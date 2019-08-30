ЦСКА обязан выигрывать группу, а «Краснодару» очень не повезло

В пятницу 30 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в котором примут участие ЦСКА и «Краснодар». Рассказываем о соперниках, с которыми наши клубы встретятся осенью.

Соперники ЦСКА

Армейцы попали в группу «Н». Соперниками столичного клуба на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 19/20 станут «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия).

«Лудогорец»

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает, что лучший клуб Болгарии не так давно перенес тренерскую перестановку, но сохранил верность атакующему стилю игры.

«Еще на прошлой неделе болгарский клуб тренировал Стойчо Стоев, однако 25 августа его отправили в отставку после нулевой ничьей с софийской "Славией". В групповой раунд Лиги Европы "Лудогорец" выводил уже Станислав Генчев — 38-летний специалист, который два года входил в тренерский штаб после завершения игровой карьера. Вместе с "Лудогорцем" Генчев дважды становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок Болгарии. Вряд ли от него стоит ждать радикальных шагов и отказа от атакующего футбола.

Три звезды:

Козмин Моци. 34-летний румын — легенда клуба и еврокубков. В 2014 он стал героем отборочных раундов Лиги чемпионов, заняв место удаленного вратаря. Андрею Тихонову в свое время в аналогичной ситуации пришлось отразить один удар, а Моци выиграл серию пенальти, парировав два 11-метровых.

Светослав Дяков. Капитану "Лудогорца" уже 35 лет, но восьмикратный чемпион Болгарии не сдает позиций в средней линии. Только после отборочного цикла ЧМ-2018 его перестали вызывать в национальную сборную.

Клаудиу Кешеру. Конечно, есть большой соблазн выделить бразильских полузащитников Марселинью и Вандерсона, однако форвард сборной Румынии еще более ярок. В четырех чемпионатах подряд он забивает двузначное число голов (15, 22, 26, 20). В этом сезоне у него уже пять точных ударов в болгарской лиге и еще два в еврокубках.

Вечный чемпион последних лет после семи туров идет на втором месте, отставая на одно очков от "Левски". Три ничьих — одна из причин смены тренера. Кроме того, "Лудогорец" провалился в Лиге чемпионов в противостоянии с "Ференцаврошем" (1:2, 2:3). Во втором по рангу еврокубке болгары легко прошли исландский "Валюр" (1:1, 4:0) и валлийский ТНС (4:0, 5:0), а "Марибор" превзошли за счет правила "выездного гола" (0:0, 2:2)».

«Эспаньол»

Автор «Евро-футбол.ру» Максим Фридман выделяет испанский клуб в качестве главного соперника армейцев в борьбе за первое место в группе.

«Спорить за выход из группы с первого места "армейцы" будут с "Эспаньолом", занявшим в минувшем розыгрыше Ла Лиги 7-е место.

Правда, этим летом каталонцы заметно ослабли: команду покинули два лидера, во многом благодаря игре которых "Эспаньол" и забрался так высоко в таблице. За 25 млн евро на повышение в "Атлетико" ушел основной центральный защитник Марио Эрмосо, а за 28 млн евро в "Бетис" перешел форвард Борха Иглесиас, забивший 17 голов в 37 матчах предыдущего сезона Примеры.

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Но недооценивать "попугаев" все же не стоит. В составе "бело-синих" по-прежнему числятся 30-милионный хавбек Марк Рока, полузащитник Серджи Дардер и нападающий Лей У, которые могут огорчить ЦСКА в очном противостоянии — как минимум на своей домашней арене "Корнелья-Эль Прат". Силу "Эспаньола" в квалификации уже ощутил на себе другой клуб из бывшего СССР: украинская "Заря" уступила каталонцам в финальном раунде (3:5)».

«Ференцварош»

Авторы Sport24 Александр Муйжнек и Ярослав Кулемин отмечают, что у венгерского клуба меньше всего опыта в Лиге чемпионов, зато в тренерском штабе — знакомые лица.

«От Будапешта до границы с Украиной — триста километров. "Ференцварош" к соседям еще ближе: команду уже год тренирует Сергей Ребров , а под его руководством с этого сезона играют три соотечественника.

Ребров переехал в Венгрию год назад из Саудовской Аравии, где год проработал с "Аль-Ахли", а начинал тренерскую карьеру в киевском "Динамо", бок о бок с Раулем Рианчо. "Наши отношения с Ребровым были как у супругов, но без секса, — признавался испанец. — Мы спорили практически обо всем, но мы в 'Динамо' были семьей. Родители — это Рауль Рианчо и Сергей Ребров, а футболисты — наши дети".

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В "Ференцвароше" в числе детей Реброва — трое украинцев, грузин и белорус. Полузащитник Данил Игнатенко и Александр Зубков ранее принадлежали "Шахтеру", а прошлый сезон провели в аренде в "Мариуполе". Игорь Харатин прибыл в Венгрию из "Зари". С ней Харатин три сезона подряд уже играл в Лиге Европы, в том числе с "МЮ", "Атлетиком" и "Лейпцигом". В матче чемпионата Украины с "Шахтером" в прошлом сезоне жестко влетел в Тайсона — игрокам ЦСКА стоит быть осторожнее.

