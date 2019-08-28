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    Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релиза

    Поклонникам симулятора по всему миру осталось подождать чуть более двух месяцев до выхода новой версии

    Football Manager 2020
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    SEGA и Sports Interactive анонсировали очередную часть своей серии футбольных менеджеров — Football Manager 2020, который является самой популярной игрой в данном жанре. Игра дебютирует на новой платформе и порадует геймеров новыми функциями.

    Дата выхода

    Выход запланирован на ноябрь — разработчики уточнили, что речь идет о начале месяца.

    Предыдущая версия игры была продана тиражом более миллиона долларов, но пока сложно подробно уточнить все нововведения игры. В ближайшие недели создатели будут публиковать все новую и новую информацию.

    По неподтвержденной информации, релиз игры состоится 1 или 8 ноября. Вполне возможно, что Sports Interactive сделают игру доступной для загрузки в Steam на день раньше, как это было год назад.

    Тем, кто купил игру по предзаказу, будет доступна возможность начать карьеру тренера еще в пробной версии за две недели до официального релиза.

    Официальный трейлер

    Трейлер FM-2020

    Устройства и платформы

    Football Manager 2020 будет доступен для игры на ПК, Mac и Google Stadia.

    Football Manager 2020 Touch и Football Manager 2020 Mobile также будут доступны для игры на таких устройствах, как Nintendo Switch, планшеты и мобильные телефоны.

    Разработчики еще в июне подтвердили, что эта игра станет одной из первых на новом облачном игровом сервисе Google Stadia, наряду с Assassin's Creed Odyssey.

    Таким образом, симулятор будет воспроизводиться через различные устройства, поддерживающие Google Chrome, включая компьютеры, мобильные телефоны, смарт-телевизоры и планшеты.

    При этом планов выпустить игру на Xbox One или PlayStation 4.

    Сколько стоит?

    Цена симулятора, вероятно, составит 38 фунтов в Великобритании и 50 долларов — для остальных стран.

    Цена еще не утверждена, но она вряд ли будет сильно отличаться от прошлых лет. Для сравнения — стандартная версия FIFA 19 стоила 60 долларов.

    Football Manager Touch и Football Manager Mobile будут дешевле, чем полноценная игра.

    Новинки в игре

    Подробностей о нововведениях пока почти нет
    gamesradar.com

    Football Manager 2020, несомненно, будет включать новые функции и улучшения, но Sports Interactive держит джокеров в рукаве до сих пор.

    В прошлом году игра пережила «самую большую перестройку», как заявили создатели, в плане тренировок. Также была внедрена технология VAR.

    Кроме того, в игре появились официальные названия и эмблемы клубов Бундеслиги после того, как было достигнуто соглашение с немецкой лигой, а также появились тренеры-женщины.

    Остается ждать прогресса в плане игрового движка, который откровенно отстает от FIFA и PES. Будем надеяться, что работа в этом направлении проведена. Также по примеру Бундеслиги ожидаем появления новых лицензированных лиг.

    При этом маловероятно, что в игре появится женский футбол. Руководство Sports Interactive прямо заявляло, что он все еще «финансово не жизнеспособен».

    «Нам надо приложить много усилий в направлении графики, переделать тысячи анимаций и движений тела игрока, а также многое другое», — говорил представитель Sports Interactive еще в прошлом году. 0

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