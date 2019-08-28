Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релиза

Дата выхода
Выход запланирован на ноябрь — разработчики уточнили, что речь идет о начале месяца.
Предыдущая версия игры была продана тиражом более миллиона долларов, но пока сложно подробно уточнить все нововведения игры. В ближайшие недели создатели будут публиковать все новую и новую информацию.
По неподтвержденной информации, релиз игры состоится 1 или 8 ноября. Вполне возможно, что Sports Interactive сделают игру доступной для загрузки в Steam на день раньше, как это было год назад.
Тем, кто купил игру по предзаказу, будет доступна возможность начать карьеру тренера еще в пробной версии за две недели до официального релиза.
Официальный трейлер
Устройства и платформы
Football Manager 2020 будет доступен для игры на ПК, Mac и Google Stadia.
Football Manager 2020 Touch и Football Manager 2020 Mobile также будут доступны для игры на таких устройствах, как Nintendo Switch, планшеты и мобильные телефоны.
Разработчики еще в июне подтвердили, что эта игра станет одной из первых на новом облачном игровом сервисе Google Stadia, наряду с Assassin's Creed Odyssey.
Таким образом, симулятор будет воспроизводиться через различные устройства, поддерживающие Google Chrome, включая компьютеры, мобильные телефоны, смарт-телевизоры и планшеты.
При этом планов выпустить игру на Xbox One или PlayStation 4.
Сколько стоит?
Цена симулятора, вероятно, составит 38 фунтов в Великобритании и 50 долларов — для остальных стран.
Цена еще не утверждена, но она вряд ли будет сильно отличаться от прошлых лет. Для сравнения — стандартная версия FIFA 19 стоила 60 долларов.
Football Manager Touch и Football Manager Mobile будут дешевле, чем полноценная игра.
Новинки в игре
Football Manager 2020, несомненно, будет включать новые функции и улучшения, но Sports Interactive держит джокеров в рукаве до сих пор.
В прошлом году игра пережила «самую большую перестройку», как заявили создатели, в плане тренировок. Также была внедрена технология VAR.
Кроме того, в игре появились официальные названия и эмблемы клубов Бундеслиги после того, как было достигнуто соглашение с немецкой лигой, а также появились тренеры-женщины.
Остается ждать прогресса в плане игрового движка, который откровенно отстает от FIFA и PES. Будем надеяться, что работа в этом направлении проведена. Также по примеру Бундеслиги ожидаем появления новых лицензированных лиг.
При этом маловероятно, что в игре появится женский футбол. Руководство Sports Interactive прямо заявляло, что он все еще «финансово не жизнеспособен».
«Нам надо приложить много усилий в направлении графики, переделать тысячи анимаций и движений тела игрока, а также многое другое», — говорил представитель Sports Interactive еще в прошлом году. 0