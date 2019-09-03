Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынок

В ночь на 3 сентября в Европе закрылся трансферный рынок. LiveSport.ru выбрал десятку самых крупных сделок минувшего лета.

Надо говорить откровенно — то, чего многие ждали, так и не произошло. Самые громкие переходы так и не свершились. Поль Погба продолжит играть за «МЮ», Неймар так и не вернулся в Испанию, а Килиана Мбаппе никто особенно вырвать из Парижа и не пытался. Слишком дорого.

Тем не менее, в BBC уже посчитали, что клубы топ-5 чемпионатов установили новый рекорд, потратив порядка пяти миллиардов фунтов. Сделок было очень много, но мы выбрали десятку самых масштабных.

1. Антуан Гризманн (нападающий, Франция)

Из «Атлетико» в «Барселону». Сумма трансфера — 120 миллионов евро (здесь и далее — данные Transfermarkt)

Каталонцы подписали Антуана Гризманна после того, как активировали его клаусулу в 120 млн евро. «Атлетико», однако, утверждает, что он должен получить за своего символа еще 80 миллионов евро, потому что считает, что соглашение между «Барселоной» и футболисту предшествовало уменьшению соответствующего пункта в его контракте с 1 июля.

Мадридцы осудили другую сторону за то, что та контактировала с французом еще в то время, когда обе команды боролись за титул в Испании.

Но все это — второстепенно, ведь большие клубы с огромными бюджетами в итоге уладят данный вопрос, а главное будет происходить на поле. Гризманн хорошо вписывается в принципы игры Вальверде, и его мобильность, а также динамизм должны позволить ему преуспеть в новом клубе. Француз способен действовать как позиции разыгрывающего в атаке, так и на ее краю, обеспечивая гибкость команде.

Особенно нападающий пригодился сейчас, когда с травмами в лазарете оказались Лионель Месси и Луис Суарес. Француз уже отличился двумя голами и одним ассистом.

2. Эден Азар (вингер, Бельгия)

Из «Челси» в «Реал». Сумма трансфера — 100 миллионов евро

Зидан — давний поклонник Азара. Он советовал президенту «Реала» Флорентину Пересу подписать бельгийца еще в 2009 году.

Сделка состоялась этим летом — бельгиец провел фантастический сезон в «Челси», набрал свою лучшую форму в карьере и теперь попытается стать новым символом в «Реале».

Переход состоялся без особых скандалов. «Реалу» очень был нужен топ-футболист в атаке после ухода Криштиану Роналду — мадридцы пережили кошмарный год и теперь будут строить новый коллектив вокруг вингера сборной Бельгии.

Азар — самый дорогой игрок, которого Мадрид подписал со времен Гарета Бэйла.

3. Жоау Фелиш (нападающий, Португалия)

Из «Бенфики» в «Атлетико». Сумма трансфера — 126 миллионов евро

Жоау Фелиш globallookpress.com

Фелиш был куплен мадридским «Атлетико» у португальской «Бенфики» за 126 миллионов евро, что стало рекордом в истории испанского клуба.

Именно этот парень стал главной в финансовом плане бомбой минувшего лета. Он призван заменить Антуана Гризманна и стать новым героем «матрасников».

19-летний португалец «выстрелил» в прошлом сезоне — 15 голов в 21 матче чемпионата Португалии, а также хет-трик в четвертьфинале Лиги Европы сделали его известным на всем континенте.

В чемпионате Испании Фелиш уже начал демонстрировать свой талант — забил один гол и отдал один ассист. Техника, удар и понимание игры — на высшем уровне, а «Атлетико» — идеальный клуб для роста.

4. Маттейс де Лигт (защитник, Голландия)

Из «Аякса» в «Ювентус». Сумма трансфера — 75 миллионов евро

В лице Маттейса де Лигта чемпионы Италии заполучили одного из самых востребованных футболистов Европы.

В 19-летнем возрасте де Лигт носил капитанскую повязку, играя в самом успешном для «Аякса» сезоне за последние годы — амстердамцы не только добрались до полуфинала Лиги чемпионов, но и оформили национальный дубль в Нидерландах.

Его феноменальные физические данные, отменные лидерские качества и способность забивать голы позволили молодому защитнику заложить основу для трансформации, которая всего за два года сделала «Аякс» бойцом уровня Лиги чемпионов.

Очень хотела заполучить игрока «Барселона», но каталонцев опередил именно «Юве». Поскольку такие игроки, как Леонардо Бонуччи, становятся только старше, де Лигт получит возможность превратиться в основополагающего игрока на долгие годы.

5. Френки де Йонг (полузащитник, Голландия)

Из «Аякса» в «Барселону». Сумма трансфера — 75 миллионов евро

Еще одно дарование золотого поколения «Аякса». Мозг амстердамцев, без которого голландский гранд в новом сезоне напоминает свою тень.

