Закрытие трансферного окна. Лето 2019

Трансферные закрываются в основных ведущих чемпионатах, включая РПЛ, но не АПЛ (они прогрессивно закрылись перед первым туром).
Главный вопрос дня — где окажется скандальная звезда сборной Бразилии и ПСЖ Неймар. Считается, что вариантов развития карьеры три: перейдет в «Реал», вернется в «Барселону» или останется в ПСЖ.
Под вопросом развитие карьер и таких заметных ребят, как Лука Модрич, Иван Ракитич, Гарет Бэйл, Мауро Икарди, Поль Погба и ряда других.
Подробнее об этом трансфере и потенциальных другие — нашем свежем обзоре. 0