«Зенит» объявил о переходе Караваева

24-летний воспитанник ЦСКА подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт, рассчитанный на 4 года. По сообщениям СМИ, трансфер обошелся «Зениту» в 8 млн евро.

В 57 играх за «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в чемпионате Голландии Караваев забил 2 гола, отдал 9 голевых передач и заработал 3 желтых карточки.

Ранее он играл в Чехии за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту».

Караваев вызывался в сборную России в марте 2019 года, но не выходил на поле. 0