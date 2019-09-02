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    «Сельта» усилилась полузащитником «Барселоны»

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    Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара продолжит карьеру в «Сельте», сообщает клубная пресс-служба.

    Рафинья Алькантара
    Рафинья Алькантара

    26-летний хавбек отыграет нынешний сезон в Виго на правах аренды. «Сельта» возьмет на себя зарплату футболиста, также в рамках сделки предусмотрены бонусы до 1,5 млн евро.

    Ранее сообщалось, что у галисийцев будет право выкупа за 10 млн евро. Отметим, что хавбек продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

    Рафинья уже выступал за «Сельту» в сезоне-2013/14. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы.

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