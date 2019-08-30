От работы в банке до «Ювентуса». Как Сарри начинал свой путь в футболе

Вскоре после назначения на пост главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри сел на приватный самолет, чтобы отправиться на Лазурный берег — побережье Средиземного моря во Франции. 60-летний экс-специалист в сфере обмена валют планировал познакомиться с Криштиану Роналду, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и самым дорогим игроком в истории Серии А. На борту яхты, которую Роналду арендовал, чтобы насладиться отдыхом после победы со сборной Португалии в Лиге наций, Сарри рассказал суперзвезде «Ювентуса» о своих планах.

Итальянский тренер начинал с самых низов — от куда менее известного Криштиану до одного из лучших футболистов мира Криштиану. Пятнадцать лет назад Криштиану Калери, капитан команды «Санджованнезе» из четвертого итальянского дивизиона, ответил на телефонный звонок. Ему звонил новый тренер команды — Маурицио Сарри, который только недавно принял решение оставить свою работу в «Банке Тосканы» и полностью сосредоточиться на тренерской деятельности.

Маурицио Сарри chefaticalavitadabomber.it

Калери уже доводилось слышать этом имя. Слухи о достижениях Сарри быстро дошли до Мон-Сан-Савино. «Он был уже немного известен в Тоскане. Он выиграл пару титулов», — с теплотой вспоминает Калери. К тому моменту Сарри поднял любительский «Сансовино» из шестого дивизиона Италии в четвертый, по ходу выиграв с командой Кубок Серии D.

«Санджованнезе» был первым профессиональным клубом Сарри. «До сих пор помню тот день. Он позвонил мне и сказал: "Капитан, мне нужно поговорить с тобой. Приезжай ко мне домой". Это был вечер накануне начала нашего предсезонного тренировочного сбора. Мы пошли в комнату, в которой он проводил анализ матчей. Там были все эти VHS кассеты с записями. Он сказал мне дословно: Ты мой капитан. Но если ты продолжишь играть так, как сейчас, то не будешь играть». Калери стало ясно, что Сарри смотрел много матчей «Санджованнезе», так как тренер уже знал возможности полузащитников команды.

Криштиану Калери forzasangio.it

От этого воспоминания Калери расхохотался. «Я всегда говорил — в личных беседах Сарри — шутник. Он очень умный. Когда видишь его по телевизору, то может показаться, что он немного суровый и непростой человек, но он потрясающий. Он даже не задумывается о том, что на самом деле такой смешной. Я говорю ему: 'Как это вы не считаете себя смешным? Вы же комик'. И прекрасно известно, кто такие тосканцы». В конце концов чувство юмора Роберто Бенини принесло ему «Оскар» за фильм «Жизнь прекрасна».

Но вернемся к тому вечеру в комнате для видеоанализа в доме у Сарри. Только представьте, если бы он сказал то же самое Роналду. Калери не сомневается, что у португальца моментально разыгралось бы воображение.

«Я горжусь им, горжусь тем, что вижу его в 'Ювентусе'. Это прекрасно. Сарри — очень умный человек, и знает, что нужно говорить. Если он поговорит с Роналду о футболе, он заворожит его. Он вызовет любопытство. В разговоре с вами он покоряет вас», — рассказывает Калери.

Как именно? На самом деле все довольно просто. Частично, это речь. Сарри умеет складывать слова в предложения. Никогда не было проблемой понять его. «Он очень хорош в коммуникации. Вы же видели, как он уехал в Англию и как мало времени его потребовалось, чтобы хорошо говорить по-английски. Он может проникать в вашу голову. Слушать его — занимательно. Он помогает нам с легкостью себя понимать. Плюс мистер очень хорошо иллюстрирует на доске то, что хочет донести», — объясняет Калери.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Все дело в силе идеи, привлекательности эстетики. «Даже на уровне четвертого дивизиона футбол, в который мы играли, был интересен для просмотра. Может, он был не так хорош как тот, в который его команды играют сегодня. Теперь это очень-очень красиво. Тогда речь больше шла об агрессии и интенсивности. Но футбол был хорош, потому что мы делали то, что он хотел. Мы делали то, к чему он стремился и то, что изучал», — добавляет Калери.

«Саррисимо» в итальянском словаре определяется, как стиль, который «основан на скорости и склонности к атакующему футболу». Калери узнал о нем в 2003 году. «Я играл в полузащите. Я был немного похож на того парня, которого Сарри взял с собой из Неаполя в "Челси" — Жоржиньо. Просто я был не так хорош», — говорит Калери.

