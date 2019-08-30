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    Жеребьевка ЛЧ. Радость англичан и сложности для испанцев

    Реакция на церемонию жеребьевки, прошедшую в Монако

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    В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, которая, как всегда, подарила некоторые интригующие сюжетные линии. Обозреватель ESPN Марк Огден выделил все самое важное и сделал некоторые прогнозы.

    Везение английских клубов

    На жеребьевке порой сопутствует удача, но если «Ювентусу», «Пари Сен-Жермен», «Барселоне», «Атлетико» и «Реалу» попались конкурентные группы, то квартету клубов из Премьер-лиги остается только радоваться.

    «Тоттенхэм» посоперничает с «Баварией», но почти наверняка окажется выше «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды». «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» обязаны побеждать соперников, да и «Челси» рассматривается фаворитом группы H.

    Вновь «Манчестер Сити» против «Шахтера»

    Эти два клуба встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов в третьем сезоне подряд, поэтому пиарщикам «Манчестер Сити» придется хорошенько поработать, чтобы соблазнить болельщиков вновь посетить стадион.

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    • Руководство «горожан» радо снова оказаться в группе без грозных соперников, но их фанаты хотели бы видеть более именитых оппонентов.

    Группа F — самая сложная

    «Барселона», дортмунская «Боруссия» и «Интер» оказались в группе F вместе со «Славией», чье руководство нервно рассмеялось над перспективами трех больших матчей в чешской столице.

    Тем не менее, тройке фаворитов сейчас не до смеха, так как кому-то точно не хватит места в 1/8 финала.

    Месси и Роналду остались в стороне

    В последние годы Лионель Месси и Криштиану Роналду сидели рядом друг с другом с каменными выражениями лиц, ожидая, кто из них получит награду «Лучший игрок года» или «Лучший нападающий года».

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    • На этот раз пара смеялась и шутила, в основном над речью Эрика Кандона, до раздачи призов. Месси стал лучшим нападающим, но оба звездных ветерана пропустили вперед Вирджила ван Дейка в борьбе за главную награду.

    Эрик Кантона

    После вручения президентской награды УЕФА за вклад в футбол регламент предполагал выступление Кантона. Одетый в джинсы, мятую рубашку и плоскую кепку бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» максимально использовал свое время, чтобы процитировать Шекспира, обсудить науку и старение клеток, а затем сказал: «Я люблю футбол». Все это совершенно сбило с толку аудиторию.

    Группа A: «Пари Сен-Жермен» и «Реал» пройдут дальше

    «Пари Сен-Жермен» и «Реал» сыграют друг против друга в категории супертяжеловесов. Ожидаем, что оба этих клуба выйдут в 1/8 финала, поэтому, вероятно, главной интригой станет попадание в посев. Тот, кто займет второе место, с большой долей вероятности уже на старте плей-офф будет вынужден сыграть против еще одного гранда.

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    • Тем временем «Галатасарай» и «Брюгге» будут сражаться за место в Лиге Европы, то есть за третью позицию.

    Группа B: «Бавария» и «Тоттенхэм» пройдут дальше

    «Бавария» и «Тоттенхэм» будут фаворитами на выход из группы, но обе команды должны быть осторожны в гостях, когда поедут в Афины и Белград на встречи с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

    «Црвена Звезда» в прошлом сезоне победила «Ливерпуль» со счетом 2:0, так что является коварным аутсайдером группы. Теоретически белградская команда способна огорчить и «шпор», если они не обретут стабильность. «Олимпиакос» непросто обыграть на его поле, но в гостях он обычно слаб.

    Группа C: «Манчестер Сити» и «Динамо» Загреб пройдут дальше

    В этой группе нужно лишь выяснить, кто финиширует вторым вслед за «Манчестер Сити», который является фаворитом всей Лиги чемпионов по мнению многих экспертов.

    Среди трех претендентов на вторую позицию у «Шахтера» наилучшая статистика за последнее время, но загребское «Динамо» и «Аталанта» тоже верят, что способны достичь плей-офф.

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    • «Аталанта», являясь дебютантом Лиги чемпионов, может пострадать из-за потери преимущества домашнего поля, поскольку будет играть на «Сан-Сиро» в Милане, а не на 21-тысячном стадионе в Бергамо.

    Группа D: «Ювентус» и «Байер» пройдут дальше

    «Ювентус» и «Атлетико», которые встречались в 1/8 финала в прошлом сезоне, считаются фаворитами группы, но «Байер» способен вклиниться между ними.

    Летом «Ювентус» усилил состав, а вот вопросы по «Атлетико» остаются после ухода Антуана Гризманна, Родри и Диего Година. Диего Симеоне продолжает руководить командой, он подписал португальского таланта Жуана Фелиша, однако леверкузенский клуб выглядит крепким орешком. Московский «Локомотив» тоже может бросить вызов и побороться за второе место.

    Группа E: «Ливерпуль» и «Наполи» пройдут дальше

    Действующий победитель турнира «Ливерпуль» снова встретится с «Наполи», с которым провел два интересных матча на групповом этапе в прошлом сезоне.

    «Зальцбург» и «Генк», похоже, будут просто отбывать номер, поэтому встречи «Ливерпуля» и «Наполи» должны решить, кто возглавит квартет.

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    • Сейв Алиссона на «Энфилде» на последних минутах прошлогоднего матча с «Наполи» позволил «Ливерпулю» выйти в 1/8 финала, так что в этот раз у итальянцев будет шанс отомстить.

    Группа F: «Барселона» и «Интер» пройдут дальше

    Самая интригующая группа, в которой три бывших победителя Лиги чемпионов — «Барселона», «Боруссия» и «Интер» — поборются за две путевки в плей-офф.

    Многие ожидают, что «Барса» станет первой, но дортмундцы способны опередить ее. В то же время форма «Интера» остается загадкой, но у «нерадзурри» сейчас много качественных игроков. Что касается «Славии», то она просто насладится великими матчами.

    Группа G: «Лион» и «Лейпциг» пройдут дальше

    Петербургский «Зенит» на своей странице в Twitter перед жеребьевкой пошутил, что является самым желанным соперником для всех команд Лиги чемпионов. Ну что же, самыми удачливыми из каждой корзины оказались «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг». И хотя этой группе не хватает гламура, она, пожалуй, будет самой конкурентоспособной, ведь все четыре команды имеют шанс выйти в плей-офф.

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    • «Лион» в прошлом сезоне добрался до матчей на вылет, поэтому назовем его фаворитом.

    Группа H: «Челси» и «Валенсия» пройдут дальше

    Победитель Лиги Европы «Челси» рад получить в соперники «Аякс», ослабленный уходами Маттейса де Лигта и Френки де Йонга, «Валенсию», ставшую лишь четвертой в Испании, и «Лилль», который финишировал вторым во Франции после «Пари Сен-Жермен».

    «Челси», подписавший Кристиана Пулишича в качестве замены Эдену Азару, находится в стадии перестройки под руководством Фрэнка Лэмпарда, но все равно обязан выигрывать группу. 0

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