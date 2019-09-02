«Реал» и ПСЖ обменялись вратарями

Голкипер «Реала»продолжит карьеру во французском, сообщает клубная пресс-служба

Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года.

32-летний Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте» за 10 млн евро. Всего за мадридцев он провёл около 160 матчей и пропустил порядка 160 голов.

С «Реалом» Навас становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА, однажды — Суперкубок Испании, а также четырежды — клубный чемпионат мира.

В свою очередь вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля перейдет в «Реал» на правах аренды с правом выкупа.

Арендное соглашение 26-летнего французского вратаря рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ареола является воспитанником «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне голкипер принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых пропустил 17 голов.

В составе парижского клуба Ареола трижды становился чемпионом Франции, выиграл два Кубка французской лиги, два Кубка Франции, а также трижды — Суперкубок страны.

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