«Сампдория» арендовала Ригони у «Зенита»

Полузащитник «Зенита»продолжит карьеру в сообщает пресс-служба питерского клуба.

26-летний аргентинский футболист арендован клубом из Генуи до конца сезона с правом выкупа. В случае перехода на постоянной основе Ригони подпишет контракт до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует хавбека за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.

Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. В Италии играл за «Аталанту» на правах аренды в первой части прошлого сезона.

За «Зенит» в общей сложности Ригони провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.

В нынешнем сезоне РПЛ аргентинец провел 5 матчей и не отметился результативными действиями. 0