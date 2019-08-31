Топ-8 интриг перед закрытием трансферного окна

2 сентября — последний день трансферного окна в топ-чемпионатах Европы. Рассказываем о самых интригующих потенциальных сделках, а также даем прогноз, чем завершатся эти спекуляции.

1. Лука Модрич («Реал»)

Слухи о переходе Луки Модрича появились еще прошлым летом, но, завершившись ничем, перешли и в нынешнее трансферное окно. «Реал» явно обозначил курс на обновление команды, и 33-летний полузащитник в такой ситуации должен оказаться лишним. Интерес к хорватскому игроку СМИ приписывали «Милану» и ПСЖ: последнему — в связи с трансферной сагой Неймара.

Судя по всему, будущее обладателя «Золотого мяча» 2018 года зависит от того, удастся ли королевскому клубу подписать форварда парижан или нового центрхава. Оба развития сценария выглядят маловероятным, ведь если Неймар скорее ближе к «Барселоне», нежели к ее принципиальному сопернику, то приобретение практически любого исполнителя в полузащиту требует куда большей суммы, чем готовы предложить за Модрича.

Прогноз: останется

2. Иван Ракитич («Барселона»)

О трансфере Ивана Ракитича также судачат второй год кряду, но эти летом спекуляции о его уходе выглядят все более правдивыми. Главным образом — в контексте все той же истории с вероятной сделкой по Неймару: медиа сообщают, что хорват является разменной монетой в покупке звезды ПСЖ. Также претендентом на полузащитника называли «Интер», но в данном случае это выглядит маловероятным.

Похоже, 31-летний футболист останется на «Камп Ноу» только если его клуб не договорится с чемпионом Франции по поводу бразильца. Впрочем, по информации прессы, сам хавбек не горит желанием переезжать в Париж, что вместе с высокой ценой на Неймара делает потенциальный трансфер еще менее вероятным. Потому есть серьезные сомнения, что Ракитич действительно уйдет.

Прогноз: останется

3. Неймар (ПСЖ)

Спустя несколько месяцев после рекордного в истории футбола перехода из «Барселоны» в ПСЖ стали появляться слухи, что Неймар уже жалеет о своем решение и хочет обратно. Но если попытки каталонского клуба вернуть игрока год назад были вялыми, то этим летом, похоже, эта решимость куда сильнее. Да и сам французский гегемон, как пишут медиа, настроен избавиться от своей примадонны за большие деньги, понимая его негативное влияние на раздевалку команды.

Почти все лето в СМИ появляются сообщения о настойчивых попытках чемпиона Испании заполучить форварда, но «Пари Сен-Жермен» якобы упорно отказывает другой стороне. Вся проблема — в оптимальной формуле предложения, которая в отсутствие необходимой суммы у каталонцев включает в себя и ряд игроков, не все из которых горят желанием уходить на «Парк де Пренс». Времени остается мало, и клубы все никак не могут прийти к согласию, а значит, трансфер вряд ли состоится этим летом.

Прогноз: останется

4. Мауро Икарди («Интер»)

Еще в начале минувшего сезона Мауро Икарди имел статус безоговорочного лидера «Интера» — не зря капитанская повязка была именно у него. Однако, с учетом своего большого эго, это сыграло с ним плохую шутку, поскольку тот начал «качать свои права» клубу по поводу нового контракта. Как результат, обстановка в раздевалке разладилась, у форварда отобрали повязку, а «нерадзурри», по данным медиа, решили с ним расстаться.

Долгое время претендентом на футболиста называли «Ювентус», но, похоже, тот уже прекратил им интересоваться в силу дороговизны нападающего. Судя по всему, не подпишет аргентинца и «Наполи», которого также связывали с Икарди, после того, как клуб заключил контракт с Фернандо Льоренте. Согласно свежей информации прессы, нападающий близок к трансферу в «Атлетико», который арендует его с правом выкупа через год.

Прогноз: перейдет в «Атлетико»

5. Пауло Дибала («Ювентус»)

С приходом Криштиану Роналду в «Ювентус» прошлым летом Пауло Дибале стало тесно в туринской команде. Не удивительно, что в нынешнее трансферное окно его сватали в другие клубы, и подписать его могли «Манчестер Юнайтед», а также «Тоттенхэм», но обих, если верить данным медиа, отпугнули финансовые требования игрока и его агента. Теперь аргентинца называют потенциальной заменой Неймара в ПСЖ.

Вместе с тем, пресса сообщает, что сам нападающий все-таки хочет остаться в лагере «Старой Синьоры», чтобы вернуть былой статус в коллективе. Это, а также трудности в истории с трансфером Неймара, скорее всего, помешают отъезду Дибалы в Париж. Не говоря уже о том, что всем сторонам остается всего ничего времени для осуществления столь сложных сделок.

Прогноз: останется

6. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Спекуляции об уходе Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» не утихают все лето, и даже после закрытия трансферного окна в Англии. Возможно, они были бы не столь сильны, не заяви сам француз еще в июле, что хотел бы сменить команду на фоне интереса к нему со стороны «Реала» и «Ювентуса». Масла в огонь слухов подлил наставник мадридцев Зинедин Зидан, ранее заявивший, что хотел бы видеть хавбека в своей команде. Но главная проблема — нежелание «Красных Дьяволов» его отпускать.

По информации медиа, рулевой «Сливочных» все еще надеется, что до закрытия трансферного окна ему удастся-таки подписать соотечественника. Тем не менее, есть серьезные сомнения, что это может случиться, ведь если манкунианцы наотрез отказывались продавать свою звезду в то время, когда мог успеть найти ему замену, то что говорить о сейчас. Не стоит также забывать о 300 млн евро, потраченных «Реалом» этим летом — финансовый фэйр плей еще никто не отменял.

Прогноз: останется

7. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

История с Погба, судя по всему, проходит по касательной и Кристиана Эриксена. Полузащитник отказался продлить контракт с «Тоттенхэмом» на фоне интереса к нему со стороны «Реала», но для того приоритетом является именно француз. Заполучить датчанина порывался было «Манчестер Юнайтед», да только сам игрок, как сообщает пресса, дал понять, что заинтересован в переезде на Пиренеи, явно ожидая трансфера на «Сантьяго Бернабеу».

Потому все зависит от того, решится ли королевский клуб сделать предложение финалисту Лиги чемпионов по футболисту, который не есть для него главной трансферной целью в центре поля. Все выглядит так, что рулевой мадридцев Зинедин Зидан скорее предпочитает никого не подписывать, нежели довольствоваться альтернативой Погба, будь то Эриксен, Донни ван де Бек или Бруну Фернандеш. При этом прижимистый президент «Шпор» Даниэль Леви явно потребует большие деньги за ключевого футболиста.

Прогноз: останется

8. Эмре Джан («Ювентус»)

Всего год назад Эмре Джан на правах бесплатного агента перешел в «Ювентус», не пожелав продлевать контракт с «Ливерпулем». Сказать, что немецкий центрхав стал важной фигурой новой команды нельзя, а поскольку в составе наметился перебор игроков на этой позиции, то чемпион Италии готов его продать. По данным СМИ, претендуют на исполнителя «Барселона» и «Бавария».

Первая видит в нем потенциальную замену для Ивана Ракитича, если тот станет частью сделки по Неймару. Вторая же продолжает перестройку команды и не прочь вернуть своего экс-полузащитника. С учетом проблем с возвращением бразильца, каталонский гранд наверняка удержит Ракитича, а значит ему уже не понадобится Джан, поэтому мюнхенский гегемон имеет наилучшие шансы его подписать.

Прогноз: перейдет в «Баварию» 0