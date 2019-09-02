«Краснодар» объявил о подписании Фернандеша

Бывший полузащитник «Локомотива»перешел на правах свободного агента в «Краснодар», сообщает официальный сайт «быков».

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

С 2014 по 2019 год Фернандеш выступал за московский «Локомотив». За «железнодорожников» он провел 144 матча, в которых забил 34 гола и сделал 28 результативных передач.

В составе «Локо» он выиграл Премьер-лигу (2018) и стал трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).

⚡️Официально👉Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»!

Фернандеш перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. 33-летний португальский полузащитник успешно прошел медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт до окончания сезонаhttps://t.co/yq89vk1eF3 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 сентября 2019 г.

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