако форвард отклонил предложение, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sky Sport.

Правда, по данным «Чемпионата», московский клуб намерен направить игроку улучшенное предложение, а «Фиорентина» уговаривает Симеоне принять предложение «Динамо».

Календарь и таблица Серии А

Также, Calciomercato сообщает, что Симеоне может перебраться в «Удинезе» в рамках сделки по переходу в стан «фиалок» полузащитника Родриго де Пауля. «Удинезе» хочет выручить за него 40 миллионов евро, а «Фиорентина» столько платить не намерена.

В Серии А на Симеоне также претендуют «Лацио», «Кальяри» и «Сассуоло». Контракт форварда с «фиалками» рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне Симеоне провел за «Фиорентину» 36 матчей в Серии А, забив 6 голов и отдав 5 передач.

Наш прогноз: «Фиорентина»

Рафинья

«Барселона», полузащитник, 26 лет

Бразильский полузащитник намерен покинуть каталонский клуб. В конце июля на игрока выходила «Фиорентина», за которую в свое время выступал отец игрока.

Более интересным вариантом выглядит «Валенсия». По данным Sport.es, 26-летний бразилец уже согласовал контракт с левантийцами.

Через год хавбек может стать свободным агентом. Изначально «Барселона» требовала за него 15 миллионов евро, снизила цену до 10 млн плюс бонусы.

Переход Рафиньи должен был состояться, как только каталонцы вернутся из турне по США, но карты спутала травма Усмана Дембеле.

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По информации O Jogo, Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в «Фенербахче». Стороны близки к соглашению по условиям перехода игрока. Представители Рафиньи уже находятся в Стамбуле.

Этот трансфер связан с тем, что «Барселоне» необходимо продать ряд игроков до закрытия летнего трансферного окна, чтобы вписаться в правила ФФП.

На протяжении последних лет Рафинья страдает от проблем с травмами — именно из за этого, получает мало игровой практики.

Он был арендован «Интером» на вторую половину сезона 2017/18 в составе которого провел 17 матчей, а в сезоне 2018/19 из за разрыва крестообразных связок колена сыграл всего лишь 5 матчей в составе «Барселоны»

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