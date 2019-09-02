ПСЖ рассматривает вариант аренды Икарди

Сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает о том, что нападающийможет оказаться в. «Парижане» собираются арендовать футболиста до конца текущего сезона.

На данный момент ситуация с аргентинцем неясна. 26-летний форвард ранее заявлял, что хочет остаться в «Интере». Клуб же собирается расстаться с футболистом несмотря на то, что контракт рассчитан до 2021 года.

Интерес к Икарди проявляют «Атлетико», «Валенсия», «Наполи» и «Монако». Теперь же в гонку за нападающего вступил и ПСЖ.

Вследствие проблем с руководством «нерадзурри» Икарди сыграл в прошлом сезоне всего 37 поединков. В футболке «черно-синих» он оформил 17 голов. 0