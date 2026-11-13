15 ноября в 19-м туре первенства России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Ленинградец». Начало игры — в 08:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

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«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» борется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «СКА-Хабаровск» на два очка оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 28 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, вчистую переиграв «Текстильщик» — 3:0.

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До того «СКА-Хабаровск» в Кубке страны в серии пенальти прошел как раз «Ленинградец», да и поединок с «Нефтехимиком» завершился успехом — 2:0. Команда не проигрывает в четырех матчах кряду.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» имеет не столь надежные тылы, зато в последнее время заметно прибавил в плане результатов.

При этом «СКА-Хабаровск» победил в двух своих последних домашних поединках. Причем в них хабаровчане настреляли шесть мячей, не пропустив в свои ворота ни разу. А вот «областных» команда не обыгрывает уже два с половиной года. Самое время ломать традиции и отдаляться от зоны вылета!

Команда уж точно будет действовать максимально активно. Хабаровчане на своем поле и при раннем начале матча не должны иметь проблем с «областными».

«Ленинградец»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Ленинградец» на четыре очка оторвался от зоны вылета. А вот забить удалось 16 мячей при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда дала знатный бой «Ротору» — 1:1.

До того «Ленинградец» вылетел из Кубка России от хабаровчан, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Енисеем» — 3:0. Команда не проигрывает уже в четырех матчах кряду.

Состояние команды: «Ленинградец» пытается оторваться от опасной зоны, вот только реализация до сих пор хромает на обе ноги.

При этом «Ленинградец» в кадровом плане, как для реалий первого дивизиона, выглядит довольно скромно. Да и в гостях команда победила всего один раз в восьми поединках текущего первенства. «Областные» в них отличились всего четырежды. Очень скромно, как ни крути…

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Областные» постараются отыскать свои шансы в контригре.

На что ставят в матче СКА-Хабаровск — Ленинградец Букмекерские коэффициенты на матч СКА-Хабаровск — Ленинградец: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «СКА-Хабаровск» фаворитом с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.73, а победа «Ленинградца» — в 4.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.00 и 1.83.

Прогноз: «Армейцы» пребывают на эмоциональном подъёме, к тому же оппонент забивает с огромной натугой.

2.29 Победа «СКА-Хабаровска» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» принесёт прибыль 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» в 1-м тайме за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт