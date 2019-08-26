Возвращение невероятного Антуана. «Барселона» разгромила «Бетис»

1. Потрясающий Гризманн

Дебютный матч за «Барселону» у Антуана Гризманна явно не вышел. Тренер сначала решил использовать его на левом фланге, а затем переместил в центр нападения, но он себя не проявил, поскольку команда ничего не создавала у чужих ворот. Минувшим же вечером в домашнем дебюте француз был на высоте, являясь частью коллектива, игравшего в более высоком темпе.

Гризманн был в своей стихии, участвуя в быстрых перепасовках на чужой половине поля, и самое главное, что он был решительным около чужих ворот. С учетом того, что три лучших бомбардира прошлого сезона (Месси, Суарес и Дембеле) не играли, «Барселона» нуждалась в герое, и он нашелся. Сначала экс-игрок «Атлетико» забил шикарным ударом в падении, а затем здорово закрутил мяч в угол с линии штрафной, принеся каталонцам лидерство.

После двух захватывающих голов (и одного примечательного празднования), последовала результативная передача в моменте с пятым голом «Барселоны». Француз был настолько хорош, что Суарес, с улыбкой наблюдавший за происходящим с трибун, должен был волноваться за свое место в составе, потому что прошедший матч показал, что Гризманн — явный игрок основы на данный момент. Быстрый, резкий, технически сильный, нацеленный на удар — Антуан действительно великолепен, и он вернулся.

2. Плюсы и минусы Бускетса

Пропустив матч первого тура, Серхио Бускетс вышел на игру с «Бетисом» и привлекал к себе внимание своей игрой. Он бесспорно доминировал от стартового и до финального свистка, передавая мяч с феноменальной точностью и удерживая «сине-гранатовых» на острие, чего так не хватало на «Сан-Мамесе». Даже когда «Бетис» вышел вперед, «Барселона» владела инициативой благодаря Бускетсу.

Конечно, стоит сказать, что «Бетис» забил первый гол во многом из-за Бускетса, потому что, несмотря на всю четкость комбинации гостей, она стала возможна из-за ужасного прохода Бускетса через центр поля. Да, Рафинья тоже проспал и позволил Серхио Каналесу внезапно вступить в отбор, но ведь Бускетс точно зря пролетел огромное расстояние в такой опасной зоне. Это была одна из тех неаккуратных ошибок, которые Бускетс допускает время от времени.

Кроме того, эта ошибка должна заставить Эрнесто Вальверде задуматься, потому что альтернативой является та полузащита, которая перемещает мяч намного медленнее, зато реже проваливается, что мы видели в первом туре. Бускетс в наши дни имеет плюсы и минусы, но в его руках точно есть оружие, которое способно поразить любого соперника.

3. Фекир на вес золота

«На вес золота» — классическая идиома, которая прекрасно описывает, насколько ценны могут быть футболисты. Именно такой ценностью является Набиль Фекир для «Бетиса» в этом новом сезоне. Француз был настоящим мотором на «Камп Ноу», пусть и действовал в роли плеймейкера в команде, которой с трудом удавалось удерживать мяч.

Тем не менее, когда у него появился шанс, он мгновенно прошел сквозь оборону «Барселоны», словно нож сквозь масло. Никто из состава каталонцев не смог его остановить, а мощь завершающего удара не позволила голкиперу выполнить сейв.

Фекир становится талисманом «Бетиса». Есть ощущение, что в матчах против менее сильных команд он о себе еще заявит.

4. Карлес Перес предупредил Дембеле

Усман Дембеле, безусловно, более качественный футболист, чем Карлес Перес, но вот в чем дело: в системе «Барселоны» французу никто не может гарантировать игровые минуты только за гениальность.

У Дембеле есть все навыки, чтобы идеально вписаться в состав «сине-гранатовых», но он слишком часто, как кажется, на полшага отстает от своих партнеров. Слишком часто можно видеть, как его мозг задумывается и принимает неправильное решение, что вредит атаке и позволяет защитникам соперника вовремя перестроиться.

Карлес Перес — не самый талантливый игрок, но он пользуется уважением в «Барселоне», потому что в клубе он с 14 лет, и это действительно заметно. Его передачи острее, он быстрее двигает мяч, а его голова всегда поднята. Даже когда он принимает неправильное решение (а таких было много в матче с «Бетисом»), он с энергией вступает в прессинг, что хорошо его характеризует.

И, конечно же, когда появилась возможность забить, он сделал это в прекрасном стиле. Одним лишь восхитительным движением тела он создал вокруг себя пространство, которое позволило ему отправить мяч в сетку.

Усман Дембеле получил предупреждение: усердно работаешь, чтобы играть, или наблюдаешь, как на поле выходят молодые конкуренты.

5. Конец панике?

После того, как «Барселона» проиграла в первом туре Примеры «Атлетику», а затем все трое лучших бомбардиров прошлого сезона выбыли из строя, у фанатов «сине-гранатовых» возникло чувство паники. Переговоры вокруг Неймара только усугубили ситуацию, и уровень стресса возрастал. Неужели начинается неизбежный крах? Ну, может и нет.

Во втором туре Антуан Гризманн показал все свое мастерство. Серхио Бускетс вернулся в полузащиту, и сразу же действия в центре поля стали более осмысленными. Нелсон Семеду постепенно набирает скорость и готовится к рывку. Карлес Перес выглядит достойным резервным вингером, которых, как казалось еще несколько дней назад, нет вовсе. Рафинья работал достаточно усердно, а 16-летний Ансу Фати вышел со скамейки и выглядел очень ярко. И в довершении всего: каталонцам было весело! На «Барсу» было приятно смотреть!

Очевидно, «Барсе» есть над чем работать: Клеман Лангле по-прежнему плохо выглядит в паре с Жераром Пике, так как слишком часто подвергает «Барселону» контратакам со стороны соперника. Френки де Йонгу понадобится больше игр в паре с Бускетсом, чтобы по-настоящему добиться успеха. Рики Пуча до сих пор не видно, и, несмотря на то, что Ансу был великолепен, ему всего 16 лет, поэтому, вероятно, на него нельзя рассчитывать в течение всего сезона.

Тем не менее, «Барселона» уже сделала шаг в сторону прогресса. Будем надеяться, что он не был последним. 0