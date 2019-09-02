«Динамо» арендовало Игбуна у «Уфы»

Нападающийна правах аренды с правом последующего выкупа продолжит карьеру в, сообщает пресс-служба уфимцев.

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Сильвестр Игбун уходит в аренду

Нападающий Футбольного клуба «Уфа» Сильвестр Игбун на правах аренды с правом последующего выкупа продолжит карьеру в московском «Динамо»https://t.co/wb4KFtROgD pic.twitter.com/1e2dV74JPw — ФК УФА (@UfaFc) 2 сентября 2019 г.

Игбун перешел в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в шести матчах российской Премьер-лиги, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну желтую карточку.

Всего за «Уфу» нигерийский футболист провел 119 матчей и забил 27 голов.

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