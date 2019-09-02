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    «Сампдория» арендовала Ригони у «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории», сообщает пресс-служба питерского клуба.

    Эмилиано Ригони
    Эмилиано Ригони

    26-летний аргентинский футболист арендован клубом из Генуи до конца сезона с правом выкупа. В случае перехода на постоянной основе Ригони подпишет контракт до 30 июня 2023 года.

    Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует хавбека за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.

    Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. В Италии играл за «Аталанту» на правах аренды в первой части прошлого сезона.

    За «Зенит» в общей сложности Ригони провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.

    В нынешнем сезоне РПЛ аргентинец провел 5 матчей и не отметился результативными действиями. 0

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