В августе прошлого года нидерландец, которому 12 мая исполнилось 22 года, был почти неизвестен за пределами своей страны. Уже к январю «Барселона» согласилась заплатить за него сумму от 75 до 86 миллионов евро (в зависимости от бонусов).

Прямо сейчас де Йонг, возможно, уникальное явление в футболе — плеймейкер, который начинает вести мяч от собственной защиты. Это еще и идеальный креативщик, а «Барса» нуждается в плеймейкере с тех пор, как прошла эпоха Хави и Иньесты.

6. Гарри Магуайр (защитник, Англия)

Из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера — 93 миллионов евро

Гарри Магуайр globallookpress.com

26-летний защитник подписал шестилетний контракт с возможностью продления соглашения еще на год. Это самый длительный контракт, который «МЮ» когда-либо предлагал футболисту. А трансферная стоимость Магуайра является мировым рекордом для защитников.

Впрочем в условиях нынешнего трансферного рынка «МЮ» должен чувствовать, что заключил справедливую сделку, получив в свои ряды проверенного матчами АПЛ футболиста и игрока сборной Англии.

Магуайр хорош в игре с мячом и обладает умением продвигаться от защиты в центр поля. Порой ему не хватает скорости, но зато у Сульшера появился человек, который в будущем может стать капитаном — с лидерскими качествами у него все в полном порядке.

7. Николя Пепе (вингер, Кот-д'Ивуар)

Из «Лилля» в «Арсенал». Сумма трансфера — 79 миллионов евро

Пепе провел выдающийся сезон в Лиге 1 и был трансферной целью «Манчестер Юнайтед», однако «Арсенал» выиграл борьбу за флангового форварда.

В минувшем сезоне Пепе забил 22 гола и отдал 11 ассистов в Лиге 1, а «Лилль» финишировал вторым в турнирной таблице вслед за ПСЖ.

Это игрок, который умеет смотреть на несколько шагов вперед, а его скорость означает, что он является серьезной угрозой для медленных фланговых защитников соперника. Он уже начал показывать это в «Арсенале».

8. Ромелу Лукаку (нападающий, Бельгия)

Из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Сумма трансфера — 65 миллионов евро

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Статистика Ромелу Лукаку говорит сама за себя. На счету экс-форварда «Манчестер Юнайтед» 113 голов в АПЛ, он входит в число двадцати лучших бомбардиров за всю историю турнира.

Тем не менее, бельгиец провел свой худший за семь лет сезон в английском футболе. У него были плохие отношения с тренерским штабом, а «Интеру» был нужен нападающий такого плана. Звезды сошлись.

Антонио Конте сможет использовать его. Он подстроит свою систему игры и создаст команду, которая будет стремиться наилучшим образом использовать возможности Лукаку. Не будет большим сюрпризом, если Серия А хорошо подойдет бельгийцу. Плюс его языковые навыки таковы, что он успешно адаптируется к жизни в Италии.

9. Родриго Эрнандес (полузащитник, Испания)

Из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Сумма трансфера — 70 миллионов евро

Главным преимуществом Родриго является его быстрая обучаемость, позволившая опорному полузащитнику в кратчайшие сроки не только попасть в основу «Вильярреала», но и сделать то же самое уже в «Атлетико». Мадридцы настолько были под впечатлением прогрессом своего воспитанника, что вернули его в родные пенаты.

Сильных сторон у Родри — масса. Это полное доминирование в зоне центрального круга, определение атакующего вектора, точечный выход из обороны в атаку, поддержка баланса между линиями и многое другое. Кажется, это просто идеальный новичок для нынешнего «Сити».

Многие уже называют хавбека «вторым Бускетсом». Посмотрим, сможет ли он действительно им стать, но в чемпионате Англии.

10. Мауро Икарди (нападающий, Аргентина)

Из «Интера» в «Пари Сен-Жермен». Аренда за 5 миллионов евро с возможным выкупом игрока за 70 миллионов

Мауро Икарди PSG

Капитан и любимчик «Интера» превратился в настоящего врага. Его лишили повязки и железного места в основе.

Что-то там было из-за супруги игрока и его агента Ванды Нары, что-то — из-за его сложного характера, но в последних трех сезонах Мауро забивал не менее 20 голов и был настоящим героем, однако теперь все окончательно рухнуло.

«Интер» купил Лукаку и решил избавиться от Икарди. Здесь и оказался первым ПСЖ. Парижанам нужен был наконечник атак вместо стареющего Кавани, а потенциал у Икарди в 26 лет очень большой. Если аренда пройдет гладко, то ПСЖ спокойно выкупит форварда. 0