Белорус Николай Сигневич в течение полугода сперва стал чемпионом с БАТЭ, а затем — с "Ференцварошем", быстро став там основным нападающим. В Будапеште к Сигневечу мог присоединиться Никита Корзун, который играл у Реброва в киевском "Динамо".

Лашу Двали в 16 лет просмотривали "Зенит" и киевское "Динамо". А сейчас он мог бы играть в "Рубине" с Кварацхелией, Давиташвили, Кипиани и Микелтадзе. В компании грузин Двали играл еще в "Сконто", числился в "Рединге", потом мелькнул в "Касымпаше" с Райаном Бабелом, затем были "Дуйсбург", "Шленск", павлодарский "Иртыш" и "Погонь". Уже оттуда год назад его позвали в Будапешт.

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"Ференцварош" Ребров впервые за 15 лет вывел в групповую стадию еврокубков. В раунде плей-офф ЛЕ он прошел литовскую "Судуву", а до того пытался пробиться в группу Лиги чемпионов. Туда венгров не пустило загребское "Динамо". А начали они отбор как раз с "Лудогорцем" — в итоге оба встретятся осенью. В Будапеште болгарам забил Зубков, на выезде — Харатин».

Соперники «Краснодара»

«Быки» попали в группу «C». Соперниками «горожан» на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 19/20 станут швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

⚡«Быки» начинают групповой этап в Базеле, а заканчивают в Хетафе ⚡

Расписание матчей «Краснодара» в #ЛЕ 👇🏻 pic.twitter.com/Isl8wju8V2 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 30, 2019

«Базель»

Автор «Евро-футбол.ру» Максим Фридман радуется удачному для кубанцев жребию, подарившему им в соперники слабейшую команду из первой корзины.

«Для "быков" жеребьёвка начиналась как нельзя лучше. Можно уверенно сказать, что швейцарская команда была одной из "слабейших" в первой корзине, особенно в сравнении с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" или тем же "Порту".

В минувшем сезоне "Базель" проиграл чемпионство "Янг Бойз", отстав от клуба из Берна на 20 очков, поэтому начинал свой путь в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда. Одолев в драматичном противостоянии ПСВ (4:4), "красно-синие" попали на более скромный ЛАСК, но сенсационно уступили австрийцам (2:5) и отправились в групповой этап Лиги Европы.

Вероятно, причиной фиаско в отборе ЛЧ стала потеря лидера команды Альбиана Айети, этим летом отправившегося на повышение в "Вест Хэм" за 8,7 млн евро. Теперь в "Базеле" ставку делают на другого молодого вингера — 19-летнего Ноа Окафора, который, согласно Transfermarkt, стоит 8 млн евро.

Весь же состав "красно-синих" оценивается в 51 млн евро. Примерно столько же стоят три самих дорогих футболиста "Краснодара" — Виктор Классон (18 млн евро), Реми Кабелла (14 млн евро) и Тонни Вилена (14 млн евро)».

«Хетафе»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин хвалит самобытную испанскую команду, которая едва не пробилась в Лигу чемпионов.

«Главный тренер Хосе Бордалас . 55-летний специалист — главный творец последних успехов скромного клуба из пригорода Мадрида, который никто особенно не любит, команда считается своеобразным пятым колесом. "Хетафе" до последнего тура претендовал на место в Лиге чемпионов, но в итоге уступил его "Валенсии".

Бордалас привил коллективу нетипичный для Испании стиль — никаких кружев, много длинных передач вперед, максимально надежная оборона. По числу пропущенных мячей (35) "Хетафе" в прошлом сезоне поделил 2-3-е место в ла лиге с "Валенсией".

Три звезды

Хайме Мата . Звезд первой величины в "Хетафе" нет как класса, и это отличительная особенность команды. Но кое-кого выделить можно. Например, 30-летнего форварда Мату. Он всю карьеру мыкался по низшим дивизионам, а в первый же сезон в элите забил 14 голов, поделив звание лучшего снайпера команды с 37-летним Молиной.

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Фран Портильо . 29-летний полузащитник был заметной фигурой в "Малаге" эпохи шейхов, когда та даже играла в Лиге чемпионов, но потом была неудачная командировка в "Бетис", после чего Портильо осел в "Хетафе". Небольшого роста (169 см) Портильо умен и отличается отличной техникой.

Алан Ньом . 30-летний камерунский правый защитник в свое время выступал в АПЛ за "Уотфорд" и "Вест Бромвич", после чего вернулся в Испанию и этим летом подписал контракт с "Хетафе". Надежный, быстрый, выносливый. Участник ЧМ-2014».

«Трабзонспор»

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что турецкому клубу пришлось попотеть, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы.

