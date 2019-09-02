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    «Зенит» объявил о переходе Караваева

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    Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев перешел в питерский «Зенит», сообщает пресс-служба российского клуба.

    Вячеслав Караваев
    Вячеслав Караваев

    24-летний воспитанник ЦСКА подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт, рассчитанный на 4 года. По сообщениям СМИ, трансфер обошелся «Зениту» в 8 млн евро.

    В 57 играх за «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в чемпионате Голландии Караваев забил 2 гола, отдал 9 голевых передач и заработал 3 желтых карточки.

    Ранее он играл в Чехии за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту».

    Караваев вызывался в сборную России в марте 2019 года, но не выходил на поле. 0

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