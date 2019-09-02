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    «Шахтер» подписал Коноплянку

    Шахтер Донецк Футбол Украины Премьер-лига (Украина)
    Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перешел в «Шахтер».

    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка

    Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

    Соглашение с 29-летним игроком национальной сборной Украины рассчитано на три года. Другие детали не сообщаются.

    Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

    Позже выступал за испанскую «Севилью», с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий «Шальке». В сезоне-2018/19 провел за гельзенкирхенцев 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. 0

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