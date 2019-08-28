Зидан и Вальверде против всадников Апокалипсиса. Им не нужен Неймар

Первый приводит ко второму, поскольку травмы провоцируют потери очков. Проиграйте несколько матчей, и скоро вы услышите грохот копыт третьего всадника. Но четвертый всадник может выглядеть обманчиво. Иногда он напоминает мирного животного, пока не поднимет свои передние лапы и не начнет изо всех сил избивать ничего не подозревающих тренеров.

Вот почему так интересно было наблюдать, как в последние десять дней Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде пытаются стать укротителями лошадей, то есть активно бороться с ущербом, который пытается им причинить трансферный рынок.

Главными действующими лицами в этом театре неповиновения и риска имени Зизу и Вальверде являются Ансу Фати, Гарет Бейл, Карлес Аленья, Хамес Родригес, Лука Йович, Карлес Перес, Винисиус Джуниор, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.

Без страха увольнения

Ни один из тренеров на самом деле не должен обливаться холодным потом после появления третьего всадника. Они не застрахованы от увольнения, но пока все же находятся в безопасности.

У Вальверде хватает критиков, но он, вероятно, доработает до окончания нынешнего контракта в июне 2020 года. Зидан? Теоретически, учитывая феноменальное наследие Лиги чемпионов, вопрос об его отставке возникать не должен. Однако во вторник газета Marca, получающая информацию от Флорентино Переса, вышла под заголовком «Зидан теряет иммунитет». Зидан и президент Перес ведут битву желаний относительно того, должны ли быть приобретены Поль Погба и Неймар до закрытия трансферного окна в следующий понедельник.

Если Marca пишет на первой полосе «Зидан теряет иммунитет», то это должно быть воспринято, как удар по тренеру со стороны руководства, а не со стороны рядовых обладателей абонементов. «Не суй свой нос в дело Неймара, забудь о Погба и заставь команду играть лучше» — такой посыл должен получить француз из этой статьи.

Травмы и поражения уже пришли

Первые два всадника Апокалипсиса — белая и красная лошади травм и поражений — посетили Зидана и Вальверде едва ли не с первых минут после окончания летних каникул.

За 47 дней «Реал» потерял из-за травм восьмерых игроков, которые нанесли вред выносливости команды перед началом сезона. Мадридцы остались без новоприбывших Ферлана Менди и Эдена Азара, а также были вынуждены смириться с серьезной травмой Марко Асенсио. Между тем, «Барселона» потеряла Лионеля Месси, Луиса Суареса и Усмана Дембеле из-за проблем с мышцами. Такие потери заставили бы любого тренера отправится на кушетку психиатра и кричать: «За что жизнь меня так наказала!».

Подобное происходит во всех клубах, и в значительной степени тренеры никак не могут повлиять на ситуацию, так что этот конкретный всадник точно придет, это неизбежно.

А как насчет поражений? «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 3:7 в Нью-Джерси, а «Барса» впервые с 2008 года потерпела поражение в стартовом матче сезона. Это очень вредит тренерам, поэтому так интересно было наблюдать за тем, кого Зидан и Вальверде включают в свои составы. Особенно тем, кто любит смотреть футбол и пытается проникнуть в головы главных действующих лиц.

Борьба за свои интересы

Мы видели серьезных и амбициозных, но измотанных мужчин, которые явно дали понять, что пойдут на риск, изменят своим принципам, будут сопротивляться клубным желаниям лишь для того, чтобы это помогло отразить урон, который может нанести четвертый всадник. Трансферный рынок способен распространить эпидемию в среде этих двух элитных, казалось бы, неприкасаемых и чрезвычайно успешных наставников. Дело в том, что этого зверя они не способны контролировать напрямую. Ни при каких обстоятельствах. Это заставляет их сражаться — выжить, а не стать жертвой.

Этим летом Зидан хочет заполучить Погба, хотя он совсем не уверен, что переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» состоится, да и Перес, похоже, не особо заинтересован хотя бы попытаться осуществить сделку. Зидан не хочет и не нуждается в Неймаре, но его чувства, похоже, мало или вообще не интересуют его работодателей.

Форвард Лука Йович далек от того, чтобы считаться основным нападающим. Зидан, вероятно, понимает, что молодой серб пока не готов стать мощным бомбардиром. Но смирись, Зизу! В офисах на «Бернабеу» тебя не хотят слушать. Ты получил Йовича, поэтому используй его!

