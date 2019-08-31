Новички на задворках. В «Реале» по-прежнему правит старая гвардия

На домашнем стадионе «Реала» не было действительно значимой игры в течение шести долгих, удручающих месяцев. С тех самых пор, когда «сливочные» были разбиты «Аяксом», а затем дважды «Барселоной».

Последние три месяца прошлого сезона «Реал» просто отбывал номер. Посещаемость упала на рекордно низкий уровень за последние десятилетия. Даже приход Зинедина Зидана лишь на мгновение вывел клуб из мрака.

Теперь же они вернулись, а вместе с ними появилось и ощущение чего-то другого: новая надежда, новый сезон, новые лица. Кстати, об этом нужно поговорить.

Новые старые лица

В стартовом составе «Реала» в первом туре Примеры-2019/20 выделялся вратарь Тибо Куртуа, который не играл в команде в 2014 году. Все остальные играли. Мадридцы потратили 300 миллионов евро на новичков этим летом, но ни один из них не получил права сыграть с первых минут.

Правый защитник начинал свой шестой сезон в основной команде, а рядом с ним и другие игроки начинали свои 15-й, 9-й, 14-й, 6-й, 7-й, 4-й, 7-й, 11-й и 7-й сезоны.

Даже новые лица были старыми: Хамес Родригес — единственный игрок, которого не было в «Реале» в прошлом году. Он вернулся, чтобы провести в команде свой четвертый сезон после того, как срок его аренды в «Баварии» подошел к концу. В стартовом составе он заменил Луку Модрича, получившего травму. Для хорвата это уже восьмой сезон в Мадриде.

Модричу 33 года. Пройдемся по другим игрокам стартового состава: 27 лет, 27 лет, 25 лет (да, Рафаэлю Варану лишь 25), 31 год, 29 лет, 27 лет, 28 лет, 27 лет, 31 год и 30 лет.

Обещания и надежды

В тот день, когда Зидан провел свою первую пресс-конференцию после возвращения, спустя 284 дня с момента отставки, не было ничего необычного. Он смотрел на тех же людей, которые задавали те же банальные вопросы. Они шутили о волосах француза, как старые добрые друзья.

Зидан так же улыбался. Все было тем же: то же место, те же люди, те же слова. «Сегодня вы услышите то же самое», — сказал тогда тренер «Реала».

Конечно, одного человека там больше не было — Криштиану Роналду ушел. А этот факт многое поменял. Первоначальной причиной возвращения Зидана после 138 дней правления Хулена Лопетеги и 119 дней правления Санти Солари было его мастерство: он должен был успокоить, утешить, потушить пожары. Но за всем этим крылась и суровая реальность — Зидана ждала работа на фоне 11 бессмысленных игр в концовке сезона.

Зидан вернулся, и вернулся уже с новой миссией. Ему многое пообещали. Самое главное, что его голос будет услышан. «Нас ждут изменения», — сказал он. Что же, пока мы их не видим.

Поломка все же была

Возможно, немного несправедливо заводить разговор о бесполезной трате 300 миллионов евро. Мадридцы подписали тех игроков, которые должны добавить глубины составы, а не сразу ворваться в основу, хотя тот же Эден Азар мог выходить с первых минут, если бы не травма. Так же, как и 24-летний Ферлан Менди. 21-летний Лука Йович вышел на замену и попал в штангу.

Возрастной баланс тоже может измениться: 23-летний Марко Асенсио получил травму колена на предсезонном сборе. Винисиус вышел во втором тайме, а ведь ему всего 19 лет. Родриго сейчас 18 лет, он также получил травму, как и 20-летний Браим Диас.

Сейчас их сложно назвать главными действующими лицами, тем более что в стартовом составе «Реала» не так много игроков, от которых нужно избавиться. Они играют вместе долгое время, а самое главное, что они завоевали много титулов. Большинство из них трижды подряд выиграли Лигу чемпионов.

Даже не меняя их, имело бы смысл думать, что этот сезон будет отличаться от предыдущего: не было изматывающего чемпионата мира, ушла высокомерность, изменилось отношение и подходы к игре. Добавьте к этому еще и приход Азара. Следуйте правилу: если все работает, не нужно ничего чинить.

Проблема в том, что поломка все-таки была: «Реал» завершил прошлый сезон без трофеев, стал третьим в Примере и за последние два года в сумме отстал от «Барселоны» более чем на 30 очков.

