Навас подпишет контракт с ПСЖ

Голкипер мадридского «Реала»прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта с парижским клубом, сообщает Get French Football News.

Утверждается, что 32-летний голкипер подпишет четырехлетнее соглашение с зарплатой в семь миллионов евро в год.

В сделку также может быть включен вратарь парижан Альфонс Ареола, который будет выступать за «сливочных» на правах аренды.

Напомним, Навас перешел в «Реал» летом 2014 года из «Леванте» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт Кейлора со «Королевским клубом» рассчитан до лета следующего года.

Keylor Navas has signed his PSG contract — announcement imminent. (🎥@NicolasHortus) pic.twitter.com/fkPXwLCU5Y — Get French Football News (@GFFN) 2 сентября 2019 г.

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