А как же Вальверде? Он хотел бы иметь возможность полагаться на Ивана Ракитича, одного из самых популярных футболистов, в котором баск видит олицетворение игровой этики «один за всех, и все за одного». Но Ракитич — одна из немногих разменных монет трансферного рынка, которая имеется в распоряжении «Барсы».

Наиболее вероятное решение заключается в том, что упрямая настойчивость Ракитича в конечном итоге приведет к тому, что он останется в клубе к моменту закрытия трансферного окна. Между тем, клуб однозначно заявил, что он должен избегать травм, чтобы не быть включенным в сделку по Неймару.

Из 180 минут нынешнего сезона Ракитич отыграл всего 45. Он играл только тогда, когда Суарес уже получил травму, а Месси отсутствовал. Другими словами, в экстренной ситуации. У Вальверде просто не было выбора, он оберегал хорвата. Суть в следующем: когда в воскресенье Вальверде решил выпустить на поле 16-летнего Ансу, он этим как бы сказал: «Я возвращаю себе контроль».

На прошлой неделе на «Сан-Мамесе» он проигнорировал Серхио Бускетса и Хуниора Фирпо, позволив 21-летнему вингеру Карлесу Пересу провести лишь второй матч на взрослом уровне. Затем, уже во втором туре, включил парня в стартовый состав.

Во встрече с «Бетисом», когда Ансу стал вторым в списке самых молодых игроков в составе «Барселоны» на поле, Вальверде оставил на скамейке двух футболистов с большой репутацией (и большой зарплатой) — Самюэля Умтити и Артура. И это несмотря на то, что каждый из них со слезами выпрашивает игровое время.

Ансу вполне может стать новым феноменом, а Перес — дорогостоящим молодым талантом. Но их выход на поле — серия очень четких посланий со стороны тренера. Президенту Бартомеу: «Мне не нужен Неймар, у меня есть талантливые ребята, которым я буду доверить». Опытным игрокам, оказавшимся на скамейке: «Пришло время отдаваться на все 100 процентов». Ненадежному Дембеле: «Стань профессионалом или готовься томиться на скамейке запасных или трибунах». Фанатам, СМИ и молодым игрокам академии, включая Рики Пуча, которого некоторые журналисты и болельщики уже видят игроком старта: «Молодежи будут доверять, когда, по моему мнению, придет время».

Решения Зидана в Мадриде можно считать более прагматичными, но, как и в случае с Вальверде, они переполнены важными посланиями самоопределения, независимости и потенциального конфликта в будущем.

Чтобы иметь возможность собрать деньги на покупку Неймара, руководители «Реала» должны были продать или обменять Хамеса или Гарета Бейла, а, возможно, даже их обоих. Зидан, вероятно, не был в восторге ни от одного из них, но в тот момент, когда в английской Премьер-лиге закрылся рынок, он проявил здравый смысл и протянул оливковую ветвь мира валлийцу, который с тех пор дважды выходил в стартовом составе в матчах Примеры, пропустив лишь 15 игровых минут в нынешнем сезоне из 180 возможных.

Хамес, которого теоретически еще могут продать до понедельника, вышел в старте на матч против «Вальядолида» и играл хорошо. Тренер не оберегал его так, как Вальверде делал это в случае с Ракитичем. Результат? Хорошая производительность и травма, которая лишила Флорентина Переса одной из опций в переговорах.

Зидан взял ситуацию под свой контроль. Клуб от этого не выиграл, но, возможно, выиграет команда и сам тренер. Авторитет наставника и его характер были усилены. Более того, решение Зидана оставить Йовича в запасе продемонстрировало его мысли относительно нынешней формы серба.

Он обошелся в 50 миллионов евро? Зидана это никак не волнует. Его послание адресовано не только нападающему, но и тем, кто его подписал. А как же Альваро Одриосола, подписанный после того, как Зидан покинул Мадрид в июне 2018 года? Его вообще вышвырнули из состава на выходных.

Не все идеи тренеров были верными, и каждый подвергся критике. Зато оба они заявили: «последнее решение остается за мной, и я не позволю манипулировать собой в работе на трансферном рынке».

Я думаю, каждый из них подтвердил свой авторитет, обрел чувство собственного достоинства и сразился с четвертым всадником Апокалипсиса, чей стук копыт окончательно утихнет на следующей неделе. 0