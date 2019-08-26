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    Возвращение невероятного Антуана. «Барселона» разгромила «Бетис»

    Каталонцы реабилитировались за поражение от «Атлетика»

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    В потрясающем матче «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Бетис» со счетом 5:2. «Зеленые» шокировали каталонскую публику, забив первый мяч, но «сине-гранатовые» отыгрались до перерыва, а во втором тайме нокаутировали гостей. Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил основные моменты игры.

    1. Потрясающий Гризманн

    Дебютный матч за «Барселону» у Антуана Гризманна явно не вышел. Тренер сначала решил использовать его на левом фланге, а затем переместил в центр нападения, но он себя не проявил, поскольку команда ничего не создавала у чужих ворот. Минувшим же вечером в домашнем дебюте француз был на высоте, являясь частью коллектива, игравшего в более высоком темпе.

    Гризманн был в своей стихии, участвуя в быстрых перепасовках на чужой половине поля, и самое главное, что он был решительным около чужих ворот. С учетом того, что три лучших бомбардира прошлого сезона (Месси, Суарес и Дембеле) не играли, «Барселона» нуждалась в герое, и он нашелся. Сначала экс-игрок «Атлетико» забил шикарным ударом в падении, а затем здорово закрутил мяч в угол с линии штрафной, принеся каталонцам лидерство.

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    • После двух захватывающих голов (и одного примечательного празднования), последовала результативная передача в моменте с пятым голом «Барселоны». Француз был настолько хорош, что Суарес, с улыбкой наблюдавший за происходящим с трибун, должен был волноваться за свое место в составе, потому что прошедший матч показал, что Гризманн — явный игрок основы на данный момент. Быстрый, резкий, технически сильный, нацеленный на удар — Антуан действительно великолепен, и он вернулся.

    2. Плюсы и минусы Бускетса

    Пропустив матч первого тура, Серхио Бускетс вышел на игру с «Бетисом» и привлекал к себе внимание своей игрой. Он бесспорно доминировал от стартового и до финального свистка, передавая мяч с феноменальной точностью и удерживая «сине-гранатовых» на острие, чего так не хватало на «Сан-Мамесе». Даже когда «Бетис» вышел вперед, «Барселона» владела инициативой благодаря Бускетсу.

    Конечно, стоит сказать, что «Бетис» забил первый гол во многом из-за Бускетса, потому что, несмотря на всю четкость комбинации гостей, она стала возможна из-за ужасного прохода Бускетса через центр поля. Да, Рафинья тоже проспал и позволил Серхио Каналесу внезапно вступить в отбор, но ведь Бускетс точно зря пролетел огромное расстояние в такой опасной зоне. Это была одна из тех неаккуратных ошибок, которые Бускетс допускает время от времени.

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    • Кроме того, эта ошибка должна заставить Эрнесто Вальверде задуматься, потому что альтернативой является та полузащита, которая перемещает мяч намного медленнее, зато реже проваливается, что мы видели в первом туре. Бускетс в наши дни имеет плюсы и минусы, но в его руках точно есть оружие, которое способно поразить любого соперника.

    3. Фекир на вес золота

    «На вес золота» — классическая идиома, которая прекрасно описывает, насколько ценны могут быть футболисты. Именно такой ценностью является Набиль Фекир для «Бетиса» в этом новом сезоне. Француз был настоящим мотором на «Камп Ноу», пусть и действовал в роли плеймейкера в команде, которой с трудом удавалось удерживать мяч.

    Тем не менее, когда у него появился шанс, он мгновенно прошел сквозь оборону «Барселоны», словно нож сквозь масло. Никто из состава каталонцев не смог его остановить, а мощь завершающего удара не позволила голкиперу выполнить сейв.

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    • Фекир становится талисманом «Бетиса». Есть ощущение, что в матчах против менее сильных команд он о себе еще заявит.

    4. Карлес Перес предупредил Дембеле

    Усман Дембеле, безусловно, более качественный футболист, чем Карлес Перес, но вот в чем дело: в системе «Барселоны» французу никто не может гарантировать игровые минуты только за гениальность.

    У Дембеле есть все навыки, чтобы идеально вписаться в состав «сине-гранатовых», но он слишком часто, как кажется, на полшага отстает от своих партнеров. Слишком часто можно видеть, как его мозг задумывается и принимает неправильное решение, что вредит атаке и позволяет защитникам соперника вовремя перестроиться.

    Карлес Перес — не самый талантливый игрок, но он пользуется уважением в «Барселоне», потому что в клубе он с 14 лет, и это действительно заметно. Его передачи острее, он быстрее двигает мяч, а его голова всегда поднята. Даже когда он принимает неправильное решение (а таких было много в матче с «Бетисом»), он с энергией вступает в прессинг, что хорошо его характеризует.

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    • И, конечно же, когда появилась возможность забить, он сделал это в прекрасном стиле. Одним лишь восхитительным движением тела он создал вокруг себя пространство, которое позволило ему отправить мяч в сетку.

    Усман Дембеле получил предупреждение: усердно работаешь, чтобы играть, или наблюдаешь, как на поле выходят молодые конкуренты.

    5. Конец панике?

    После того, как «Барселона» проиграла в первом туре Примеры «Атлетику», а затем все трое лучших бомбардиров прошлого сезона выбыли из строя, у фанатов «сине-гранатовых» возникло чувство паники. Переговоры вокруг Неймара только усугубили ситуацию, и уровень стресса возрастал. Неужели начинается неизбежный крах? Ну, может и нет.

    Во втором туре Антуан Гризманн показал все свое мастерство. Серхио Бускетс вернулся в полузащиту, и сразу же действия в центре поля стали более осмысленными. Нелсон Семеду постепенно набирает скорость и готовится к рывку. Карлес Перес выглядит достойным резервным вингером, которых, как казалось еще несколько дней назад, нет вовсе. Рафинья работал достаточно усердно, а 16-летний Ансу Фати вышел со скамейки и выглядел очень ярко. И в довершении всего: каталонцам было весело! На «Барсу» было приятно смотреть!

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    • Очевидно, «Барсе» есть над чем работать: Клеман Лангле по-прежнему плохо выглядит в паре с Жераром Пике, так как слишком часто подвергает «Барселону» контратакам со стороны соперника. Френки де Йонгу понадобится больше игр в паре с Бускетсом, чтобы по-настоящему добиться успеха. Рики Пуча до сих пор не видно, и, несмотря на то, что Ансу был великолепен, ему всего 16 лет, поэтому, вероятно, на него нельзя рассчитывать в течение всего сезона.

    Тем не менее, «Барселона» уже сделала шаг в сторону прогресса. Будем надеяться, что он не был последним. 0

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