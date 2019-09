«Сельта» усилилась полузащитником «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны»продолжит карьеру в, сообщает клубная пресс-служба.

26-летний хавбек отыграет нынешний сезон в Виго на правах аренды. «Сельта» возьмет на себя зарплату футболиста, также в рамках сделки предусмотрены бонусы до 1,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что у галисийцев будет право выкупа за 10 млн евро. Отметим, что хавбек продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

Рафинья уже выступал за «Сельту» в сезоне-2013/14. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы.

