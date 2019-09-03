ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынок

    Самые громкие сделки минувшего лета

    Трансферы Футбол Англии Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Футбол Германии Бундеслига Бавария Футбол Испании Примера Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынок НеймарЗакрытие трансферного окна. Лето 2019 Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему«Реал» лишен слишком многого для успеха
  • 21:41
    • «Витесс» арендовал вратаря «Челси»
  • 21:06
    • Аарон Ван-Биссака не сыграет в матчах с Болгарией и Косово
  • 20:54
    • Данил Круговой рассказал о своей зарплате в «Зените» и «Уфе»
  • 20:26
    • Наставник сборной Норвегии сравнил футболиста «Ростова» с Месси
  • 20:07
    • Томас Цорн рассказал об итогах собрания клубов РПЛ
  • 19:44
    • Скотт Мактоминай: В матче со сборной России мы обязаны победить
  • 19:32
    • Бекхэм: Был бы рад поработать в сборной Англии
    Все новости спорта
    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    В ночь на 3 сентября в Европе закрылся трансферный рынок. LiveSport.ru выбрал десятку самых крупных сделок минувшего лета.
    Надо говорить откровенно — то, чего многие ждали, так и не произошло. Самые громкие переходы так и не свершились. Поль Погба продолжит играть за «МЮ», Неймар так и не вернулся в Испанию, а Килиана Мбаппе никто особенно вырвать из Парижа и не пытался. Слишком дорого.

    Тем не менее, в BBC уже посчитали, что клубы топ-5 чемпионатов установили новый рекорд, потратив порядка пяти миллиардов фунтов. Сделок было очень много, но мы выбрали десятку самых масштабных.

    1. Антуан Гризманн (нападающий, Франция)

    Из «Атлетико» в «Барселону». Сумма трансфера — 120 миллионов евро (здесь и далее — данные Transfermarkt)

    Каталонцы подписали Антуана Гризманна после того, как активировали его клаусулу в 120 млн евро. «Атлетико», однако, утверждает, что он должен получить за своего символа еще 80 миллионов евро, потому что считает, что соглашение между «Барселоной» и футболисту предшествовало уменьшению соответствующего пункта в его контракте с 1 июля.

    Мадридцы осудили другую сторону за то, что та контактировала с французом еще в то время, когда обе команды боролись за титул в Испании.

  • «Манчестер Юнайтед» ужасно далек от борьбы за титул
  • Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»
  • 01/09/2019

    • Но все это — второстепенно, ведь большие клубы с огромными бюджетами в итоге уладят данный вопрос, а главное будет происходить на поле. Гризманн хорошо вписывается в принципы игры Вальверде, и его мобильность, а также динамизм должны позволить ему преуспеть в новом клубе. Француз способен действовать как позиции разыгрывающего в атаке, так и на ее краю, обеспечивая гибкость команде.

    Особенно нападающий пригодился сейчас, когда с травмами в лазарете оказались Лионель Месси и Луис Суарес. Француз уже отличился двумя голами и одним ассистом.

    2. Эден Азар (вингер, Бельгия)

    Из «Челси» в «Реал». Сумма трансфера — 100 миллионов евро

    Зидан — давний поклонник Азара. Он советовал президенту «Реала» Флорентину Пересу подписать бельгийца еще в 2009 году.

    Сделка состоялась этим летом — бельгиец провел фантастический сезон в «Челси», набрал свою лучшую форму в карьере и теперь попытается стать новым символом в «Реале».

    Переход состоялся без особых скандалов. «Реалу» очень был нужен топ-футболист в атаке после ухода Криштиану Роналду — мадридцы пережили кошмарный год и теперь будут строить новый коллектив вокруг вингера сборной Бельгии.

    Азар — самый дорогой игрок, которого Мадрид подписал со времен Гарета Бэйла.

    3. Жоау Фелиш (нападающий, Португалия)

    Из «Бенфики» в «Атлетико». Сумма трансфера — 126 миллионов евро

    Жоау Фелиш
    globallookpress.com

    Фелиш был куплен мадридским «Атлетико» у португальской «Бенфики» за 126 миллионов евро, что стало рекордом в истории испанского клуба.

    Именно этот парень стал главной в финансовом плане бомбой минувшего лета. Он призван заменить Антуана Гризманна и стать новым героем «матрасников».

