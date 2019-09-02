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    Закрытие трансферного окна. Лето 2019

    Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар

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    Неймар
    Неймар
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    2 сентября в Европе закрывается летнее трансферное окно 2019 года. Следим на новостями и считаем суммы целый день
  • Онлайн с 12:00
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    • Трансферные закрываются в основных ведущих чемпионатах, включая РПЛ, но не АПЛ (они прогрессивно закрылись перед первым туром).

    Главный вопрос дня — где окажется скандальная звезда сборной Бразилии и ПСЖ Неймар. Считается, что вариантов развития карьеры три: перейдет в «Реал», вернется в «Барселону» или останется в ПСЖ.

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