«Ни одного из соперников повышенной сложности армейцам и "быкам" не подсунули. Правда, "Краснодар", попавший в группу С, получил очень ровный и интересный состав конкурентов в лице "Базеля", "Хетафе" и "Трабзонспора", в котором каждый в итоге может оказаться на любом месте с первого по четвертое.

"Трабзонспор" пробивался в Лигу Европы через ряд драматичных матчей. С пражской "Спартой" турки в гостях сыграли 2:2, дома выиграли 2:1. В решающем раунде после уверенной выездной победы в Афинах над АЕКом (3:1) приключилось домашнее поражение (0:2), и только "лишний" гол в гостях позволил команде из Трабзона пройти в группу Лиги Европы.

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В недавно стартовавшем сезоне турецкой Суперлиги "Трабзонспор" после ничьей (1:1) с "Касымпашой" на выезде победил на своем поле "Малатьяспор" (2:1)».

Автор «Соккер.ру» Александр Чистяков вспоминает, что у российских клубов уже есть не слишком позитивный опыт игры с «Трабзонспором».

«Не меньшим испытанием станет выезд в шумный Трабзон, где обитает приличная команда, в составе которой можно даже встретить действующего победителя Лиги чемпионов Даниэля Старриджа при условии, что английский форвард не травмирован, что с ним часто случается. В любом случае, матчи против турок, особенно на их поле — это всегда огонь, не все выдерживают напряжения.

В прошлом году "Краснодар" не без труда выиграл у "Акхисара", а "Трабзонспор" на две головы выше. Против этой команды в еврокубках играли ЦСКА и "Ростов", и российских голов на поле "Трабзонспора" пока никто не забивал. В целом, у "Краснодара" очень ровная группа, в которой могут быть любые сюрпризы».

ЦСКА обязан выходить с первого места

Обозреватель Sportbox.ru Василий Богданов делает прогнозы на исход группового этапа для российских клубов, упирая на то, что армейцы обязаны выигрывать свой квартет.

«ЦСКА обязан выходить из такой группы, причем с первого места. Серьезные проблемы армейцам может доставить разве что "Эспаньол", да и тот пока не похож на себя образца прошлого сезона. И "Лудогорец", и "Ференцварош" нужно обыгрывать как дома, так и на выезде, и тогда результаты противостояний с "попугаями" не будут иметь значения.

Вопрос лишь в том, хватит ли столичному клубу ресурсов для борьбы на несколько фронтов, но жертвовать Лигой Европы в подобной ситуации никак нельзя. Если ЦСКА не выйдет в плей-офф, это будет самым настоящим провалом.

"Краснодару" досталась очень ровная группа, хотя непроходимой ее назвать нельзя. Несмотря на молодость российского клуба, по еврокубковому опыту он превосходит всех соперников, кроме разве что "Базеля". Пожалуй, в таком квартете любой результат "быков" не станет сенсацией — как первое место, так и последнее.

Краснодарцам крайне важно удачно провести домашние матчи и постараться взять пару очков на выезде. В таком случае как минимум вторая строчка будет у них в кармане. Задача сложная, но вполне посильная для бронзового призера чемпионата России».

«Краснодару» не повезло

Автор Rusfootball.ru Григорий Каленов считает, что кубанскому клубу достался жребий максимально приближенный к наихудшему.

«Видимо, за неудачи последних недель футбольный бог послал ЦСКА избавление — вполне рабочую группу, которую можно и нужно проходить, причём заканчивать на первом месте.

По старой памяти кто-нибудь мог решить, что главным соперником ЦСКА в группе будет "Лудогорец", но вот занимательное — в отборе в Лигу чемпионов болгарский клуб уступил "Ференцварошу" (отсюда, кстати, в "Краснодар" переехал Кристиан Рамирес). А венгры уже вылетели из ЛЧ позднее и попали в группу к москвичам.

По этим двум оппонентам нечего и говорить — рабочие варианты для "армейцев". А вот "Эспаньол" (седьмое место в прошлогодней Ла Лиге) — противник куда более серьёзный. Правда, красно-синим ли бояться испанцев? У них положительная статистика с "Барселоной" и "Реалом". При должной удаче москвичи могут и должны разбираться с "Эспаньолом".

"Краснодару" не повезло, конечно, не так страшно, как это случилось накануне с "Локомотивом", получившим "Ювентус", "Атлетико" и "Байер". Но во многом "быки" встретили почти самое неприятное из возможного. Хотя гораздо хуже могло быть с первой корзиной. "Базель" соперник чрезвычайно серьёзный, но (при всём желании приукрасить) сопоставить его с тем же "Манчестером", "Арсеналом" или "Севильей" никак не получится.

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"Хетафе" (пятое место в Примере по итогам прошлого сезона) будет крайне неудобен для российской команды по стилю: с ним не выйдет играть открыто и в удовольствие, придётся мучиться и продавливать (а мы знаем стилистику команды Мусаева и вытекающие отсюда неудобства). С "Трабзонспором" всё традиционно — это Турция, давление болельщиков и лишние нервы. Вроде бы всё просто и понятно, только сколько раз на этом горели европейские команды».

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