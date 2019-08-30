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    У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

    Между тем Происшествия Сборная Испании Футбол Испании
    Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике на своей странице в Twitter сообщил о смерти дочери Ксаны.

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    9-летняя девочка последние пять месяцев боролась с остеосаркомой — раком костей.

    «Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой.

    Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание.

    Благодарим также персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность работе и заботу. Спасибо врачам, медсестрам и всем волонтерам.

    Ксана, мы будем скучать по тебе, но мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи.

    Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья», — написал Луис Энрике.

    В июне Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам. 0

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