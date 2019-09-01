Неймар мешает «Барселоне» выигрывать

Накануне в 3-м туре испанской Примеры «Барселона» оступилась в гостевом поединке против «Осасуны», сыграв со счетом 2:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Барселону» спасла талантливая молодежь

«Вальверде в прошлом подвергался критике — не всегда справедливо — за кажущееся нежелание доверять проспектам "Ла Масии" в первой команде. Поскольку Месси, Суарес и Дембеле получили травмы, а Антуан Гризманн был инертен по ходу игры, задача вытащить команду легла на плечи Переса и Фати, которые сумели сравнять счет. То, что двое молодых исполнителей изменили ситуацию, может отразить критику в адрес тренера, но такие результаты не заставят недовольных долго молчать», — отмечает в отчете Goal.com о матче Джо Райт.

«Будучи самым ярким игроком в этом безжизненном выступлении "Барселоны" в первом тайме, было вполне уместно, что именно Перес снабдил передачей Фати, когда тот прекрасным ударом сравнивал счет. 21-летний футболист быстро становится важным игроком для каталонцев, и он должен остаться таковым, если, как ожидается, Неймар не вернется в клуб до закрытия трансферного окна. Между тем, Антуан Гризманн демонстрирует нестабильность, которая вызывает беспокойство после его 120-миллионного трансфера».

Гризманн пока не вписывается в игру «Барселоны»

«Неделю назад Гризманн выдал замечательное выступление, когда "Барселона" одолела "Бетис" на своем поле в дебютном матче форварда в составе нового клуба на "Камп Ноу". Насколько активен он был тогда, настолько же бледным француз выглядел в Памплоне, и вместе с таким же матчем в его исполнении в первом туре должно беспокоить каталонцев», — пишет на страницах AS Санти Хименес.

«Статистика, которая олицетворяет скромную игру нападающего против "Осасуны", заключается в том, что в течение 90 минут вратарь гостей Марк-Андре тер Штеген чаще касался мяча, чем Гризманн, и в сравнении с его поединком в Барселоне эти цифры изменились драматично.

За первые 15 минут игры против "Бетиса" форвард коснулся мяча 23 раза, а вчера в Памплоне — 22 раза за весь матч. 16-летний запасной Ансу Фати сыграл менее 45 минут, 23 раза касался сферы и забил второй гол за каталонскую команду».

«Барселона» страдает от проблем в обороне

«В то время, как отсутствовали Месси, Суарес и Дембеле, большой позитив есть от игры Фати. Он вышел в перерыве и через пять минут восстановил равновесие умным ударом головой. В 16 лет и 304 дня он — третий самый молодой автор гола в Ла Лиге, и теперь самый молодой в "Барселоне", опережая Бояна Кркича. Другой появившийся на замену футболист также оказал влияние: Артур помог изменить темп в игре каталонцев, и они выглядели намного лучше с ним на поле», — убежден в материале ESPN Сэм Марсден.

«Чемпион Испании все еще ожидает выездной победы — эта ничья последовала за их поражением в Бильбао — их выступления также отражают и результаты, ведь в гостях они выглядят иначе, нежели в домашних стенах. Одна из проблем заключается в том, что команда продолжает пропускать первой, и даже на своем поле в прошлый уикенд было именно так. Неважно, кто ты, но нельзя отдавать сопернику преимущество в один гол».

Слухи о возвращении Неймара мешают «Барселоне»

«Чемпион Испании споткнулся во второй раз в трех матчах на старте Примеры, и, судя по всему, все внимание игроков уделяется вопросам вне футбольного поля. Сага о Неймаре, кажется, сейчас более приоритетна — настолько, что уже влияет на результаты на поле.

В "Операции Неймар", как пояснил Жерар Пике после еще одной осечки, "задействовано много людей", и тем самым он подразумевал игроков. У таких исполнителей, как Иван Ракитич, Нелсон Семеду и других, неопределенное будущее, ведь их имена постоянно упоминаются в трансферных спекуляциях», — пишет на страницах Marca Хайме Ринкон.

«Возможно, не случайно, что Ракитич трижды был на скамейке запасных в этом сезоне, а Семеду плохо играл против Осасуны и был заменен. Очевидно, что футболисты команды отвлекаются на другие вещи, и результаты это показывают. До закрытия рынка осталось всего ничего, и тогда будущее бразильца прояснится... по крайней мере на несколько месяцев — тогда все мысли в "Барселоне" будут заняты работе, независимо от судьбы Неймара». 0