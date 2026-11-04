В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций швейцарский «Лугано» будет принимать литовский «Кауно Жальгирис». Игра пройдет в Лугано 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Лугано»
Турнирное положение: «Лугано» занимает второе место в общем этапе Лиги конференций, набрав шесть очков из шести возможных.
Последние матчи: в матчах Лиги конференций швейцарцы выиграли у «Црвены Звезды» (3:2) и «Хетафе» (5:2). В 12-м туре чемпионата Швейцарии «Лугано» дома переиграл «Базель» (2:1). Во внутреннем первенстве участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 34 очка.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Лугано» одержал шестую победу подряд, обыграв в чемпионате и Кубке Швейцарии также «Тун» (3:2), «Пюли» (4:0) и «Люцерн» (4:0).
«Кауно Жальгирис»
Турнирное положение: литовский клуб занимает последнее 36-е место в общем этапе Лиги конференций после двух туров.
Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Кауно Жальгирис» потерпел крупное поражение от «Брайтона» (0:4), затем последовала неудача в поединке против норвежского «Бранна» (1:4).
В 35-м туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» на выезде переиграл «Хегельманн» (4:1). Участник Лиги конференций лидирует в чемпионате Литвы, набрав 58 очков. Ближайшего конкурента — «Судуву» команда опережает на пять баллов.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Кауно Жальгирис» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения. Литовцы забили 6 голов и пропустили 9 мячей.
Статистика для ставок
- «Лугано» занимает 2-е место в Лиге конференций
- «Кауно Жальгирис» занимает 36-е место в Лиге конференций
- «Лугано» и «Кауно Жальгирис» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лугано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья оценивается в 7.10. На победу «Кауно Жальгириса» — 14.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.52 и 2.45.
Прогноз: «Лугано» в среднем за матч забивает 4 мяча, «Кауно Жальгирис» в свою очередь пропускает столько же. Есть большая вероятность, что швейцарцы одержат крупную победу.
Ставка: Фора «Лугано» (-2.5) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.90.