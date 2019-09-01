Туринское шоу. Автогол Кулибали принес «Юве» заслуженную победу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче второго тура итальянской Серии А одолел «Наполи» со счетом 4:3. По ходу встречи «старая синьора» вела 3:0, но позволила гостям отыграться. Ключевой эпизод случился в компенсированное арбитром время ко второму тайму, когда Калиду Кулибали срезал мяч в свои ворота. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Развлечение на час

Корреспондент Corriere dello Sport Паскуале Сальвионо отметил то, как легко давалась игра «Ювентусу» в течение первого часа матча.

«Сарри, вероятно, еще до вчерашней игры ожидал отличного вечера для своего "Ювентуса". Команда до конца еще не привыкла к стилю нового главного тренера, но делала невероятные успехи. Короткие передачи, длительное владение мячом, высокий прессинг и желание навязать борьбу — цели были заранее определены.

Так уж вышло, что уже в дебюте встречи травму получил Маттиа Де Шильо, которого заменил Данило и буквально в первой же контратаке, организованной Дугласом Костой, экс-игрок "Манчестер Сити" поразил ворота Алекса Мерета.

"Наполи" пропустил гол после розыгрыша углового около чужих ворот. Нужно ли было так рисковать, отправляя в чужую штрафную многих игроков, когда игровая схема предусматривала короткие передачи? Пока команда Карло Анчелотти жаловалась на судьбу, хозяева через три минуты забили второй гол, автором которого стал Гонсало Игуаин. Аргентинец ловким финтом обыграл Калиду Кулибали и мощно пробил над Меретом.

Неаполитанцы получили болезненный удар, на два пропущенных гола ответив лишь одним опасным ударом в исполнении Маркеса Аллана (Войцех Щенсны выполнил фантастический сейв). До перерыва "Наполи" нанес еще несколько дальних ударов без особых претензий на успех, тогда как за "Юве" дважды мог забивать Сами Хедира, но в первом моменте чудо сотворил Мерет, а во втором сфера угодила в перекладину.

Карло Анчелотти Главный тренер «Наполи» Мы не прошли проверку, потому что целый час играли отвратительно. Было похоже, что все кончено, но мы смогли вернуться в игру. Итоговый счет мог бы быть 3:3 или 4:3, но это не отменило бы того факта, что наше выступление не выдерживает критики. После 3:0 игра изменилась, потому что «Ювентус» сосредоточился на контратаках, а мы взяли мяч под контроль. С выходом Лосано наша атака стала мощнее, но дело было не только в его появлении. Мы позволили сопернику давить на нас. Фабиан Руис был изолирован на протяжении первого тайма, и мы не могли доставить до него мяч. Во время наших контратак возникало свободное пространство, но нам не удавалось его использовать. Когда забивали Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду, защита была на месте. На трети поля возле наших ворот находилось 7-8 защитников, так что голы не стали следствием провальных контратак.

Травма Лоренсо Инсинье вынудила Анчелотти провести замену и перестроить команду на схему 4-4-2. Гости пытались искать счастье у чужих ворот, но "Юве" был безжалостен, и как только "Наполи" поднимал голову, туринцы ответили голом Криштиану Роналду», — подчеркивает Сальвионо.

Невероятный камбек

Обозреватель La Gazzetta dello Sport Филиппо Контичелло рассказал о том, как «Наполи» воспользовался расслабленностью «Ювентуса».

«Счет 3:0 положил конец интриге? Вовсе нет, вечеринка только начиналась, хотя публика на стадионе уже начинала преждевременные празднования. "Наполи" явно занервничал, но "бьянконери" таинственным образом выключились из игры, израсходовав слишком много энергии.

Следствием этого стало то, что подключившийся к атаке Костас Манолас и Ирвин Лосано в течение двух минут сделали счет 3:2, воспользовавшись ошибками Данило и Маттейса де Лигта.

