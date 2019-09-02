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    Коноплянка близок к переходу в донецкий «Шахтер»

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    Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что донецкий «Шахтер» может подписать полузащитника Евгения Коноплянку в это трансферное окно.

    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка

    Несмотря на то, что Коноплянка не тренировался с «Шальке» на сборах вследствие поисков нового клуба, спортивный директор «кобальтовых» Йохен Шнайдер заявил, что футболист все равно останется в Гельзенкирхене.

    Ранее была информация о том, что Коноплянка может пополнить ряды «Бешикташа». Также интерес к игроку проявлялся со стороны «Сампдории» и «Ромы».

    Вполне вероятно, что покупка Коноплянки является следствием ситуации с Тайсоном. Бразилец просит руководство «Шахтера» отпустить его в другую команду. В прошлой встрече УПЛ хавбек даже не попал в заявку на матч. 0

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