«Я бы брал мяч у центральных защитников, отдавал пас, думал бы про себя: "Что ж, неплохо"... Но Сарри сказал мне: "Нет, Криштиану. Ты — тот парень, который может задавать тон в этой команде. Ты должен играть интенсивно. Будь агрессивен. Возьми управление командой в свои руки". Он заставил меня понять, что я должен отдаваться на поле полностью, что я должен быть лидером. Он преобразовал меня, и я многим ему обязан. Он научил меня тому, что футбол — это интенсивность, это желание, агрессия, решительность», — говорит Калери.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Связь Сарри с погоней за красотой футбола часто означала, что из виду упускается тот упор, который он также делает на менталитете и стойкости игроков. Он относится к категории пуристов, а не победителей. Тем не менее, когда Калери работал под руководством Сарри, тренер получал одно повышение за другим. За четыре года их было три. А если точнее он выводил команды туда, где они никогда не играли ранее. Успех имел значение для Сарри и он внушал необходимость добиваться успеха для своих игроков.

Калери вспоминает о тренировках команды зимой. Иногда поле замерзало, но занятия никогда не прекращались: «Он хотел, чтобы мы никогда не сдавались и тренировались, независимо от того, какими были условия. Бывало, мы говорил ему: "Нет, мистер, это опасно". Но он все равно находил способ заставить нас тренироваться. Он никогда не сдавался. Говорил: "Мы не пожем позволить чему-либо помешать нам. Нам нужно отдаваться полностью". Он был так решителен. И ему удалось передать свою решимость нам».

Для Сарри «Санджованнезе» не должен был останавливаться ни перед чем, чтобы добиться своей цели — подняться в третий дивизион.

Однажды Калери заключил с тренером пари. Известный своей крайней суеверностью Сарри всегда носил черный спортивный костюм. «Цвета никогда не существовали для него. На удачу он всегда носил только черный. Поэтому я заключил с ним пари на титул в серии C2 и переход в Серию С1 с этой маленькой командой из городка с населением 10 тысяч человек. Я сказал ему, что если мы побеждаем в лиге, то на последний матч сезона он должен прийти в одной из моих розовых футболок. Мы выиграли чемпионат, и он пришел в розовом. Необыкновенный человек».

Калери получал удовольствие, наблюдая за ростом Сарри. «Прекрасно, что когда он оказался в Серии В с Эмполи, а затем до Серии А, он делал на тренировках все то же, что делал с нами — все эти тренировки угловых, наработки схем. Дело в том, что смотреть на те же вещи по Sky — это не то же самое, что смотреть их по местному ТВ. Они становятся еще прекрасней. Люди увидят их по Sky и скажут: Вы это видели?».

Он годами нарабатывал эти вещи с игроками, которые были не столь хороши, с парнями, которые играли вместе со мной в серии С. Чем выше он пробивался, тем больше понимал, что эти ребятам могут уже лучше управляться с мячом и доставлять его именно туда, куда он хотел. И его схемы начинали работать еще лучше'.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Теперь, когда игровая карьера Калери осталась позади, он трудится на двух работах: одна из них связана со страхованием, другая — с футболом. Пять лет назад он получил тренерскую лицензию, однако вы не увидите его у кромки поля, как Сарри. В настоящее время он является спортивным директором «Санджованнезе». А когда есть шанс посмотреть на своего бывшего тренера, он его обязательно использует. Калери хотел поехать в Турин, чтобы посмотреть на тренировку «Ювентуса», но Сарри подхватил пневмонию.

Современное поле чемпионов Италии «Ювентуса» во всех отношениях находится далеко от Сан-Джованни-ди-Вальдарно, однако впитывает в себя элементы «Санджованнезе». Это источник огромной гордости для Калери.

Лорис Бони раньше тренировал молодежную команду «Санджованнезе», Дджанни Пиччиони родом из Сан-Джованни-ди-Вальдарно. Теперь они оба помогают Сарри в «Ювентусе». Ежедневно тренируют обладателей «Золотого мяча» и чемпионов мира. Как насчет этого?

«Я был уверен, что он преуспеет. Но представить, что он зайдет так далеко, до 'Ювентуса'... это было сложно. Я ожидал, что он добьется успеха, потому что он был хорош в своем деле. Он действительно образованный человек. Когда я вижу его в 'Юве', то не могу сдерживать эмоции. Я так рад и счастлив за него. Он этого заслуживает», — подытожил Калерию. 0