Джованни Мартушьелло Тренер «Ювентуса» Можно пропускать голы, но не три за 16 минут. Возможно, мы слишком удовлетворились счетом 3:0 и позволили «Наполи» огрызнуться. Когда ошибаешься в расположении на поле, а потом медленно реагируешь, неизбежно пропускаешь от игроков такого класса. Я здесь около месяца, и даже в предсезонных товарищеских матчах я был поражен тем, что эта команда не сдается. Они отдавали все свои силы и продолжали чего-то добиваться. Это замечательная черта. Эта команда была создана для того, чтобы обороняться глубоко и контратаковать, максимум — держать мяч на своей половине. Это сильно отличается от того, как склонны играть мы. Трудно проделать такие изменения за месяц, мы работали над некоторыми качествами игроков и были приятно удивлены, — прежде всего Миралемом Пьяничем, — что они смогли сделать то, что мы просили. К счастью, у нас очень качественная команда, но нам просто нужно отрегулировать линии передач и наработать движения, к которым игроки не привыкли. Нам нужно больше веры, нужно продолжать идти в этом направлении.

Туринцам было очень важно восстановить порядок в обороне, но вместо этого они пропустили третий мяч, и вновь в центральной зоне плохо сыграл де Лигт, позволивший Джованни Ди Лоренцо довершить камбек», — отмечает Контичелло.

«Ювентус» заслужил три очка

Журналист La Stampa Кристиан Рокка в своем материале заявил, что «Ювентус», набравший три очка лишь за счет автогола Калиду Кулибали, в любом случае заслужил победу.

«Наконец-то мы дождались самого прекрасного "Ювентуса" за последние несколько лет. Команда, оказавшаяся в яме после поражения от "Атлетико" в Лиге чемпионов, набирает обороты, что подтвердила тремя голами в ворота "Наполи". Особая заслуга в этом принадлежит тренерам — Маурицио Сарри и Джованни Мартушьелло.

"Ювентус" вырвал победу лишь благодаря автоголу Кулибали на второй компенсированной арбитром минуте ко второму тайму, но туринцы заслужили эти три очка, поскольку в целом доминировали, активничали в атаке, дважды угодили в каркас ворот и даже могли рассчитывать на пенальти в моменте с Роналду.

Создается впечатление, что в этом году "Юве" Маурицио Сарри подарит нам много ярких матчей: отличная игра, прекрасная интенсивность, великолепный прессинг, десяток голевых моментов, а также риск, на который команда шла, не опасаясь соперника.

Калиду Кулибали Защитник «Наполи» Этот автогол причиняет мне боль, потому что он случился после невероятного камбека. Я приношу извинения. Но мы должны принять это, мы сильны. Мы это показали и еще покажем.

Когда "Ювентус" наберет лучшую физическую форму, наладит взаимопонимание на поле, то обретет свою пресловутую оборонительную прочность. А пока же мы наслаждаемся прекрасным шоу», — замечает Рокка.

Игуаин и Дибала выжили Манджукича

Автор La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин отметил хорошую игру Гонсало Игуаина, а также рассказал о перспективах Пауло Дибалы и Марио Манджукича.

«Игуаин провел свою лучшую игру с прошлого года, демонстрируя взрывной, элегантный и результативный футбол. В первом туре немногие ожидали его появления в стартовом составе, во втором он смотрелся в команде уже более естественно, а в третьем никто даже не усомниться в том, что 21-й номер должен играть с первых минут.

Вместо него во втором тайме на поле вышел Дибала, которому во время разминки аплодировал весь стадион. Пауло стал альтернативой Игуаину, но он по-прежнему важен для "Ювентуса", который подтвердил, что еще как минимум четыре месяца аргентинец будет играть в Турине.

В то же время Манджукич совсем перестал появляться на публике, даже болельщики "Юве" начинают к этому привыкать. Так будет часто. Марио, возможно, еще год назад был лидером команды, но уход Аллегри и приход Сарри изменили его жизнь.

Данило Защитник «Ювентуса» Честно говоря, большего счастья не представить. Я тренировался, чтобы как можно скорее помочь команде. И как только вышел на поле, забил. Я так счастлив! У меня не было времени понять, что происходит. Я сидел на скамейке, вышел на поле — и все произошло так быстро… Знаем, что нам нужно еще многое улучшить, но такая победа прибавит нам уверенности. Она показывает: как команда мы сильны. За 10 минут до конца они сравняли счет, но мы верили, что сможем забить, и это главное.

В последние недели новый главный тренер больше доверяет Игуаину и Дибале. Кстати, Манджукич — главный претендент на исключение из заявки на Лигу чемпионов», — добавляет Бьянкин. 0