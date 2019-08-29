По следам врага. Эмери может многому научиться у Почеттино

Дебютный сезон для любого тренера в Северном Лондоне обещает стать переходным, но его команда заняла пятое место в Премьер-лиге, дошла до кубкового финала, а один из нападающих даже забил 30 голов. Во втором сезоне команда стала уже третьей в чемпионате. Без сомнения, это был успех. Его назначение оказалось оправданным.

Мы говорим о Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме», но, возможно, подразумеваем Унаи Эмери в «Арсенале». «Канониры» должны надеяться на повторение успеха «шпор». Да, второй сезон Почеттино на «Уайт Харт Лейн» увенчался «Днем святого Тоттерингема» — в заключительном туре АПЛ «шпоры» потерпели поражение от «Ньюкасла» и позволили «Арсеналу» опередить себя — но в любом случае команда боролась за титул и пробилась в Лигу чемпионов.

Основная задача Эмери заключается не в том, чтобы подражать Герберту Чепмену, Джорджу Грэму или Арсену Венгеру, а в том, чтобы подражать врагу «Арсенала», человеку, который нарушил порядок в столице и всей Премьер-лиге — Почеттино.

Даже на фоне клубных различий, где один клуб привык к Лиге чемпионов, а другой мечтал о ней раз в полвека, найти общие знаменатели все же возможно. Возрождение «Тоттенхэма» особенно важно для Эмери, поскольку оно еще раз указывает на важность улучшения той зоны, в которой «Арсенал» больше всего нуждается. Мы говорим о защите.

Пропуск 50 голов, если только речь не идет о «Ливерпуле» Брендана Роджерса, является своеобразным барьером на пути к попаданию в четверку сильнейших в АПЛ. В двух предыдущих сезонах «Арсенал» пропустил по 51 голу. Что касается «Тоттенхэма», то в дебютном сезоне Почеттино он пропустил 53, а спустя год уменьшил это количество до 35, и это при том, что в заключительном туре проиграл «Ньюкаслу» 1:5.

В сезоне 2015/16 «Тоттенхэм» провел 13 матчей на ноль, еще в 18 встречах он пропустил по одному мячу. Короче говоря, «шпоры» почти все свои поединки сделали заранее выигрышными, нужно было лишь забивать голы. Частично этот прогресс стал возможен благодаря работе тренера. В том сезоне Дэнни Роуз и Кайл Уокер стали лучшей парой крайних защитников всего чемпионата.

Что касается центральных защитников, то у обоих тренеров было множество возможных комбинаций в дебютном сезоне. И если Тоби Алдервейрелд, купленный в 2015 году, стал олицетворением мощи и твердости, это означает, что Давид Луис должен последовать его примеру. В недавнем матче на «Энфилде» бразилец едва ли был образцом надежности, но он привык играть в защите, которая пропускает менее 40 голов в лиге. Вот к чему должен стремиться «Арсенал».

Улучшение скудного результата из восьми матчей на ноль в прошлом сезоне — приоритетная задача для команды, которая имеет отличный потенциал в атаке. Лучшая оборонительная устойчивость «шпор» отразилась на втором сезоне Почеттино, в том числе в матчах с сильнейшими: они сократили количество поражений вдвое — с 12 до 6. «Арсенал», проигравший 10 раз в прошлом сезоне, может сделать что-то подобное.

В сезоне 2014/15 «Тоттенхэм» взял восемь очков в матчах против «большой шестерки». В случае с «Арсеналом» Эмери таких очков было девять. Теперь они могли бы попытаться набрать хотя бы те 15 баллов, которые были у «шпор» во втором сезоне с Почеттино.

Второе лето для каждого из наставников ознаменовалось прощанием с капитанами, хотя в случае с Почеттино он сам предпочел отказаться от услуг Юнеса Кабула, тогда как Эмери пытался удержать Лорана Косельни.

Тренеры потратили этот период на то, чтобы избавиться от части балласта. «Уайт Харт Лейн» покинули Кабул, Влад Кирикеш, Бенжамен Стамбули, Роберто Сольдадо, Льюис Холтби, Аарон Леннон и Эммануэль Адебайор. С «Эмирейтс» попрощались Косельни, Давид Оспина, Карл Дженкинсон, Дэнни Уэлбек, Алекс Ивоби, Петр Чех и Штефан Лихтштайнер.

Конечно, «шпоры» не сильно хотели терять Адебайора, в то время как Эмери все же сохранил Месута Озила, чем-то схожего по манере поведения с высокооплачиваемым форвардом, но был вынужден отпустить Аарона Рэмзи.

Оба клуба также усилили атаку. У «Тоттенхэма» постепенно прогрессировал Сон Хын Мин, а появление Деле Алли развязало руки Гарри Кейну. «Арсенал» теперь может рассчитывать на Дани Себальоса и Николя Пепе. Хотя тут можно проследить разницу, ведь ивуариец обошелся «канонирам» в 72 миллиона фунтов, тогда как «шпоры» заплатили «Милтон Кинс Донсу» за Алли около 5 миллионов.

Прогресс Почеттино был более органичным, но Эмери, как показала его работа с Энзли Мейтлендом-Найлзом, Джо Уиллоком и Рисом Нелсоном, тоже готов экспериментировать с английской молодежью. Он формирует состав не на основании трансферных чеков.

В каждом из случаев дебютный сезон представлял собой череду проб и ошибок. Второй сезон Почеттино доказал, что он извлек уроки из ошибок. Он избавился от ненужных футболистов и создал более молодой и сплоченный коллектив. Он принял команду с массой слабых мест и выковал для нее мощные доспехи.

Все это он сделал после безрезультативного дебютного года. Поэтому Эмери должен перенимать этот опыт, шпионить за своим визави из технической зоны уже в ближайшее воскресенье. Задача состоит в том, чтобы скопировать «Тоттенхэм», сделать этот скачок вперед и вернуться в топ-4.

Опасность заключается в том, что «Арсенал» на четыре года отстал от соседа, которого за много лет привык оставлять позади себя. 0