Чичарито стал игроком «Севильи»

на своем официальном сайте объявила о переходе форвардаиз английского

31-летний мексиканец заключил с испанским клубом трехлетний контракт — до 30 июня 2022 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 7,75 миллиона евро.

В новой команде Чичарито будет выступать под 14-м номером.

«Мне предоставляется отличная возможность играть в этом клубе. Здесь очень серьезный уровень ответственности. Я сразу влюбился в эту команду и этот город», — заявил Чичарито.

За свою европейскую карьеру Чичарито успел поиграть за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Байер» и «Вест Хэм».

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