Чемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул

Иногда нужно идти своим особенным путем, особенно когда вы пытаетесь выиграть свой третий за 42 года титул.

Вам нужны болельщики, которые буквально станут вашим 12-м игроком. Вам нужны запасные игроки, которые будут забивать по три гола в двух матчах. Вам нужен свой вундеркинд.

Вам нужен ваш величайший камбэк десятилетия.

Вам нужно, чтобы ваши более богатые, более сильные соперники потеряли четыре или пять очков за три игры.

И иногда вам нужно испытать шок, что-то похожее на пробуждение из-за обнаруженного в вашей пижаме скорпиона. О, и победный гол на последних минутах, чтобы возглавить таблицу, также не повредит.

Дамы и господа: Добро пожаловать в безумный, но очень многообещающий мир мадридского «Атлетико» — внезапного фаворита чемпионата Испании.

Имейте в виду, говорить об этом лучше шепотом, иначе Диего Симеоне может взять вас за грудки и впечатать стене. Но все подробности об этом позже.

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Давайте пройдемся по всем пунктам, начиная с 12-го игрока.

Воскресным вечером, когда находящиеся в нокдауне бойцы Симеоне пытались вернуться в борьбу с «Эйбаром» после двух пропущенных мячей за 20 минут, и Жоау Феликс отквитал один гол, вратарь Ян Облак начал атаку команды, отпасовав мяч в центральную часть на защитника Хосе Марию Хименеса.

Я не знаю точно, то ли Хименес уже планировал свой послематчевый ужин или просто задремал стоя, но он стоял спиной к воротам. В тот момент ему и присниться не могло, что атака «Атлетико» может начаться с него.

Мяч покатился в сторону ничего не подозревающего Хименеса, и Эйбар, похоже, готовится повести со счетом 3:1 на «Ванде Метрополитано».

Но в этот решающий момент 12-й игрок, а точнее 54 000 из них, взревели, приходя на помощь. Как раз перед тем, как положение Хименеса стало катастрофически неловким, каждый мужчина, женщина, ребенок и болл-бой на стадионе заорали на него, требуя, чтобы он проснулся и обратил внимание на мяч.

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Значок «18+» тут не нужен, потому что, хотя и были использованы слова, который заставили бы покраснеть любого, я не буду повторять их.

Как только уругваец испуганно встрепенулся, повернулся и принял мяч, «Атлетико» начал движение к воротам соперника, закончившееся голом Витоло, сравнявшим счет до 2:2. Газеты в понедельник утром должны были написать: «Ассист: Лемар/болельщики». Но они этого не сделали.

Помните, опасения, что уход с ныне снесенного стадиона «Висенте Кальдерона» для «Атлетико» может быть похож на стрижку для легендарного Самсона? Огромная потеря силы? Забудьте об этом.

Замены? Что ж, Витоло теперь имеет два гола в двух захватывающих вторых таймах, и каждый из мячей спас от ничьей или поражения, и помог победить. Томас Партей присоединился к вечеринке с победным голом на 90-й минуте, несмотря на то, что пробыл на поле чуть более 10 минут.

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После этого Витоло сказал: «Я буду продолжать выкладываться на каждой тренировке, и с каждой минутой матча я буду помогать команде и пытаться заставить тренера выбрать меня».

Томас добавил: «Все игроки, как в стартовом составе, так и выходящие на замену, чувствуют себя здесь одинаково важными. Работа, которую команда выполнила с того момента, как "Эйбар" повел 2:0, была абсолютно феноменальной».

Эти двое и говорят, и делают все совершенно правильно. Все здесь поют слаженным хором. Навевает воспоминания о сезоне 2013/14, не так ли?

Что бы ни происходило, Симеоне заставляет своих запасных игроков искриться энергией, стойкостью и решительностью, а не обиженно дуться на скамейке. Кажется, они знают, что самые большие трофеи всегда выигрывает команда из 18, а не 11 человек.

