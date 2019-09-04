Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета

3 сентября закрылось трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах. Рассказываем о главных вопросах, которые по его итогам не удалось решить топ-клубам.

7. Кристиан Эриксен не ушел из «Тоттенхэма»

Перед открытием трансферное окна летом Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом», дав понять, что он хочет сменить команду.

Главным претендентом СМИ называли «Реал», однако для него того датчанин не был главной целью на своей позиции. Как писала пресса, не смогли потянуть его финансово «Ювентус» и «Атлетико», тогда как «Манчестер Юнайтед» отказал уже сам футболист.

После закрытия трансферного окна полузащитник остается в Лондоне, но, похоже, это не заставит его передумать и продлить соглашение, которое заканчивается через год.

В этой ситуации «Шпоры» рискуют потерять его бесплатно, и к такому сценарию, если верить медиа, уже усиленно готовится «Старая Синьора». Впрочем, есть слухи, что в январе клубы могут попытаться совершить обмен с участием Пауло Дибалы.

6. «Манчестер Сити» не восполнил потери в обороне

По завершении минувшего сезона «Манчестер Сити» покинул капитан Венсан Компани, который если и не был основным центрбеком в последние годы, то, по крайней мере, часто подменял кого-то в старте.

Медиа утверждали, что чемпион Англии хотел заменить его Харри Магуайром, однако клуб отпугнула выставленная за него «Лестером» цена, после чего тот перешел в «МЮ», а кто-то другой так и не перешел на «Этихад».

В итоге команда осталась с тремя центрбеками, а теперь, когда в 4-м туре АПЛ сломался Эмерик Ляпорт, и вовсе — с двумя. Безусловно, после того, как в Англии трансферное окно закрылось 9 августа, «Горожане» уже не могли никого купить в срочном порядке, тем не менее, им, возможно, стоило было поискать кого-то среди свободных агентов, подписание которых разрешено.

Такая ситуация грозит проблемами с надежностью коллектива аккурат перед увеличением количества матчей в связи с началом выступлений в Лиге чемпионов и Кубке Лиги.

5. «Реал» не разгрузил атаку

Ожидалось, что минувшим летом «Реал» покинут Гарет Бэйл и Хамес Родригес, которые выглядели лишними в команде после покупок Эдена Азара, Луки Йовича, а также прихода Родриго Гоэса.

Рулевой мадридцев Зинедин Зидан даже публично заявлял, что хочет избавиться от валлийца, тогда как Хамес предыдущие два года провел в «Баварии» на правах аренды. Тем не менее, королевскому клубу не удалось найти новые команды для обоих игроков, хотя трансфер Бэйла в Китай сорвался в последний момент.

С началом сезона оказалось, что оба не только остаются, но еще и способны приносить пользу команде. И если колумбийца это касается в меньшей степени, хотя неплохо проявил себя в первом туре Примеры, то валлийца и вовсе можно считать лучшим наряду с Каримом Бензема — Гарет уже забил два гола и отметился ассистом в трех матчах.

Тем не менее, в атаке у «Сливочных» остается слишком много исполнителей, что выглядит сомнительной пользой.

4. Дибала не нашел себе новый клуб

С приходом Криштиану Роналду в «Ювентус» прошлым летом Пауло Дибале стало тесно в туринской команде.

Не удивительно, что в летнее трансферное окно его сватали в другие клубы, и подписать его могли «Манчестер Юнайтед», а также «Тоттенхэм», но обоих, если верить данным медиа, отпугнули финансовые требования игрока и его агента. Не удалось приобрести аргентинца и ПСЖ, которого тоже упоминали среди претендентов на форварда.

Таким образом, нападающий остается в Турине, где после возвращения Гонсало Игуаина и при оставшемся Марио Манджукиче будет еще сложнее пробиться в основной состав. Впрочем, есть вероятность, что Дибала уйдет в другую команду уже в январе, особенно если слухи об обмене на Эриксена имеют под собой почву.

3. «Манчестер Юнайтед» не усилил полузащиту и атаку

Провал прошлого сезона и последующая информация в СМИ о планах «Манчестер Юнайтед» радикально перетрясти состав заставлял думать, что менеджмент клуба будет действовать более решительно на трансферном рынке.

Однако по большому счету завершенные действия произошли только в обороне, куда пришли Магуайр и Аарон Уан-Биссака, тогда как центр поля и атака по сути остались без усиления, если не учитывать еще молодого Даниэля Джеймса, пришедшего из Чемпионшипа.

Важно отметить, что в 2019 году манкунианцы потеряли сразу двоих центрхавов в лице Маруана Феллаини и Андера Эрреры, в то время, как Фред все никак не может адаптироваться на «Олд Траффорд», а Неманья Матич утратил и так не самую выдающуюся скорость. И все это на фоне спекуляций об уходе Поля Погба, который публично заявлял о желании покинуть клуб.

Между тем, нападение ослабло после продажи Ромелу Лукаку и аренды Алексиса Санчеса. При всех талантах Джеймса и 18-летнего воспитанника «Красных Дьяволов» Мэйсона Гринвуда, это явно не равноценные им замены. Теперь, когда травму получил Антони Марсьяль, манкунианцам с их перспективами в этом сезоне никак не позавидуешь.

2. Погба не ушел в «Реал»

Спекуляции об уходе Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» не утихали все лето, и даже после закрытия трансферного окна в Англии.

Возможно, они были бы не столь сильны, не заяви сам француз еще в июле, что хотел бы сменить команду на фоне интереса к нему со стороны «Реала» и «Ювентуса». Масла в огонь слухов подлил наставник мадридцев Зинедин Зидан, ранее заявивший, что хотел бы видеть хавбека в своей команде. Но стойкое нежелание «Красных Дьяволов» его отпускать привело к тому, что футболист остался на «Олд Траффорд».

Как отмечают испанские медиа, королевский клуб вернется к попыткам заполучить Погба следующим летом, и, возможно, уже тогда ему удастся добиться своего. А пока игроку придется доказывать свой класс в лагере нынешней команды, которая переживает непростые времена. Сказать при этом, что Полю сойдет с рук его выступление спустя рукава, трудно, поскольку это не только может изменить решение «Реала» купить именно его, но и — лишить полузащитника места в основе сборной Франции накануне Евро-2020.

1. Неймар остался в ПСЖ

Спустя несколько месяцев после рекордного в истории футбола перехода из «Барселоны» в ПСЖ стали появляться слухи, что Неймар уже жалеет о своем решение и хочет обратно. Но если попытки каталонского клуба вернуть игрока год назад были вялыми, то минувшим летом, похоже, эта решимость была куда сильнее.

Да и сам французский гегемон, как пишут медиа, хотел избавиться от своей примадонны за большие деньги, понимая его негативное влияние на раздевалку команды.

Почти все лето в СМИ появлялись сообщения о настойчивых попытках чемпиона Испании, а также «Реала» заполучить форварда, но «Пари Сен-Жермен» якобы упорно отказывал обоим.

Вся проблема — в оптимальной формуле предложения, которая в отсутствие необходимой суммы у каталонцев включает в себя и ряд игроков, не все из которых горят желанием уходить на «Парк де Пренс». То же самое касается и мадридцев, хотя согласно свежей информации, Флорентино Перес сотоварищи особо и не настаивали на трансфере, пугаясь частым травмам Неймара.

Однако что-то подсказывает (и это не только переход Мауро Икарди в ПСЖ) — летом 2020 года, если не зимой, в январе, бразилец все же вернется в «Барселону». 0