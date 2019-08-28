Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релиза

SEGA и Sports Interactive анонсировали очередную часть своей серии футбольных менеджеров — Football Manager 2020, который является самой популярной игрой в данном жанре. Игра дебютирует на новой платформе и порадует геймеров новыми функциями.

Дата выхода

Выход запланирован на ноябрь — разработчики уточнили, что речь идет о начале месяца.

Предыдущая версия игры была продана тиражом более миллиона долларов, но пока сложно подробно уточнить все нововведения игры. В ближайшие недели создатели будут публиковать все новую и новую информацию.

По неподтвержденной информации, релиз игры состоится 1 или 8 ноября. Вполне возможно, что Sports Interactive сделают игру доступной для загрузки в Steam на день раньше, как это было год назад.

Тем, кто купил игру по предзаказу, будет доступна возможность начать карьеру тренера еще в пробной версии за две недели до официального релиза.

Официальный трейлер

Трейлер FM-2020

Устройства и платформы

Football Manager 2020 будет доступен для игры на ПК, Mac и Google Stadia.

Football Manager 2020 Touch и Football Manager 2020 Mobile также будут доступны для игры на таких устройствах, как Nintendo Switch, планшеты и мобильные телефоны.

Разработчики еще в июне подтвердили, что эта игра станет одной из первых на новом облачном игровом сервисе Google Stadia, наряду с Assassin's Creed Odyssey.

Таким образом, симулятор будет воспроизводиться через различные устройства, поддерживающие Google Chrome, включая компьютеры, мобильные телефоны, смарт-телевизоры и планшеты.

При этом планов выпустить игру на Xbox One или PlayStation 4.

Сколько стоит?

Цена симулятора, вероятно, составит 38 фунтов в Великобритании и 50 долларов — для остальных стран.

Цена еще не утверждена, но она вряд ли будет сильно отличаться от прошлых лет. Для сравнения — стандартная версия FIFA 19 стоила 60 долларов.

Football Manager Touch и Football Manager Mobile будут дешевле, чем полноценная игра.

Новинки в игре

Подробностей о нововведениях пока почти нет gamesradar.com

Football Manager 2020, несомненно, будет включать новые функции и улучшения, но Sports Interactive держит джокеров в рукаве до сих пор.

В прошлом году игра пережила «самую большую перестройку», как заявили создатели, в плане тренировок. Также была внедрена технология VAR.

Кроме того, в игре появились официальные названия и эмблемы клубов Бундеслиги после того, как было достигнуто соглашение с немецкой лигой, а также появились тренеры-женщины.

Остается ждать прогресса в плане игрового движка, который откровенно отстает от FIFA и PES. Будем надеяться, что работа в этом направлении проведена. Также по примеру Бундеслиги ожидаем появления новых лицензированных лиг.

При этом маловероятно, что в игре появится женский футбол. Руководство Sports Interactive прямо заявляло, что он все еще «финансово не жизнеспособен».

«Нам надо приложить много усилий в направлении графики, переделать тысячи анимаций и движений тела игрока, а также многое другое», — говорил представитель Sports Interactive еще в прошлом году. 0