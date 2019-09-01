Туринское шоу. Автогол Кулибали принес «Юве» заслуженную победу

Развлечение на час
Корреспондент Corriere dello Sport Паскуале Сальвионо отметил то, как легко давалась игра «Ювентусу» в течение первого часа матча.
«Сарри, вероятно, еще до вчерашней игры ожидал отличного вечера для своего "Ювентуса". Команда до конца еще не привыкла к стилю нового главного тренера, но делала невероятные успехи. Короткие передачи, длительное владение мячом, высокий прессинг и желание навязать борьбу — цели были заранее определены.
Так уж вышло, что уже в дебюте встречи травму получил Маттиа Де Шильо, которого заменил Данило и буквально в первой же контратаке, организованной Дугласом Костой, экс-игрок "Манчестер Сити" поразил ворота Алекса Мерета.
"Наполи" пропустил гол после розыгрыша углового около чужих ворот. Нужно ли было так рисковать, отправляя в чужую штрафную многих игроков, когда игровая схема предусматривала короткие передачи? Пока команда Карло Анчелотти жаловалась на судьбу, хозяева через три минуты забили второй гол, автором которого стал Гонсало Игуаин. Аргентинец ловким финтом обыграл Калиду Кулибали и мощно пробил над Меретом.
Неаполитанцы получили болезненный удар, на два пропущенных гола ответив лишь одним опасным ударом в исполнении Маркеса Аллана (Войцех Щенсны выполнил фантастический сейв). До перерыва "Наполи" нанес еще несколько дальних ударов без особых претензий на успех, тогда как за "Юве" дважды мог забивать Сами Хедира, но в первом моменте чудо сотворил Мерет, а во втором сфера угодила в перекладину.
Травма Лоренсо Инсинье вынудила Анчелотти провести замену и перестроить команду на схему 4-4-2. Гости пытались искать счастье у чужих ворот, но "Юве" был безжалостен, и как только "Наполи" поднимал голову, туринцы ответили голом Криштиану Роналду», — подчеркивает Сальвионо.
Невероятный камбек
Обозреватель La Gazzetta dello Sport Филиппо Контичелло рассказал о том, как «Наполи» воспользовался расслабленностью «Ювентуса».
«Счет 3:0 положил конец интриге? Вовсе нет, вечеринка только начиналась, хотя публика на стадионе уже начинала преждевременные празднования. "Наполи" явно занервничал, но "бьянконери" таинственным образом выключились из игры, израсходовав слишком много энергии.
Следствием этого стало то, что подключившийся к атаке Костас Манолас и Ирвин Лосано в течение двух минут сделали счет 3:2, воспользовавшись ошибками Данило и Маттейса де Лигта.
Туринцам было очень важно восстановить порядок в обороне, но вместо этого они пропустили третий мяч, и вновь в центральной зоне плохо сыграл де Лигт, позволивший Джованни Ди Лоренцо довершить камбек», — отмечает Контичелло.
«Ювентус» заслужил три очка
Журналист La Stampa Кристиан Рокка в своем материале заявил, что «Ювентус», набравший три очка лишь за счет автогола Калиду Кулибали, в любом случае заслужил победу.
«Наконец-то мы дождались самого прекрасного "Ювентуса" за последние несколько лет. Команда, оказавшаяся в яме после поражения от "Атлетико" в Лиге чемпионов, набирает обороты, что подтвердила тремя голами в ворота "Наполи". Особая заслуга в этом принадлежит тренерам — Маурицио Сарри и Джованни Мартушьелло.
"Ювентус" вырвал победу лишь благодаря автоголу Кулибали на второй компенсированной арбитром минуте ко второму тайму, но туринцы заслужили эти три очка, поскольку в целом доминировали, активничали в атаке, дважды угодили в каркас ворот и даже могли рассчитывать на пенальти в моменте с Роналду.
Создается впечатление, что в этом году "Юве" Маурицио Сарри подарит нам много ярких матчей: отличная игра, прекрасная интенсивность, великолепный прессинг, десяток голевых моментов, а также риск, на который команда шла, не опасаясь соперника.
Когда "Ювентус" наберет лучшую физическую форму, наладит взаимопонимание на поле, то обретет свою пресловутую оборонительную прочность. А пока же мы наслаждаемся прекрасным шоу», — замечает Рокка.
Игуаин и Дибала выжили Манджукича
Автор La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин отметил хорошую игру Гонсало Игуаина, а также рассказал о перспективах Пауло Дибалы и Марио Манджукича.
«Игуаин провел свою лучшую игру с прошлого года, демонстрируя взрывной, элегантный и результативный футбол. В первом туре немногие ожидали его появления в стартовом составе, во втором он смотрелся в команде уже более естественно, а в третьем никто даже не усомниться в том, что 21-й номер должен играть с первых минут.
Вместо него во втором тайме на поле вышел Дибала, которому во время разминки аплодировал весь стадион. Пауло стал альтернативой Игуаину, но он по-прежнему важен для "Ювентуса", который подтвердил, что еще как минимум четыре месяца аргентинец будет играть в Турине.
В то же время Манджукич совсем перестал появляться на публике, даже болельщики "Юве" начинают к этому привыкать. Так будет часто. Марио, возможно, еще год назад был лидером команды, но уход Аллегри и приход Сарри изменили его жизнь.
В последние недели новый главный тренер больше доверяет Игуаину и Дибале. Кстати, Манджукич — главный претендент на исключение из заявки на Лигу чемпионов», — добавляет Бьянкин. 0