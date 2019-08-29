Группа жизни для «Зенита», группа смерти для «Локо»

«Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг», «Локо» — с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

«Зенит» попал в группу жизни, «Локо» снова зарубится с «Атлетико» и привезет Роналду

«С одной стороны, можно сказать, что "Зениту" повезло. Как минимум на две трети. Из всей россыпи грандов, которые собрались во второй корзине, получить "Бенфику" — это, конечно, удача. Из третьей корзины достался неприятный "Лион". Но ведь могли быть "Интер" с Конте и Лукаку и "Валенсия". Хотя могли быть и Загреб с Зальцбугом.

А вот из "слабейших" попался сильнейший. Хуже соперника, чем "Лейпциг" из четвертой корзины представить сложно.

Но есть и обратная сторона этой удачи. От питерцев сейчас совершенно точно будут требовать выхода из этой группы в 1/8 финала. И здесь могут возникнуть проблемы. И "Лион", и "Лейпциг" бодро начали чемпионат. Да и в целом группа очень ровная. Предсказать на старте, кто займет первое место, а кто последнее, практически нереально.

Год назад "Локо" прочувствовал лайфхак первой корзины: получил самую легкую группу, почти со всеми играл на равных, но не попал даже в Лигу Европы. За год команда Семина точно стала опытнее и сыграннее. Даже сильнее: вместо Денисова, который завершал карьеру и был на спаде, немотивированного Фернандеша и Тарасова в Черкизово привезли Жоау Мариу (человеку нужно срочно перезапускать карьеру, а ЛЧ — лучшее место, чтобы продать себя), разыгрался Крыховяк, Хеведес и Чорлука надежды сзади (и пока без травм), Гилерме никуда не перешел и тоже в порядке, а Миранчуки выжигают в атаке.

Все это могло сработать с условными "Шальке", "Галатасараем" и "Порту", который дома пропускает три от "Краснодара". Но против таких махин, как "Юве" и "Атлетико" шансов немного более-менее у всех. Самый слабый соперник "Локо" — "Байер" — только кажется андердогом за счет остальных. Да, в феврале его прошел "Краснодар", но при этом ни разу не победил (0:0, 1:1). Плюс, играли в Лиге Европы. ЛЧ — совсем другой настрой, атмосфера и, главное, деньги. "Леверкузен" начал сезон с двух побед (над "Падеборном" и "Фортуной") — и в каждом матче забил по три гола. "Локо", конечно, зарубится за Лигу Европы, но фаворитом не будет», — поразмышляли над раскладами для наших клубов в ЛЧ Александр Мысякин и Евгений Семенов из Sport24.

Роналду едет в Москву! От Петербурга будут ждать плей-офф

«"Локомотиву" на этот раз более чем повезло. Криштиану Роналду едет в Москву, где он на клубном уровне (не считая КК-2017 и ЧМ-2018) в последний раз был в феврале 2012-го, когда забил ЦСКА в первом матче 1/8 финала в еще старых "Лужниках", правда, Вернблум спас армейцев от поражения в уже компенсированное время (1:1). А помимо Роналду — Буффон, Де Лигт, Дибала и еще целая россыпь звезд "Ювентуса". Плюс туринцы — одна из самых популярных зарубежных команд в России, так что ажиотаж точно будет обеспечен. Под это дело вполне можно попробовать сыграть в "Лужниках".

Тем более что еще есть "Атлетико" и "Байер" — пакетное предложение получится что надо. У Диего Симеоне в этом сезоне банда что надо — один Жоау Феликс с ценником в 120 миллионов евро чего стоит. А поведение аргентинского тренера на бровке во время матчей — радость для фотографов и операторов. Глядишь, и выдаст очередной мужской жест.

У "Зенита" в этом контексте ситуация похуже — "Бенфику", "Лион" и "Лейпциг" вряд ли можно отнести к афишным соперникам, да и делать болельщикам в этих частях Франции и Германии особенно нечего.

Со спортивной точки зрения все тоже неоднозначно. Группа максимально ровная — это ее главная характеристика. Одного или даже двух безусловных фаворитов выделить невозможно. "Зенит" уже оказывался в похожих ситуациях, и исход был разным. В сезоне-2015/16, когда был такой же ровный квартет с "Валенсией", тем же "Лионом" и "Гентом", получилось одержать пять побед и выйти в плей-офф. Годом ранее с "Монако", "Бенфикой" и "Байером" (не только португальцы совпали, но и все страны) — только третье место.

В любом случае, учитывая вложения в команду — один Малком чего стоит — от "Зенита" будут ждать выхода из группы. И это накладывает на команду и Сергея Семака определенное давление, с которым они еще не знакомы. "Локомотиву" куда проще — можно расслабиться и наслаждаться. Железнодорожники — в космосе, и даже за последнее место в группе их никто не осудит», — отметил разный уровень соперников питерцев и москвичей журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин.

Знакомые все лица

«Опять встреча с португальцами! "Зенит" вытащил самого удобного соперника из второй корзины, но самого сложного из четвертой, да и "Лион" далеко не подарок. Все соперники знакомы "Зениту": с "Бенфикой" не раз встречались в Лиге чемпионов, в том числе в плей-офф, против "Лиона" петербуржцы играли в кампании 2015/16 на групповом этапе, и тогда в обоих матчах выиграли в два мяча. "РБ Лейпциг" выбивал "Зенит" из Лиги Европы при Манчини. Группа достаточно ровная, шансы на выход в плей-офф есть у всех, но "Зенит", даром, что из первой корзины, фаворитом точно не выглядит. Желаем "сине-бело-голубым" выполнить задачу-минимум и вышибить португальцев из еврокубков.