Марсело, Модрич и Кроос были одними из тех, кого чаще всего критиковали, но Зидан продолжал им верить. Его поддержка Марсело была особенно поразительной, спросите Серхио Регилона. Бразилец отблагодарил тренера за доверие тем, что летом похудел на шесть килограммов, поэтому просто выжил из «Реала» Маркоса Льоренте, Дани Себальоса и того же Регилона.

Бейл и Хамес остаются

Удивляет то, что некоторые другие игроки, как Гарет Бейл, все еще остаются в Мадриде, тогда как Поль Погба, которого ждут в «Реале», до сих пор в «Манчестер Юнайтед».

Зидан ждал ухода Бейла и Хамеса. Еще в прошлом сезоне французский специалист прямо говорил о планах по валлийцу. Когда летом Бейл был близок к переезду в Китай, тренер сказал: «Было бы правильно сделать этот шаг как можно скорее». Этими публичными словами он также пытался подтолкнуть мадридский клуб, побыстрее завершить сделку, потому что Гарет явно засиделся на одном месте.

Зидан даже не захотел реинтегрировать Бейла обратно в команду. В предсезонке валлиец отыграл всего 104 минуты в шести матчах. Он не входил в планы тренера, точнее входил в планы по продаже. Однако затем случилось поражение от «Атлетико» со счетом 3:7 и клуб решил оставить валлийца. Агенты Бейла были в ярости, Зидану тоже это не очень понравилось.

«Гарет остается», — сказал он. Но что же изменилось? Ответа от тренера мы так и не получили. Зидан также хотел, чтобы ушел Хамес, но единственным претендентом на него был «Атлетико». Сделка не состоялась так же, как и не состоялся трансфер Погба. Зидан просто отказался рассматривать альтернативные варианты.

В субботу Бейл и Хамес вышли в старте. Частично это было вызвано необходимостью — Азар и Модрич были травмированы. Кто знает, возможно валлиец нашел для себя новую мотивацию? Болельщики, похоже, готовы принять любую команду и начать все с чистого листа: новый сезон, новые старые лица, новые надежды.

В случае с Бейлом разница была резкой. В конце прошлого сезона после матча с «Атлетиком» фанаты не сдерживали свои эмоции, тогда как сейчас аплодировали ему и даже не свистели. Зидан также поблагодарил Хамеса, уходя с поля.

Назад в прошлое

Возможно, это даже хорошо, что в команде остались те, от кого Зидан хотел избавиться? Может быть, сложившаяся ситуация перезапустит их карьеры и сделает своеобразными новичками. А может и нет. В их действиях все же прослеживалось что-то знакомое. Речь не просто об именах, а об игре. Те же игроки, те же лица, те же недостатки.

Мадридцы неплохо начали матч с «Вальядолидом»: Бейл и Хамес были нацелены на удар, но «Реал» не рискнул и не создал достаточное количество опасных моментов, а затем еще и пропустил. Сдуваться в концовке «сливочные» умеют.

Счет в матче открыл Карим Бензема, забивший 59 процентов голов «Реала» с тех пор, как вернулся Зидан. И все-таки «Реал» потерял два очка. Кроос был вялым, Рамос бессмысленно передвигался по полю, Куртуа слишком долго владел мячом.

Зидан жаловался, что его подопечные не играли концентрированно все 90 минут, хотя нужно признать, что это было не единственное объяснение неудачи: «Реал» перешел на схему 4-2-4 и сделал ставку на забросы в штрафную с флангов, что было очень знакомо. Мадридцы действовали прямолинейно, не рисковали, когда соперник плотно закрывался перед ними. Они напоминали талантливую, но уставшую команду, у которой была лишь пара идей в запасе.

«Возвращаемся к плохим старым привычкам», — сказал один известный мадридский журналист. «Назад в прошлое», — гласил заголовок первой страницы AS. В статье говорилось: «У "Реала" есть прошлое, и оно вновь вернулось в виде призрака». Газета Marca назвала это «грехами старого Мадрида».

«Реал» снова потерял очки дома. Они потеряли 17 очков на своем поле как в прошлом, так и в позапрошлом сезоне: пять ничьих и восемь поражений за два полных чемпионата.

Зидан был спасителем «Реала», его вернули, чтобы он вновь спас команду, и он обещал, что многое изменится. Но на следующий день после второго тура Примеры появилась критика, риторические вопросы, обвинения. Все это до боли знакомо. 0