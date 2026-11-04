Разгромит ли «Лугано» соперника из Литвы?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.30

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций швейцарский «Лугано» будет принимать литовский «Кауно Жальгирис». Игра пройдет в Лугано 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Лугано»

Турнирное положение: «Лугано» занимает второе место в общем этапе Лиги конференций, набрав шесть очков из шести возможных.

Последние матчи: в матчах Лиги конференций швейцарцы выиграли у «Црвены Звезды» (3:2) и «Хетафе» (5:2). В 12-м туре чемпионата Швейцарии «Лугано» дома переиграл «Базель» (2:1). Во внутреннем первенстве участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 34 очка.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Лугано» одержал шестую победу подряд, обыграв в чемпионате и Кубке Швейцарии также «Тун» (3:2), «Пюли» (4:0) и «Люцерн» (4:0).

«Кауно Жальгирис»

Турнирное положение: литовский клуб занимает последнее 36-е место в общем этапе Лиги конференций после двух туров.

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Кауно Жальгирис» потерпел крупное поражение от «Брайтона» (0:4), затем последовала неудача в поединке против норвежского «Бранна» (1:4).

В 35-м туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» на выезде переиграл «Хегельманн» (4:1). Участник Лиги конференций лидирует в чемпионате Литвы, набрав 58 очков. Ближайшего конкурента — «Судуву» команда опережает на пять баллов.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Кауно Жальгирис» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения. Литовцы забили 6 голов и пропустили 9 мячей.

Статистика для ставок

«Лугано» занимает 2-е место в Лиге конференций

«Кауно Жальгирис» занимает 36-е место в Лиге конференций

«Лугано» и «Кауно Жальгирис» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лугано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. Ничья оценивается в 7.10. На победу «Кауно Жальгириса» — 14.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.52 и 2.45.

Прогноз: «Лугано» в среднем за матч забивает 4 мяча, «Кауно Жальгирис» в свою очередь пропускает столько же. Есть большая вероятность, что швейцарцы одержат крупную победу.

2.30 Фора «Лугано» (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Лугано» — «Кауно Жальгирис» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Лугано» (-2.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лугано» — «Кауно Жальгирис» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.90.