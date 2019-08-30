Жеребьевка ЛЧ. Радость англичан и сложности для испанцев

Везение английских клубов

На жеребьевке порой сопутствует удача, но если «Ювентусу», «Пари Сен-Жермен», «Барселоне», «Атлетико» и «Реалу» попались конкурентные группы, то квартету клубов из Премьер-лиги остается только радоваться.

«Тоттенхэм» посоперничает с «Баварией», но почти наверняка окажется выше «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды». «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» обязаны побеждать соперников, да и «Челси» рассматривается фаворитом группы H.

Вновь «Манчестер Сити» против «Шахтера»

Эти два клуба встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов в третьем сезоне подряд, поэтому пиарщикам «Манчестер Сити» придется хорошенько поработать, чтобы соблазнить болельщиков вновь посетить стадион.

Руководство «горожан» радо снова оказаться в группе без грозных соперников, но их фанаты хотели бы видеть более именитых оппонентов.

Группа F — самая сложная

«Барселона», дортмунская «Боруссия» и «Интер» оказались в группе F вместе со «Славией», чье руководство нервно рассмеялось над перспективами трех больших матчей в чешской столице.

Тем не менее, тройке фаворитов сейчас не до смеха, так как кому-то точно не хватит места в 1/8 финала.

Месси и Роналду остались в стороне

В последние годы Лионель Месси и Криштиану Роналду сидели рядом друг с другом с каменными выражениями лиц, ожидая, кто из них получит награду «Лучший игрок года» или «Лучший нападающий года».

На этот раз пара смеялась и шутила, в основном над речью Эрика Кандона, до раздачи призов. Месси стал лучшим нападающим, но оба звездных ветерана пропустили вперед Вирджила ван Дейка в борьбе за главную награду.

Эрик Кантона

После вручения президентской награды УЕФА за вклад в футбол регламент предполагал выступление Кантона. Одетый в джинсы, мятую рубашку и плоскую кепку бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» максимально использовал свое время, чтобы процитировать Шекспира, обсудить науку и старение клеток, а затем сказал: «Я люблю футбол». Все это совершенно сбило с толку аудиторию.

Группа A: «Пари Сен-Жермен» и «Реал» пройдут дальше

«Пари Сен-Жермен» и «Реал» сыграют друг против друга в категории супертяжеловесов. Ожидаем, что оба этих клуба выйдут в 1/8 финала, поэтому, вероятно, главной интригой станет попадание в посев. Тот, кто займет второе место, с большой долей вероятности уже на старте плей-офф будет вынужден сыграть против еще одного гранда.

Тем временем «Галатасарай» и «Брюгге» будут сражаться за место в Лиге Европы, то есть за третью позицию.

Группа B: «Бавария» и «Тоттенхэм» пройдут дальше

«Бавария» и «Тоттенхэм» будут фаворитами на выход из группы, но обе команды должны быть осторожны в гостях, когда поедут в Афины и Белград на встречи с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда» в прошлом сезоне победила «Ливерпуль» со счетом 2:0, так что является коварным аутсайдером группы. Теоретически белградская команда способна огорчить и «шпор», если они не обретут стабильность. «Олимпиакос» непросто обыграть на его поле, но в гостях он обычно слаб.

Группа C: «Манчестер Сити» и «Динамо» Загреб пройдут дальше

В этой группе нужно лишь выяснить, кто финиширует вторым вслед за «Манчестер Сити», который является фаворитом всей Лиги чемпионов по мнению многих экспертов.

Среди трех претендентов на вторую позицию у «Шахтера» наилучшая статистика за последнее время, но загребское «Динамо» и «Аталанта» тоже верят, что способны достичь плей-офф.

«Аталанта», являясь дебютантом Лиги чемпионов, может пострадать из-за потери преимущества домашнего поля, поскольку будет играть на «Сан-Сиро» в Милане, а не на 21-тысячном стадионе в Бергамо.

Группа D: «Ювентус» и «Байер» пройдут дальше

«Ювентус» и «Атлетико», которые встречались в 1/8 финала в прошлом сезоне, считаются фаворитами группы, но «Байер» способен вклиниться между ними.

Летом «Ювентус» усилил состав, а вот вопросы по «Атлетико» остаются после ухода Антуана Гризманна, Родри и Диего Година. Диего Симеоне продолжает руководить командой, он подписал португальского таланта Жуана Фелиша, однако леверкузенский клуб выглядит крепким орешком. Московский «Локомотив» тоже может бросить вызов и побороться за второе место.

Группа E: «Ливерпуль» и «Наполи» пройдут дальше

Действующий победитель турнира «Ливерпуль» снова встретится с «Наполи», с которым провел два интересных матча на групповом этапе в прошлом сезоне.

«Зальцбург» и «Генк», похоже, будут просто отбывать номер, поэтому встречи «Ливерпуля» и «Наполи» должны решить, кто возглавит квартет.

Сейв Алиссона на «Энфилде» на последних минутах прошлогоднего матча с «Наполи» позволил «Ливерпулю» выйти в 1/8 финала, так что в этот раз у итальянцев будет шанс отомстить.

Группа F: «Барселона» и «Интер» пройдут дальше

Самая интригующая группа, в которой три бывших победителя Лиги чемпионов — «Барселона», «Боруссия» и «Интер» — поборются за две путевки в плей-офф.

Многие ожидают, что «Барса» станет первой, но дортмундцы способны опередить ее. В то же время форма «Интера» остается загадкой, но у «нерадзурри» сейчас много качественных игроков. Что касается «Славии», то она просто насладится великими матчами.

Группа G: «Лион» и «Лейпциг» пройдут дальше

Петербургский «Зенит» на своей странице в Twitter перед жеребьевкой пошутил, что является самым желанным соперником для всех команд Лиги чемпионов. Ну что же, самыми удачливыми из каждой корзины оказались «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг». И хотя этой группе не хватает гламура, она, пожалуй, будет самой конкурентоспособной, ведь все четыре команды имеют шанс выйти в плей-офф.

«Лион» в прошлом сезоне добрался до матчей на вылет, поэтому назовем его фаворитом.

Группа H: «Челси» и «Валенсия» пройдут дальше

Победитель Лиги Европы «Челси» рад получить в соперники «Аякс», ослабленный уходами Маттейса де Лигта и Френки де Йонга, «Валенсию», ставшую лишь четвертой в Испании, и «Лилль», который финишировал вторым во Франции после «Пари Сен-Жермен».

«Челси», подписавший Кристиана Пулишича в качестве замены Эдену Азару, находится в стадии перестройки под руководством Фрэнка Лэмпарда, но все равно обязан выигрывать группу. 0