Хотя 19-летний Родриго Рикельме толком не сыграл в воскресенье, его выход на замену означает, что тренер «Атлетико», несправедливо заклейменный как «консерватор», начиная с апреля прошлого года позволил дебютировать в команде семерым доморощенным молодым игрокам.

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Я не думаю, что нужно снова объяснять, какое драматическое влияние Симеоне оказал на клуб, фанатов, СМИ, тренировочный процесс, команду, академию или комнату с трофеями (семь за срок меньше восьми лет).

Но держу пари, вы не знали о том, что воскресный матч против «Эйбара» был первой встречей, когда его команда дважды пропустила дома до 20-минутной отметки, либо что «Атлетико» не отыгрывался, в итоге побеждая, со счета 0:2 с 2009 года?

Воскресный матч против «Эйбара» Хосе Луиса Мендилибара выглядел для «Атлетико» как бестолковый пропущенный первый гол, а затем смехотворный второй, создавшие впечатление, что мадридцев не слишком волнуют потери очков «Барселоной» и «Реалом».

Но у них есть это вундеркинд, понимаете?

Жоау Феликс не только особенный, он вынослив и буквально источает менталитет победителя. После того, как он отпахал всю предсезонку, поражая всех своими выступлениями, на счету у 19-летнего португальского феномена уже есть гол, ассист и заработанный пенальти — и это в трех играх.

Его восхитительный прием (недавно испанцы начали называть такие трюки «деликатесами») возле центральной линии, когда приняв пас, он прокинул его мимо соперника, заставив Диего Косту отправиться в забег, который закончится ударом щечкой Феликса, сделавшим счет 1:2, родил первобытный рев одобрения из глотков 54 000 болельщиков красно-белых.

Тем не менее, когда португальская звездочка устала, у Симеоне нашлась наглость заменить его забившим победный гол Партеем. Обычно играющий правого защитника, полузащитника или даже центрального защитника, здесь ганец был развернут в качестве второго нападающего ... и он забил.

Мне понравился постматчевый комментарий Симеоне. Он сказал: «Я видел, что Жоау промахнулся, и я знал, что у Томаса был стимул играть с Диего Костой. Я хотел скорости, я хотел атаковать Эйбар».

Это принесло драму, третий гол, постматчевые вопросы о завоевании титула и три очка, но Симеоне оставался реалистом.

«Если вы выигрываете 3:2, значит, вы допустили определенные ошибки. Но главное в том, чтобы отыграться и выиграть. Мы хотим выиграть, затем выиграть еще немного, затем выиграть снова и снова ...».

Эта шутка — его дань уважения Луису Арагонесу, его единственному конкуренту за звание самого известного, самого любимого слуги «Атлетико», и историческая фраза «Мудрого старика из Орталезы»: «Ganar, y ganar y volver a ganar» (Побеждай, побеждай и побеждай снова).

«Атлетико» хорошо укомплектован, имеет резерв в виде выпускников своей академии, выглядит хорошо, быстр, обновлен энергией и конкуренцией, которые могут принести дальновидно подписанные новички, и, на первый взгляд, клуб источает силу победителя.

Но вернемся с небес на землю. Недаром они выиграли титул только дважды с 1977 года. «Реал» и «Барселона» часто завоевывали титул Ла Лиги с весьма «умеренными» выступлениями, благодаря своим ресурсам и глубине состава, с которыми «Атлетико» не мог конкурировать.

На этот раз у Симеоне есть ресурсы, несколько особенно талантливых игроков, потрясающая домашняя поддержка, а его главные соперники в лучшем случае в стагнации, а вероятно и вовсе регрессируют.

Это оставляет нас с тем фактом, что если они хотят стать чемпионами, то это будет первый раз за почти полвека, когда они сделают это, будучи явными фаворитами в глазах большинства людей. Это тяжкое психологическое бремя.

Ожидайте, что фразы «одна игра за раз», «мы не думаем об этом» и «если вы упомянете титул еще раз», будут звучать на тренировочной площадке «Атлетико» и на пост-матчевых пресс-конференциях вплоть до мая следующего года. Когда, основываясь на последних данных, и начнутся великие дела. 0