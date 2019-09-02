Чудо-гол Жиркова похоронил хаотичный «Спартак»

«Зенит» нанес поражение «Спартаку» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России. Единственный гол на 41-й минуте забил Юрий Жирков. Отметим, что в первом тайме арбитр Виталий Мешков после просмотра ВАР отметил гол, забитый хавбеком красно-белых Зелимханом Бакаевым.

Семак и Кононов обошлись без сюрпризов

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«Что касается стартовых составов, то у хозяев с первых минут на правом фланге обороны вместо отыгравшего весь август Андрея Ещенко появился Николай Рассказов, а в атакующей четверке — Гус Тил и Джордан Ларссон.

Андре Шюррле передвинулся в нападение, Эсекиель Понсе остался на скамейке запасных, а проваливший матч с "Брагой" Резиуан Мирзов не попал даже в заявку. Ожидалось, что встречу может пропустить Айртон, но он занял привычное место на левом фланге обороны.

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У питерцев по сравнению с двумя неудачными матчами против "Ахмата" (0:0) и "Уфы" (0:2) еще меньше изменений. Только Юрий Жирков занял позицию на левом фланге полузащиты вместо Александра Ерохина. Отметим также выход в старте Эмилиано Ригони, одной ногой уже покинувшего Петербург».

Контроль против ударов

Редакция Sport24 отмечает разницу подходов у двух команд, более удачным из которых оказался выбор гостей.

«С первых минут "Зенит" взял мяч под контроль, а "Спартак" старался развивать пружинистые атаки после перехватов. Примечательно, что почти все атаки "Зенит" строил как раз через левый фланг. Ближе к нему играл Ракицкий, отсюда смещался в центр Сантос и постоянно атаковал Жирков. Таким образом "Зенит" получал почти что полноценную десятку для розыгрыша мяча.

Но опасные моменты "Зенит" создавал исключительно в контратаках. Самые опасные за первые 30 минут — скидки Ригони и удар Дзюбы, когда мяч прошел совсем рядом со штангой. Очередной привет опорной зоне "Спартака", куда так просится Крал. "Спартак" же делал ставку на дальние удары с расчетом на ошибку Лунева или угловой (все мы помним, как подключаются Жиго и Джикия) — 7 только за первый тайм!»

Стране нужен VAR. Но не такой странный

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов не слишком доволен работой видеоассистентов арбитра, в результате которой «Спартак» лишился забитого мяча.

«Судейские скандалы являются неотъемлемой частью больших и маленьких матчей РПЛ, но в самом грандиозном из возможных таковой был предотвращён. Так уж вышло, что два самых опасных момента первого тайма возникли при помощи рук атакующих игроков: Дзюба зацепил штангу, а Бакаев пробил Лунёва.

В первом случае VAR не вмешался, поскольку гол "Зенит" не забил. Однако Айртон заметил попадание мяча в руку Ригони, так что в случае точного удара Мешков отправился бы смотреть повтор. Ну а пока спартаковцы праздновали гол Бакаева, зенитовцы спорили и добились правды. Система сработала довольно оперативно: даже странно, что Мешков добавил к первому тайму 5 минут.

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Однако в середине тайма, по словам арбитра Игоря Федотова, VAR не имел права вмешиваться в оценку эпизода, где имевший жёлтую карточку Айртон наступил на голеностоп Смольникову. Почему видеоповтор можно использовать для определения удаления, но исключительно прямого, не по второй карточке? Какая разница — в этом случае игрок через некоторое время возвращается на поле, можно подумать?

Мешков же вовсе не зафиксировал в том эпизоде фола, а "Спартак" не стал проявлять fair play и доиграл до опасного штрафного».

Жирков еще может

Автор «Спорта День за Днем» Константин Алексеев отдает должное автору единственного гола в матче и отмечает прозорливость наставника «Зенита».

«Эпизод немного выпустил дух из "Спартака" и вдохнул жизни в "Зенит". Пара осмысленных атак гостей, угловой, после которого во всей красе показал себя Жирков. Ветеран, которому в конце августа стукнуло 36 лет, идеально по силе и точности пробил с угла штрафной в дальнюю "девятку".

Вот тут точно никакого VAR не нужно — 0:1. Жиркову уже порой тяжеловато в обороне, в моменте с отмененным голом Бакаева он действовал слишком пассивно, но в атаке по-прежнему прекрасен.

Теперь уже загорелось на гостевых секторах. Которые, на удивление, не были заполнены — нижний ярус оказался пустым. Но приехавшие старались изо всех сил, дразня хозяев кричалкой про то, что "К вам приехал чемпион страны".

А Жирков, к слову, — это единственное новое лицо в стартовом составе по сравнению с предыдущим туром. Юрий заменил Ерохина — Семак угадал с перестановкой».

Без Фернандо тяжело

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев констатирует, что красно-белым было нечего противопоставить сопернику во втором тайме.

«Кононова, по всей видимости, игра вполне устраивала: в перерыве он не стал делать ни одной замены. Лишь ближе к середине второго тайма он выпустил Понсе, убрав с поля Ларссона. Бакаев ушел направо, а Шюррле занял более привычную ему позицию на левом краю. В атаке у красно-белых получалось неплохо, тем более "Зенит" после перерыва вперед не рвался, играя по счету.

