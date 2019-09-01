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    «Манчестер Юнайтед» ужасно далек от борьбы за титул

    Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»

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    В 4-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерял очки в гостевом матче против «Саутгемптона» — 2:2. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

    «МЮ» не выиграл восьмой матч кряду на выезде

    «Уле Гуннар Сульшер призвал болельщиков "Манчестер Юнайтед" сохранять веру в его методы после того, как подопечные норвежца сыграла вничью против "Саутгемптона", игравшего вдесятером, но признал, что те должны вновь выдать безудержную серию после того, как команда не выиграла свой восьмой кряду матч в АПЛ.

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    • Он также подтвердил, что Поль Погба останется в клубе до закрытия трансферного окна в понедельник, но проблемы усугубляются для "Юнайтед", который выиграл одну из своих последних девяти игр в лиге.

    Клуб не одерживал побед на выезде после парижского визита к ПСЖ в марте, и менеджер признал, что его команда находится в переходной стадии», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

    «Сульшер не обеспокоен тем, что Маркус Рашфорд перегружен, и, честно говоря, его три летних подписания — Даниэль Джеймс, Гарри Магуайр и Аарон Уан-Биссака — снова выполнили свою работу. Игра валлийца же и вовсе была исключительной.

    Его гол на 10-й минуте был великолепен, и 21-летний форвард мог удвоить счет, если бы в конце поединка его не остановил Ориоль Ромеу».

    Ничья «Саутгемптона» сродни победе

    «Реакция менеджера "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля на финальный свисток показала, что именно этот момент значил для него и его команды. Австриец в восторге ударил кулаком по воздуху, обнял коллегу Сульшера, а затем еще несколько раз вскинул кулаки в воздух, прежде чем пройти по полю, принимая одобрение фанатов.

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    Это была только ничья, но его восторг был понятен, ведь тренер, должно быть, боялся худшего, когда безрассудный выпад Дансо в Скотта Мактоминея оставил его подопечных в меньшинстве на милость соперника», — отмечает в материале BBC Фил Макналти.

    «Вратарь хозяев Ангус Ганн сыграл свою роль, в то время как храбрость и самоотверженная защита надежно отвечали на другие экстренные вызовы. Это было именно то, что хотел видеть менеджер "Святых", а также их болельщики.

    Это также означает, что "Сотон" может записать себе в активе хорошую неделю с победой в Брайтоне, проходом "Фулхэма" в Кубке Лиги и достойной ничьей здесь после старта сезона с поражениями от "Бернли" и "Ливерпуля" на своем поле».

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    • «МЮ» набрал наименьшее число очков на старте за 27 лет

    «После четырех матчей в начале прошлого сезона и одного заметного призыва к уважению, Жозе Моуринью имел шесть очков в качестве менеджера "Манчестер Юнайтед", что на один балл больше, чем сейчас у Уле Гуннар Сульшера на этом же этапе сезона. Между тем, перед уходом на международную паузу норвежец обещает, что его команда "на подходе".

    Куда именно — пока что не ясно, хотя его коллектив ужасно далек от той безжалостной машины, которым клуб был раньше, а призраки прошлого делают более мрачные заявления о будущем», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

    «Пол Скоулз сказал, что "Юнайтед" потребуется еще пять трансферных окон, чтобы решить свои проблемы, и уже в этом сезоне гонка за титул Премьер-лиги выглядит для манкунианцев как соревнование, проходящее в другой комнате.

    "Красные Дьяволы" не набрали меньше очков в своих первых четырех играх сезона с 1992 года, то есть в сезоне первого чемпионства сэра Алекса Фергюсона в Англии.

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    • Тогда команда начала с двух поражений, одной ничьей и одной победы, и с такого неблагоприятного старта устремилась навстречу первому за 26 лет титул, но сейчас это уже другая конкуренция с гораздо меньшим запасом времени на ошибки».

    Погба не справляется с лидерством в «МЮ»

    «Сульшер полагается на Погба, потому что в полузащите больше никого и нет: Скотт Мактоминей и Андреас Перейра — трудяги, но они не будут диктовать игру в центре поля, тогда как Хуан Мата утвердился в роли: "выглядит хорошо, но делает мало", а Неманья Матич двигается слишком медленно (среди прочего), чтобы быть реальным фактором. Фред тем временем просто отсутствует.

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    И в этом заключается настоящее безумие лета для "Юнайтед" на трансферном рынке. Позволить двум полузащитникам — Андеру Эррере и Маруану Феллаини — уйти без замены было бы сомнительно даже в лучшие времена, но оставить себя с таким дефицитом опций, когда руководство знает, что их главный человек так нестабилен, попросту непростительно», — отмечает в материале ESPN Ник Миллер.

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    • «Это удар для команды, что слишком большое давление оказывается на группу чрезвычайно талантливых, но молодых и неопытных игроков.

    В идеальном мире "Юнайтед" следовало бы постепенно подпускать Джеймса в команду, но внезапно 21-летний форварда, который дебютировал чуть более 18 месяцев назад и имеет один сезон в Чемпионшипе за своими плечами, является самым мощным атакующим игроком в "МЮ". Теперь у него три гола в этом сезоне.

    То же самое Мейсон Гринвуд, который выглядел живо после выхода на замену, но ему 17 лет, и теперь по существу это первый резерв для "Дьяволов".

    Даже Маркус Рашфорд, который на самом деле всего на месяц старше Джеймса, является старшим игроком, в то время, как ему стоит еще учиться рядом с кем-то старше и мудрее. Эти молодые исполнители будут неизбежно нестабильны, но эти провалы в выступлениях имели бы меньшее значение, если бы в качестве ориентира у них был бы некто больше, чем Погба». 0

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