В сложнейшую группу загремел "Локомотив", честно сказать, у железнодорожников все шансы остаться на последнем месте, как и в прошлом розыгрыше, разве что у "Байера" что-то пойдет не так. С "Атлетико" москвичи недавно встречались в Лиге Европы и проиграли 1:8 по сумме двух матчей, "Ювентуса" давненько не было в наших краях, и вот дождались. Понятно, что итальянцы и испанцы будут делить первую строчку, повторят свою баталию из 1/8 финала прошлого розыгрыша, когда "Старая Синьора" ответила хет-триком Роналду на поражение 0:2 в Мадриде. Теперь "Атлетико" против "Ювентуса" — это еще и соперничество двух португальских звезд, состоявшейся и восходящей. Роналду против Фелиша — это будет мощно!» — написал в своей материале автор Soccer.ru Александр Чистяков.

Без шансов для «Локо», без топов для «Зенита»

«Если подводить небольшие итоги, то "Зениту" не очень-то и повезло. После "Бенфики" вроде бы все обрадовались (хотя не с чего — статистика противостояний 3 победы и 3 поражения), будто это очередное подозрительное совпадение, но следующие имена показали, что питерцам не будет легко и близко.

С "Лионом" Петербург уже играл и дважды его обыгрывал на групповой стадии 2015/2016. Но — сами понимаете — это был совершенно другой "Зенит". Хотя бы потому, что играл тогда Халк. В прошлом сезоне "Лион" стал третьим в чемпионате, а в ЛЧ дошёл до 1/8, где встретил "Барселону". А "Лейпциг" в прошлом году стал третьей командой Германии. Да и в 1/8 Лиги Европы немцы оказались сильнее Петербурга в прошлом году.

Соперники у "Локомотива" страшнее, но при этом ситуация проще. Потому что с "Локомотива" практически нет спроса, учитывая уровень противников. "Ювентус", "Атлетико", "Байер" — у "железнодорожников" есть все шансы провести нынешнюю ЛЧ еще хуже предыдущей. И при этом колоссального давления на команду не будет.

К тому же у руководства красно-зелёных есть отличная возможность арендовать "Лужники" и заработать денег — на "Атлетико" и "Ювентус" зритель пойдёт очень охотно», — не особо рад жребию автор «Rusfootball» Григорий Каленов.

Халява кончилась на «Бенфике»

«Впервые о России на этом празднике футбольной жизни напомнил как раз Снейдер, вытащив из шарика бумажку с надписью "Зенит". Чемпион РПЛ отправился в группу G. А через некоторое время, когда в дело пошли шарики из второй корзины, счастливая рука Чеха определила в питерский квартет столь желанную "Бенфику". Однако халява закончилась на третьей корзине: из нее "Зенит" получил одну из сильнейших команд — "Лион". И из четвертой "пришел" не самый простой соперник — "Лейпциг".

Криштиану и Фелиш — в Черкизово вместо "Лужников"

Поздно вечером выяснилось: вице-чемпионы России примут "Юве", "Бенфику" и "Байер" на "РЖД Арене".

Игроки «Локомотива» fclm.ru

А ведь лужниковский вариант представлялся весьма привлекательным. Согласитесь, собрать 70-80 тысяч на туринском суперклубе с Криштиану Роналду или любимой Семиным команде Диего Симеоне с главным европейским вундеркиндом Жуаном Фелишем вполне реально. Но в итоге гранды вместо "Лужников" отправятся на 28-тысячник в Черкизове. Довольно странно. Пусть именно Семин изначально и выступал противником аренды главной арены страны.

Положа руку на сердце, в такой группе "Локо" будет сложно претендовать даже на третье место с продолжением борьбы в плей-офф Лиги Европы. Так почему было не использовать евракампанию хотя бы для получения максимальной прибыли от продажи билетов? Мечты, мечты…», — говорится в статье «Советского Спорта».

Самый честный прогноз на «Зенит» в Лиге чемпионов

«Предположим сами, к чему располагает состав "Зенита" сегодня: к удару кулаком по двери в плей-офф или к сбивчивым попыткам как-то через эту дверь пролезть? Сине-бело-голубым есть на кого опереться: центральная ось Иванович — Ракицкий — Барриос — настоящий становой хребет, который "вывезет" и себя, и многих других. По линии Дзюба — Азмун как минимум есть вопросы по реализации иранцем моментов.

Еще больше вопросов — по фланговым игрокам от недешевого Малкома и недорогого Сутормина до нетехничного Смольникова и непримитивного Жиркова. Каждый взмах этими крыльями точно будет завораживающим, а полет — может, продолжительным, а может, прерванным. И определить это пока невозможно даже за 7 туров РПЛ. Как вам, кстати, такой измеритель силы чемпионата России? Понять по этому турниру, готов ли его чемпион к Лиге чемпионов, реально невозможно.

У "Зенита" есть все, чтобы выйти из этой группы. Но "Зенит" никому не обязан из нее выходить. Кстати, команда Спаллетти при таких раскладах выходила. У Семака все может получиться по образу и подобию Спаллетти. А может и не получиться. 50/50. Зато честно!» — оценил шансы «Зенита» на выход из группы редактор «Спорта День за Днем» Руслан Семенеев. 0