Без оглядки назад. «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили праздник футбола

Смертоносный Ляказетт
Все привыкли хвалить Гарри Кейна и Роберто Фирмино и это логично — фантастические форварды. Серхио Агуэро несколько недооценивают, несмотря на его огромный список достижений. Между тем, об Александре Ляказетте никогда не говорят в таком стиле, хотя по качеству он не уступает конкурентам.
Ляказетт — чудесный форвард. Невероятно уравновешенный игрок, у которого нет слабых сторон. Он достаточно силен, чтобы держать мяч, достаточно быстр, чтобы уходить от защитников и достаточно умен, чтобы принимать правильные решение. Он может пробить с любой ноги, у него есть прекрасный пас. Для этого парня нет ничего невозможного.
Жаль, что он не может отдавать передачи самому себе. Это его слабость. Он играет в системе «Арсенала», не являясь ее центровой фигурой. Против «шпор» он оказался изолирован от партнеров и получил всего один шанс в конце первого тайма, которым сумел воспользоваться. Этот гол дал «Арсеналу» надежду в матче, где сначала казалось, что шансов уже не будет.
Сон стал важнее Кейна
Кто лучший игрок «шпор»? Кейн, верно? Никто не может утверждать другое. Талант мирового уровня. Но кто — ключевой игрок команды? Велик соблазн вновь назвать Кейна, но конец прошлого сезона и начало нового показывают, что спусковым механизмом и ключевой фигурой является Сон Хын Мин.
Очевидно, что Кейн — топ, а креативность Эриксена очень важна, но у Сона есть способность использовать каждый шанс и находить слабые места в защите соперника.
Против «Арсенала» кореец выглядел великолепно, его невозможно было остановить. Он стал участником первой голевой атаки, а во второй ситуации именно Сон заставил Джаку нарушить правила в своей штрафной. Сон порой уступает партнерам в физическом плане, а в концовке ему не удалось вырвать победу для «Тоттенхэма». Тем не менее, это ключевая фигура команды прямо сейчас.
Атака «Арсенала» — страшная сила
«Арсенал» — странная команда, которая явно страдает от ряда недостатков и нехватки топ-игроков. Тем не менее, у «канониров» есть шикарная атака, которая способна сметать со своего пути любого противника.
Когда «шпоры» вели 2:0, то именно атакующее звено активизировалось и все изменилось. Потрясающие голы Ляказетта и Обамеянга спасли ничью для «Арсенала», а во втором тайме только Уго Льорис помог «шпорам» избежать поражения. Команде Почеттино было очень сложно отражать атаки «Арсенала».
Такие нападающие однозначно способны привести «Арсенал» в топ-3 АПЛ, если будут исправлены недочеты в обороне.
У «Тоттенхэма» проблемы на правом фланге защиты
Когда Кайл Уокер начал требовать повышение зарплаты, Почеттино попрощался с ним и сделал ставку на Кирана Триппьера без всяких колебаний.
Триппьер провел классный сезон, но летом перешел в «Атлетико», а «шпорам» не удалось найти замену.
Очевидно, что есть Кайл Уокер-Питерс — качественный игрок, но он и Серж Орье не являются безоговорочными вариантами для главного тренера, когда о позиции можно уже не переживать.
Против «Арсенала» правого защитника играл Давинсон Санчес, который не смог прыгнуть выше головы не на своей позиции. Колумбиец просто не справился с нагрузкой, которую создавала атака «Арсенала».
Пепе разорвал Санчеса просто в клочья. «Тоттенхэму» остается надеяться, что Уокер-Питерс сможет удержать правый фланг более-менее надежно, а зимой искать еще одного защитника.
Дерби принесло удовольствие
Дерби не всегда являются самыми приятными играми для просмотра. Они могут быть увлекательными, но цена ошибки велика, а игра проходит интенсивно. Однако дерби северного Лондона — настоящее удовольствие.
Это связано с тем, что обе команды не любят защищаться и умеют атаковать. Большие команды могут засушить любую игру, но «Арсенал» не делает ничего подобного уже много лет. «Тоттенхэм» — тоже не из таких.
Другой фактор — невероятная воля к победе. Никому не нужна ничья. Игроки понимают, как важна эта игра для болельщиков. Победа — это все. Одного очка всем мало, но в целом игра получилась очень веселой. 0