Решающим фактором в этой игре были "стандарты". "Зенит" свой реализовал в первом тайме, и еще дважды создавал голевые моменты после перерыва. У "Спартака" тоже были шансы: трижды хозяев роняли на газон прямо перед штрафной. Но ударить как следует было некому: Джикия бил в "стенку", а после удара Шюррле мяч "облизывал" сетку с внешней стороны. Нового Фернанду в "Спартаке" пока нет.

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Как ни старался "Спартак", отыграться так и не смог. Более того, должен был пропускать второй: уже в компенсированное время выход к воротам не использовал Ерохин. На перерыв красно-белые уходят на фоне вылета из еврокубков и обидного поражения в класико».

Бурная деятельность для виду

Автор «Чемпионата» Антон Михашенок критикует атакующую игру «Спартака», в которой было много активности но мало осмысленности.

«Треть ударов "Спартака" были в итоге логично заблокированы. 14 ударов из 20 были нанесены из-за пределов штрафной, и это лишнее доказательство того, что качественных подходов у красно-белых не было. Если ты не можешь найти ситуацию для ещё одной передачи, значит, атака слишком статична, движения у игроков без мяча почти нет.

Но главные слова после игры сказал всё же Роман Зобнин. Запомните их: "Если бы не били, то вы сказали бы, что у нас четыре удара за игру".

Во-первых, да, четыре удара — это доказательство катастрофы в созидании, а 20 плохо подготовленных ударов — это попытка прикрыть несостоятельность активностью. Во-вторых, пока в "Спартаке" настолько много внимания обращают на разговоры вокруг команды, что думают об этом во время матча, ничего хорошего ждать не приходится».

Оздоев против Джикии

Автор «Соккер.ру» Синклейр хвалит арбитра, успешно разобравшегося в непростом моменте без помощи ВАР.

«А вот из не относящихся к ВАР эпизодам в работе судей можно отметить выброс эмоций в конце игры, когда Джикия налетел на Оздоева. В любых других условиях такое бодание привело бы к желтым карточкам в обе стороны. И для Магомеда она стала бы второй, то есть случилось бы удаление. Арбитр никого не наказал карточками, исходя из пары интересных моментов. Во-первых, Оздоев не предпринимал нарочно никаких действий против Максименко, который запнулся на его ногу, когда пересеклись их траектории.

А ведь именно за это на Оздоева налетел Джикия. Во-вторых, в действиях Георгия мог быть элемент провокации, поскольку он знал, что у Оздоева есть желтая карточка. И, надо сказать, прекрасно вывел противника на эмоции и конфликт, произошел бы размен желтыми карточками с более тяжелыми последствиями для "Зенита". Судья этот момент учел, не стал наказывать. В-третьих, все происходило в самой концовке игры, когда сути по-игровому это не меняло. Конечно, вряд ли последним аргументом руководствовался арбитр, но психологически этот момент тоже воспринимается».

Арбитр испортил игру

Автор «Спорта День за Днем» Рустам Валиулин напротив, критикует работу арбитра на важном матче, упирая на то, что судья «посадил игру на свисток».

«Мешков с ходу задал низкую планку борьбы и нарушений. Рефери свистел любой даже самый мелкий фол. В итоге за 90 минут набралось 37 свистков и 7 желтых карточек. Впрочем, часть из предупреждений не стоило показывать. Например, за фол Бранислава Ивановича против Гуса Тиля перед собственной штрафной. Футболисты боролись за мяч на скорости, но защитник "Зенита" не успел к мячу и уложил соперника на газон. Это нарушение правил, однако никак не на карточку.

ФИФА и УЕФА уже не первый год призывают судей по всему миру позволять командам больше играть и как можно реже вмешиваться в футбол. Не зря говорят, что лучший арбитр тот, которого не видно. Однако Мешков не оставлял игрокам ни капли свободы.

В том же моменте с фолом Ивановича европейские судьи не стали бы давать карточку. Перед чемпионатом мира — 2018 ФИФА проводила семинар для арбитров, где уточняла, что желтые карточки выдаются лишь в двух случаях: 1) при грубом нарушении правил; 2) при умышленном фоле. Но в нарушении Ивановича на Тиле не было ни грубости, ни особого умысла.

Вот через четыре минуты фол Дугласа Сантоса против Аяза Гулиева непременно должен был наказываться предупреждением, так как защитник "Зенита" намеренно нарушал правила. Тут Мешков оказался прав».

«Спартак» был плох

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает победу «Зенита» вполне заслуженной, критикуя игру красно-белых.

«Возможно, это был самый осторожный "Зенит" в нынешнем сезоне. Гости отдали инициативу, позволили "Спартаку" владеть мячом, давали бить по воротам. Но даже такой добрый и большую часть времени пассивный "Зенит" оказался более классной, конкретной и эффективной командой. Которой хватило одного шикарного удара Жиркова, чтобы выиграть.

Не показав ничего сверхъестественного, сине-бело-голубые победили в важнейшем матче против прямого конкурента. И, разумеется, это проблема москвичей, что они не воспользовались таким шансом.

Все футбольные трансферы

Много шума, беготни и мало толка — вот краткое описание игры красно-белых. Ужасающе низкий КПД, куча попыток в исполнении не владеющего хорошим ударом Зобнина, бестолковый перепас в центре поля, который без последней обостряющей передачи лишь создавал иллюзию комбинационного футбола. Как и прежде вся острота — только благодаря индивидуальным действиям». 0