    19-летний португалец «выстрелил» в прошлом сезоне — 15 голов в 21 матче чемпионата Португалии, а также хет-трик в четвертьфинале Лиги Европы сделали его известным на всем континенте.

  • Закрытие трансферного окна. Лето 2019
  • Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар
  • Сегодня

    • В чемпионате Испании Фелиш уже начал демонстрировать свой талант — забил один гол и отдал один ассист. Техника, удар и понимание игры — на высшем уровне, а «Атлетико» — идеальный клуб для роста.

    4. Маттейс де Лигт (защитник, Голландия)

    Из «Аякса» в «Ювентус». Сумма трансфера — 75 миллионов евро

    В лице Маттейса де Лигта чемпионы Италии заполучили одного из самых востребованных футболистов Европы.

    В 19-летнем возрасте де Лигт носил капитанскую повязку, играя в самом успешном для «Аякса» сезоне за последние годы — амстердамцы не только добрались до полуфинала Лиги чемпионов, но и оформили национальный дубль в Нидерландах.

    Его феноменальные физические данные, отменные лидерские качества и способность забивать голы позволили молодому защитнику заложить основу для трансформации, которая всего за два года сделала «Аякс» бойцом уровня Лиги чемпионов.

  • Без оглядки назад. «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили праздник футбола
  • Команды сыграли вничью и забили четыре гола
  • Вчера

    • Очень хотела заполучить игрока «Барселона», но каталонцев опередил именно «Юве». Поскольку такие игроки, как Леонардо Бонуччи, становятся только старше, де Лигт получит возможность превратиться в основополагающего игрока на долгие годы.

    5. Френки де Йонг (полузащитник, Голландия)

    Из «Аякса» в «Барселону». Сумма трансфера — 75 миллионов евро

    Еще одно дарование золотого поколения «Аякса». Мозг амстердамцев, без которого голландский гранд в новом сезоне напоминает свою тень.

    В августе прошлого года нидерландец, которому 12 мая исполнилось 22 года, был почти неизвестен за пределами своей страны. Уже к январю «Барселона» согласилась заплатить за него сумму от 75 до 86 миллионов евро (в зависимости от бонусов).

    Прямо сейчас де Йонг, возможно, уникальное явление в футболе — плеймейкер, который начинает вести мяч от собственной защиты. Это еще и идеальный креативщик, а «Барса» нуждается в плеймейкере с тех пор, как прошла эпоха Хави и Иньесты.

    6. Гарри Магуайр (защитник, Англия)

    Из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера — 93 миллионов евро

    Гарри Магуайр
    globallookpress.com

    26-летний защитник подписал шестилетний контракт с возможностью продления соглашения еще на год. Это самый длительный контракт, который «МЮ» когда-либо предлагал футболисту. А трансферная стоимость Магуайра является мировым рекордом для защитников.

    Впрочем в условиях нынешнего трансферного рынка «МЮ» должен чувствовать, что заключил справедливую сделку, получив в свои ряды проверенного матчами АПЛ футболиста и игрока сборной Англии.

    Магуайр хорош в игре с мячом и обладает умением продвигаться от защиты в центр поля. Порой ему не хватает скорости, но зато у Сульшера появился человек, который в будущем может стать капитаном — с лидерскими качествами у него все в полном порядке.

    7. Николя Пепе (вингер, Кот-д'Ивуар)

    Из «Лилля» в «Арсенал». Сумма трансфера — 79 миллионов евро

    Пепе провел выдающийся сезон в Лиге 1 и был трансферной целью «Манчестер Юнайтед», однако «Арсенал» выиграл борьбу за флангового форварда.

    В минувшем сезоне Пепе забил 22 гола и отдал 11 ассистов в Лиге 1, а «Лилль» финишировал вторым в турнирной таблице вслед за ПСЖ.

    Это игрок, который умеет смотреть на несколько шагов вперед, а его скорость означает, что он является серьезной угрозой для медленных фланговых защитников соперника. Он уже начал показывать это в «Арсенале».

    8. Ромелу Лукаку (нападающий, Бельгия)

    Из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». Сумма трансфера — 65 миллионов евро

    Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    Статистика Ромелу Лукаку говорит сама за себя. На счету экс-форварда «Манчестер Юнайтед» 113 голов в АПЛ, он входит в число двадцати лучших бомбардиров за всю историю турнира.

