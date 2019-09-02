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    Чичарито стал игроком «Севильи»

    Трансферы
    «Севилья» на своем официальном сайте объявила о переходе форварда Чичарито из английского «Вест Хэма».

    Чичарито
    Чичарито

    31-летний мексиканец заключил с испанским клубом трехлетний контракт — до 30 июня 2022 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 7,75 миллиона евро.

    В новой команде Чичарито будет выступать под 14-м номером.

    «Мне предоставляется отличная возможность играть в этом клубе. Здесь очень серьезный уровень ответственности. Я сразу влюбился в эту команду и этот город», — заявил Чичарито.

    За свою европейскую карьеру Чичарито успел поиграть за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Байер» и «Вест Хэм».

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