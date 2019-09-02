Закрытие трансферного окна. Лето 2019

Фрибет для всех

2 сентября в Европе закрывается летнее трансферное окно 2019 года. Следим на новостями и считаем суммы целый день

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Трансферные закрываются в основных ведущих чемпионатах, включая РПЛ, но не АПЛ (они прогрессивно закрылись перед первым туром).

Главный вопрос дня — где окажется скандальная звезда сборной Бразилии и ПСЖ Неймар. Считается, что вариантов развития карьеры три: перейдет в «Реал», вернется в «Барселону» или останется в ПСЖ.

Под вопросом развитие карьер и таких заметных ребят, как Лука Модрич, Иван Ракитич, Гарет Бэйл, Мауро Икарди, Поль Погба и ряда других.

Подробнее об этом трансфере и потенциальных другие — нашем свежем обзоре. 0