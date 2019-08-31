Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ

«Ростов» нанес поражение «Локомотиву» (2:1) в матче восьмого тура РПЛ. Дубль в составе команды Валерия Карпина оформил нападающий Эльдор Шомуродов. Он обогнал форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в гонке бомбардиров РПЛ текущего сезона. На его счету семь мячей в восьми играх. У железнодорожников отличился полузащитник Антон Миранчук.

Чемпион Европы остался на скамейке

Корреспондент «Чемпионата» Борис Горбунов изучает составы, выбранные командами на матч 8-го тура.

«Одним из главных вопросов перед началом матча между "Локомотивом" и "Ростовом" был такой: окажется ли в старте новичок "железнодорожников" Жоау Мариу? Португалец, арендованный московским клубом, прибыл в Москву 26 августа и имел все шансы попасть в основу. Тем не менее Юрий Сёмин предпочёл придержать полузащитника на скамейке, выпустив с первых минут привычную пару опорников — Баринова и Крыховяка.

После игры с "Краснодаром" "Локомотив" вернулся к схеме 4-2-3-1, а наставник "железнодорожников" сделал в стартовом составе команды три перестановки. На левом фланге обороны появился Рыбус, на правом — Игнатьев, а линию полузащиты усилил Алексей Миранчук.

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Главный тренер "Ростова" был более консервативен. По сравнению с победным матчем против "Рубина" Валерий Карпин внёс в стартовый состав команды лишь одно изменение. Вместо Глебова, повредившего мышечные ткани левого бедра, на поле с первых минут оказался восстановившийся после травмы Ивелин Попов».

Миранчук: вместо «Барселоны» — травма

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев огорчается травме полузащитника «Локомотива» и сборной России.

«Начал "Локомотив" активно, пусть мяч и держался преимущественно в центре поля. Уже на первых минутах Смолов мог открыть счет, бил на точность, но не попал в угол. Еще одна быстрая атака завершилась не самым опасным ударом Крыховяка — Бабурин на всякий случай перевел мяч на угловой.

В середине тайма произошел один из ключевых моментов. В центре поля Норманн завалил на газон Алексея Миранчука. Тот рухнул вниз и без помощи врачей подняться уже не смог — у полузащитника что-то с ногой. Ушел с поля он самостоятельно, хотя ему предлагали носилки, но продолжить встречу не мог. "Какая 'Барселона'? Миранчуку бы с 'Ростовом' хорошо сыграть", — говорил Семин в интервью на неделе. К сожалению, отыграл Алексей только 28 минут.

Календарь и таблица РПЛ

В связи с форс-мажором "Локомотиву" пришлось задействовать Жоау Мариу. Чтобы экстренно объяснить задание, Семин привлек не только штатного переводчика, но и Эдера — они пытались меньше чем за минуту объяснить португальцу все, что от него требовалось. Экс-полузащитник "Интера" вышел на правый край на позицию Миранчука и тут же игра хозяев в атаке резко поблекла».

Жоау Марио сначала не впечатлил

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко не впечатлен игрой перешедшего из «Интера» в «Локомотив» португальца.

«Игра так и продолжала развиваться в качельном режиме с обоюдными ошибками: то Еременко приходится ценой предупреждения срывать очередную контратаку "Локо" после "обреза" партнеров в центре поля, то Жоау Марио дарит мяч метрах в 25 от своих ворот Норманну, и лишь неточный удар норвежца нивелирует ляп португальца.

Вообще, сложилось впечатление, что звездный новобранец "Локомотива" оказался не готов к скоростям в этом матче. Вероятно, он был наслышан, что в РПЛ по большей части футбол "пешеходный", но на сей раз темп игры был приближен к лучшим европейским образцам. Что оказалось немалым сюрпризом для Жоау Марио, пока еще ощущавшего себя не в своей тарелке.

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Под занавес первого тайма случился эпизод, до предела закрутивший интригу в матче. Евгений Чернов сделал нацеленную передачу с углового, и оставшийся без опеки Шомуродов головой спокойно переправил мяч в дальний угол. Когда такое было, чтобы "Локомотив" у себя дома проигрывал "Ростову"?!»

Гонки бомбардиров

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой нахваливает игру «Ростова» во втором тайме, по ходу которого команды обменялись забитыми мячами.

