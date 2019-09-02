Без оглядки назад. «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили праздник футбола

Смертоносный Ляказетт

Все привыкли хвалить Гарри Кейна и Роберто Фирмино и это логично — фантастические форварды. Серхио Агуэро несколько недооценивают, несмотря на его огромный список достижений. Между тем, об Александре Ляказетте никогда не говорят в таком стиле, хотя по качеству он не уступает конкурентам.

Ляказетт — чудесный форвард. Невероятно уравновешенный игрок, у которого нет слабых сторон. Он достаточно силен, чтобы держать мяч, достаточно быстр, чтобы уходить от защитников и достаточно умен, чтобы принимать правильные решение. Он может пробить с любой ноги, у него есть прекрасный пас. Для этого парня нет ничего невозможного.

Жаль, что он не может отдавать передачи самому себе. Это его слабость. Он играет в системе «Арсенала», не являясь ее центровой фигурой. Против «шпор» он оказался изолирован от партнеров и получил всего один шанс в конце первого тайма, которым сумел воспользоваться. Этот гол дал «Арсеналу» надежду в матче, где сначала казалось, что шансов уже не будет.

Сон стал важнее Кейна

Сон Хын Мин globallookpress.com

Кто лучший игрок «шпор»? Кейн, верно? Никто не может утверждать другое. Талант мирового уровня. Но кто — ключевой игрок команды? Велик соблазн вновь назвать Кейна, но конец прошлого сезона и начало нового показывают, что спусковым механизмом и ключевой фигурой является Сон Хын Мин.

Очевидно, что Кейн — топ, а креативность Эриксена очень важна, но у Сона есть способность использовать каждый шанс и находить слабые места в защите соперника.

Против «Арсенала» кореец выглядел великолепно, его невозможно было остановить. Он стал участником первой голевой атаки, а во второй ситуации именно Сон заставил Джаку нарушить правила в своей штрафной. Сон порой уступает партнерам в физическом плане, а в концовке ему не удалось вырвать победу для «Тоттенхэма». Тем не менее, это ключевая фигура команды прямо сейчас.

Атака «Арсенала» — страшная сила

Команды боролись за каждый мяч globallookpress.com

«Арсенал» — странная команда, которая явно страдает от ряда недостатков и нехватки топ-игроков. Тем не менее, у «канониров» есть шикарная атака, которая способна сметать со своего пути любого противника.

Когда «шпоры» вели 2:0, то именно атакующее звено активизировалось и все изменилось. Потрясающие голы Ляказетта и Обамеянга спасли ничью для «Арсенала», а во втором тайме только Уго Льорис помог «шпорам» избежать поражения. Команде Почеттино было очень сложно отражать атаки «Арсенала».

Такие нападающие однозначно способны привести «Арсенал» в топ-3 АПЛ, если будут исправлены недочеты в обороне.

У «Тоттенхэма» проблемы на правом фланге защиты

Когда Кайл Уокер начал требовать повышение зарплаты, Почеттино попрощался с ним и сделал ставку на Кирана Триппьера без всяких колебаний.

Триппьер провел классный сезон, но летом перешел в «Атлетико», а «шпорам» не удалось найти замену.

Очевидно, что есть Кайл Уокер-Питерс — качественный игрок, но он и Серж Орье не являются безоговорочными вариантами для главного тренера, когда о позиции можно уже не переживать.

Против «Арсенала» правого защитника играл Давинсон Санчес, который не смог прыгнуть выше головы не на своей позиции. Колумбиец просто не справился с нагрузкой, которую создавала атака «Арсенала».

Пепе разорвал Санчеса просто в клочья. «Тоттенхэму» остается надеяться, что Уокер-Питерс сможет удержать правый фланг более-менее надежно, а зимой искать еще одного защитника.

Дерби принесло удовольствие

Фанаты были в восторге globallookpress.com

Дерби не всегда являются самыми приятными играми для просмотра. Они могут быть увлекательными, но цена ошибки велика, а игра проходит интенсивно. Однако дерби северного Лондона — настоящее удовольствие.

Это связано с тем, что обе команды не любят защищаться и умеют атаковать. Большие команды могут засушить любую игру, но «Арсенал» не делает ничего подобного уже много лет. «Тоттенхэм» — тоже не из таких.

Другой фактор — невероятная воля к победе. Никому не нужна ничья. Игроки понимают, как важна эта игра для болельщиков. Победа — это все. Одного очка всем мало, но в целом игра получилась очень веселой. 0