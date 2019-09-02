Чичарито стал игроком «Севильи»

31-летний мексиканец заключил с испанским клубом трехлетний контракт — до 30 июня 2022 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 7,75 миллиона евро.
В новой команде Чичарито будет выступать под 14-м номером.
«Мне предоставляется отличная возможность играть в этом клубе. Здесь очень серьезный уровень ответственности. Я сразу влюбился в эту команду и этот город», — заявил Чичарито.
За свою европейскую карьеру Чичарито успел поиграть за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Байер» и «Вест Хэм».
🤝 ¡@CH14_ ya es uno de los nuestros! 💪🏻👏🏻🇲🇽#vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/mW5iMwkRaB— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 2 сентября 2019 г.