«Во втором тайме характер игры не изменился. Чем меньше времени оставалось до конца матча, тем сильнее раскрывался "Локомотив". "Ростову" от соперника нужно было именно это. Южане не стремились любой ценой контролировать мяч. Напротив, отдав его сопернику, у "Ростова" появлялись шансы в контратаках.

Подопечные Валерия Карпина охотно использовали длинные передачи, на них пришлось 22% всех пасов в матче. Проводя атаки через левый фланг, "Ростов" получил предостаточно пространства. И в итоге на 58-й минуте "Локомотив" в очередной допустил провал, которым "Ростов" воспользовался. На этот раз Шомуродов забивал уже с нескольких метров пока игроки "Локомотива" пытались доказать, что соперник находился в офсайде.

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Тем не менее, "Локо" явно не заслуживал поражения без борьбы. Несмотря на неприятный счёт, москвичи шли вперёд до самой концовки. В итоге на 81-й минуте Антон Миранчук сумел отыграть один мяч. Подуставший Роман Ерёменко не смог накрыть Жоау Мариу, португалец обыграл оппонента и выкатил мяч под удар Миранчуку. Тот пробил низом в самый угол, Егор Бабурин, выручивший "Ростов" в ряде эпизодов, здесь уже был бессилен».

Что ж ты Карпин, сдал назад

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что «Ростову» не хватило смелости додавить соперника, в результате чего концовка встречи вышла нервной.

«Еще один парадокс. Когда Карпин выпустил Арсения Логашова и вернулся к прошлогодней схеме с пятью защитниками (уж не испугался ли Валерий Георгиевич собственной прыти, или слишком велик был соблазн довести матч до победы?), оборона "Ростова" затрещала, и у ворот Егора Бабурина стало жарковато.

Игра на время пошла в обе стороны. Шомуродов мог и должен был оформлять хет-трик, снимая все вопросы об исходе матча, но не сумел. Между прочим, мяч форварду достался от... Гильерме. Александр Бородюк очень переживал после встречи, "Локомотиву"-то скоро в групповом турнире Лиги чемпионов выступать, а тут ошибки такие в обороне. Мы уже призывали не мерить силу наших клубов по Лиге чемпионов, а вот вратарь сборной России, которой играть с шотландцами, допускает промахи слишком часто.

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В концовке "Ростов" занервничал при вполне комфортном счете. Вопреки призывам Карпина, его команда начала прижиматься к своим воротам, отходить. Антон Миранчук за брата отомстил, но на большее хозяева не сподобились, точнее, Чернов не позволил».

Величайший сэйв защитника в истории футбола

Автор «Соккер.ру» уверен, что в матче «Ростова» с «Локомотивом» случился самый яркий момент тура, если не всего первого круга.

«Позвольте сначала поделиться эмоциями, ведь то, что сделал Евгений Чернов на последних минутах матча "Локомотива" и "Ростова", феноменально. Не одна тысяча человек у экранов своих телевизоров прищелкивала языком и восхищалась чумовым спасением защитника "Ростова", а несколько болельщиков "Локо" наверняка в этот вечер поняли, что они глорихантеры и решили завязать с увлечением футболом.

Но прежде чем петь дифирамбы Чернову, позвольте поддержать неудачника этого эпизода — Луку Джорджевича. Такая ошибка человеку не слишком стойкому может сломать карьеру, самоедство загубило многих талантливых ребят, поэтому черногорцу желаем просто выкинуть эту неудачу из памяти. В футболе иногда такое случается. Сильным спортсменом становится не тот, кто избегает ошибок, а тот, кто идет дальше, несмотря ни на что.

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Но хватит о грустном, давайте воздадим почести герою! Честно сказать, впервые в жизни вижу, чтобы футболист вот так геройски спасал свои ворота. На счету Евгения в примечательном эпизоде два сэйва: сначала он подстраховал неудачно сыгравшего на выходе Бабурина, а потом явил настоящее чудо. Чернов выпрыгнул из-за линии ворот спиной вперед и успел как раз вовремя, чтобы отразить мяч на самой линии.

Прыткий на выдумки "Ростов" теперь просто обязан выпустить какой-нибудь специальный мерч, организовать автограф-сессию героя и устроить конкурс среди болельщиков на лучшее повторение сэйва Евгения. Это неординарный момент, шикарная иллюстрация к избитой, но не теряющей смысла фразе: Никогда не сдавайся!».

