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    ПСЖ арендовал Икарди с правом выкупа

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    Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает клубная пресс-служба.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    26-летний форвард продлил контракт с «нерадзурри» до 2022 года и перебрался в парижскую команду на правах аренды.

    В ПСЖ он будет зарабатывать восемь миллионов евро, еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Следующим летом французский клуб сможет выкупить игрока за 70 миллионов евро.

    Если же аргентинец по истечении срока аренды вернется в «Интер», в сезоне-2020/21 его зарплата составит 5 миллионов евро, а в сезоне-2021/22 — 7 миллионов.

    Напомним, что по ходу прошлого сезона нападающий был временно отстранен и лишен капитанской повязки в «Интере». Он не входил в планы нового главного тренера Антонио Конте, клуб принял решение с ним расстаться.

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