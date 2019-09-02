«Краснодар» объявил о подписании Фернандеша

Мануэл Фернандеш
globallookpress.com
Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до конца сезона.
С 2014 по 2019 год Фернандеш выступал за московский «Локомотив». За «железнодорожников» он провел 144 матча, в которых забил 34 гола и сделал 28 результативных передач.
В составе «Локо» он выиграл Премьер-лигу (2018) и стал трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).
⚡️Официально👉Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 сентября 2019 г.
Фернандеш перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. 33-летний португальский полузащитник успешно прошел медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт до окончания сезонаhttps://t.co/yq89vk1eF3