Всем по три очка за эмоции

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер радуется зрелищному матчу, который удалось посмотреть болельщикам в «Черкизово».

«Да, "Локомотив" уступил дома прямому конкуренту — "Ростов" все больше выглядит таковым. Да, ошибок у хозяев оказалось с перебором, в Лиге чемпионов такое недопустимо, и Семину есть за что критиковать свою команду, что он уже и сделал во флеш-интервью.

Юрий Палыч не конкретизировал, но не зря, например, сразу после второго гола, начавшегося с "обреза" Жемалетдинова, тренер его заменил, а тот, проходя мимо скамейки, с досады не хлопнул никого из партнеров по ладони.

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Но, уверен, даже болельщики "Локомотива" сейчас расходятся из Черкизова с досадой, но без злости и без ощущения потерянного времени. Проигрывать тоже можно ПО-НАСТОЯЩЕМУ. От этой встречи невозможно было оторваться, и, если имелась бы возможность дать по три очка за эмоции и игру на победу обеим командам, я сделал бы это.

Будь в РПЛ такого вот кипящего футбола на все сто больше, не "сливали" бы мы в еврокубках так, как это происходило в нынешней квалификации. Спасибо за зрелище, "Локо" и "Ростов"!»

«Локо» продолжает пропускать «в раздевалку»

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский увидел серьезную проблему в игре обороны московского клуба, которая может аукнуться в Лиге чемпионов.

«В нынешнем розыгрыше чемпионата России "Локомотив" считается одним из фаворитов. Болельщики и журналисты восхищаются игрой Гжегожа Крыховяка, братьев Миранчуков, Дмитрия Баринова и не устают повторять, как важен для команды опыт Юрия Палыча и остальной части тренерского штаба.

Тем временем, красивая обертка железнодорожной конфетки с улыбающимся лицом Жоау Мариу скрывает нечто неприятное. А именно: оборона красно-зеленых из матча в матч вызывает серьезные вопросы. Даже посмотрев на статистику, можно уже начать беспокоиться. Скоро Лига чемпионов, а команда пропустила 8 мячей в 8 матчах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

При этом, Ведран Чорлука и его друзья зачастую открывают двери для нападающих соперника под занавес таймов: "Локо" получил голы "в раздевалку" в Суперкубке с "Зенитом" (3:2), а также в матчах против ЦСКА (0:1), "Краснодара" (1:1) и вот теперь — "Ростова" (1:2). Помимо этого, железнодорожники пропустили гол под конец второго тайма в игре с "Крыльями Советов" (2:1).

Впрочем, оставим в стороне вопрос о результате. Нет сомнения в том, что такие голы влияют на результат. Да, где-то (как с "Крыльями" или "Зенитом") это не помешало железнодорожникам одержать победу. Но вообще такие вещи до добра не доводят и оставлять их без внимания никак нельзя».

Смелость города берет

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов отдает должное тренеру «Ростова» Валерию Карпину и лучшему бомбардиру РПЛ Эльдару Шомуродову.

«Браво, Карпин. Тренер, к которому многие по-прежнему относятся снисходительно, доказывает свою состоятельность в профессии конкретным результатом. Как и почему — другой вопрос. Здесь важнее сам факт. К Карпину вопросов нет.

А еще один король — Элдор Шомуродов, форвард из Узбекистана, который тащит и "Ростов", и свое имя, и репутацию людей, которые его привезли в Россию. Мы улыбались, когда Еременко сказал, что этот парень должен забивать по 20 за сезон. Смеялись, когда Карпин сказал, что для него Шомуродов стоит 50 миллионов евро.

Семь голов в восьми матчах — прекрасный темп. Зимнее трансферное окно может стать окном имени Шомуродова. И для нападающего и его агентов будет очень важно принять грамотное решение, чтобы не повторить судьбу Бухарова, который резко сдал после главного перехода в своей жизни.

При равном характере игры "Ростов" выглядел свежее и агрессивнее. "Локомотиву", который засветил Жоау Мариу и вообще давил во втором тайме, не хватало дерзости. Удачи тоже — о травме Алексея Миранчука не нужно забывать, это касается и сборной. Но ведь удача любит смелых. Смелым был "Ростов". Поэтому сейчас он на вершине».

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