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    Жеребьёвка Лиги чемпионов 2019/2020

    Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — в 19:00 мск

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    29 августа в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Россию в турнире представят «Зенит» и «Локомотив».
  • Онлайн
  • Жеребьевка начнется в 19:00. Страница будет автоматически обновляться

    • Кто играет

    В групповом этапе сыграют 34 команды. 26 из них получили прямые путевки, еще 6 — по итогам квалификации.

    Россия

    Россию представят «Зенит» и «Локомотив». К ним мог бы присоединиться «Краснодар», но «Олимпиакос».

    Турнир

    Как обычно, Лига чемпионов разбита на 8 групп по 4 команды. Перед жеребьевкой команды были рапределены на 4 корзины исходя из их рейтинга. В одну группу не попадут команды из одной корзины и из одного национального чемпионата. Кроме того, снова разведены клубы России и Украины.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Корзина 1: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Зенит» (Россия).

    Корзина 2: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтер» (Донецк, Украина), «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Корзина 3: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).

    Корзина 4: «Локомотив» (Москва, Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция).

    Даты

    1 тур: 17-18 сентября, 2 тур: 1-2 октября, 3 тур: 22-23 октября, 4 тур: 5-6 ноября, 5 тур: 26-27 ноября, 6 тур: 10-11 декабря.

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    Что дальше

    В плей-офф выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группах. Третьи отправятся в плей-офф Лиги Европы.

    Что еще интересного

    Помимо самой жеребьевки в Монако будут названы лучшие футболист и футболистка сезона, а так же лучшие игроки по амплуа ЛЧ прошлого розыгрыша. 0

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