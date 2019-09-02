«Сампдория» арендовала Ригони у «Зенита»

Эмилиано Ригони
sampdoria.it
26-летний аргентинский футболист арендован клубом из Генуи до конца сезона с правом выкупа. В случае перехода на постоянной основе Ригони подпишет контракт до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует хавбека за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.
Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. В Италии играл за «Аталанту» на правах аренды в первой части прошлого сезона.
За «Зенит» в общей сложности Ригони провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.
В нынешнем сезоне РПЛ аргентинец провел 5 матчей и не отметился результативными действиями. 0