    Тем не менее, бельгиец провел свой худший за семь лет сезон в английском футболе. У него были плохие отношения с тренерским штабом, а «Интеру» был нужен нападающий такого плана. Звезды сошлись.

  • Туринское шоу. Автогол Кулибали принес «Юве» заслуженную победу
  • Маурицио Сарри постепенно прививает команде свой стиль
  • 01/09/2019

    • Антонио Конте сможет использовать его. Он подстроит свою систему игры и создаст команду, которая будет стремиться наилучшим образом использовать возможности Лукаку. Не будет большим сюрпризом, если Серия А хорошо подойдет бельгийцу. Плюс его языковые навыки таковы, что он успешно адаптируется к жизни в Италии.

    9. Родриго Эрнандес (полузащитник, Испания)

    Из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Сумма трансфера — 70 миллионов евро

    Главным преимуществом Родриго является его быстрая обучаемость, позволившая опорному полузащитнику в кратчайшие сроки не только попасть в основу «Вильярреала», но и сделать то же самое уже в «Атлетико». Мадридцы настолько были под впечатлением прогрессом своего воспитанника, что вернули его в родные пенаты.

    Сильных сторон у Родри — масса. Это полное доминирование в зоне центрального круга, определение атакующего вектора, точечный выход из обороны в атаку, поддержка баланса между линиями и многое другое. Кажется, это просто идеальный новичок для нынешнего «Сити».

    Многие уже называют хавбека «вторым Бускетсом». Посмотрим, сможет ли он действительно им стать, но в чемпионате Англии.

    10. Мауро Икарди (нападающий, Аргентина)

    Из «Интера» в «Пари Сен-Жермен». Аренда за 5 миллионов евро с возможным выкупом игрока за 70 миллионов

    Мауро Икарди
    PSG

    Капитан и любимчик «Интера» превратился в настоящего врага. Его лишили повязки и железного места в основе.

    Что-то там было из-за супруги игрока и его агента Ванды Нары, что-то — из-за его сложного характера, но в последних трех сезонах Мауро забивал не менее 20 голов и был настоящим героем, однако теперь все окончательно рухнуло.

    «Интер» купил Лукаку и решил избавиться от Икарди. Здесь и оказался первым ПСЖ. Парижанам нужен был наконечник атак вместо стареющего Кавани, а потенциал у Икарди в 26 лет очень большой. Если аренда пройдет гладко, то ПСЖ спокойно выкупит форварда. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новички на задворках. В «Реале» по-прежнему правит старая гвардия
  • 31/08/2019 в 22:19
    •
  • Прогноз
  • Уэльс — Азербайджан
  • 1.51
  • 06/09/2019 в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лига чемпионов
  • Жеребьёвка Лиги чемпионов 2019/2020
    • 20:21 29/08/2019     Лига Европы
  • Жеребьёвка Лиги Европы 2019/2020
    • 14:54 30/08/2019     Неймар
  • Закрытие трансферного окна. Лето 2019
    • 02:54
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Обамеянг стал героем матча Футбол Без оглядки назад. «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили праздник футболаКоманды сыграли вничью и забили четыре гола Вчера в 20:010
  • 19:24
    • Азар уехал из расположения сборной Бельгии
  • 16:44
    • Лысцов: Решение перейти в «Крылья» принял быстро
  • 15:47
    • Клубы топ-5 чемпионатов установили рекорд по тратам на трансферном рынке
    «Спартак» — «Зенит» Футбол Чудо-гол Жиркова похоронил хаотичный «Спартак»Итоги «Дерби двух столиц» — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:060
  • Экспресс дня

  • Пробьется ли Медведев в полуфинал US Open?
  • 5.40
    •
  • 16:58
    • Медведев, Хачанов, Рублев и Чилич сыграют на Кубке Кремля
  • 16:28
    • «Рома» потеряла Дзаппакосту на несколько недель
  • 16:13
    • «Валенсия» расторгла контракт с полузащитником
    ЦСКА — «Арсенал» Футбол Удачный дебют. Новичок ЦСКА принес армейцам победу в ТулеРеакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над тульским «Арсеналом» Вчера в 00:520
  • 15:14
    • СМИ: Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга
  • 14:58
    • «Млада» прокомментировала ситуацию с Комличенко
  • 14:28
    • Икарди: Пришел в ПСЖ выигрывать трофеи
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие