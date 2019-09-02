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    Навас подпишет контракт с ПСЖ

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    Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта с парижским клубом, сообщает Get French Football News.

    Кейлор Навас
    Кейлор Навас

    Утверждается, что 32-летний голкипер подпишет четырехлетнее соглашение с зарплатой в семь миллионов евро в год.

    В сделку также может быть включен вратарь парижан Альфонс Ареола, который будет выступать за «сливочных» на правах аренды.

    Напомним, Навас перешел в «Реал» летом 2014 года из «Леванте» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт Кейлора со «Королевским клубом» рассчитан до лета следующего года.

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