Удачный дебют. Новичок ЦСКА принес армейцам победу в Туле

ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Даниила Лесового повели в счете на 10-й минуте встречи. Через семь минут Ильзат Ахметов помог ЦСКА сравнять счет. Для полузащитника этот гол стал дебютным в составе армейцев. Победу гостям принес гол защитника Седрика Гогуа, который дебютировал в этом матче за ЦСКА. Напомним, футболист перешел в московский клуб из «Тамбова».

Дебют Гогуа и чудо-пас Луценко

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает, что из-за проблем с составом, наставнику ЦСКА пришлось бросить в бой новичка команды.

«ЦСКА сразу представил публике своего новичка — Гогуа. Ивуарийский защитник только в четверг подписал контракт с армейцами, но особого выбора у Виктора Гончаренко не было — Васин и Набабкин травмированы, а адаптация хорвата Шарлии пока затягивается. Гогуа занял место в самом центре обороны, в остальном же ЦСКА предстал в своем привычном облике — схема 3-4-2-1, Кучаев на левом фланге, а Обляков в центре в паре с Ахметовым, Бийол в качестве альтернативы проходящему курс лечения Сигурдссону.

Гогуа, если изучить его биографию, представляется довольно рискованным приобретением, но в первом тайме слабым звеном в обороне ЦСКА был игравший справа Дивеев. Гол "Арсенала" пришел через его зону, хотя тут армейцы крайне неудачно попытались прессинговать соперника, позволив тулякам разогнать быструю атаку. Ее украшением стал пяткой Луценко на Лесового, который спокойно катнул мяч в дальний угол. В прошлом туре центрфорвард "Арсенала" забил удивительным по исполнению ударом "шведкой", теперь вот такая тонкая передача — так куется новая репутация».

Первый гол Ахметова

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов поздравляет армейского хавбека с дебютным матчем за клуб.

«Но городской праздник закончился почти сразу. ЦСКА включился ещё более активно. Это могло привести к совсем серьёзным проблемам, но хозяева не пользовались разрывами на половине поля соперника. И вместо этого не успели накрыть Ахметова на границе штрафной после затяжной атаки "армейцев". Хавбек пробил — и оформил первый мяч за ЦСКА (понадобилось ему 33 игры).

Сразу после этого был роскошный момент у Луценко (опять опоздание Марио), но потащил Акинфеев. А после этого "Арсенал" почти не приближался к штрафной москвичей. Исключением стала классная возможность Ломовицкого, пробившего в перекладину

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ЦСКА выглядел очень солидно на подготовительной фазе своих наступлений. Но при этом подопечные Гончаренко тушевались на последней стадии, когда нужно было принимать финальное решение. Из-за это масса моментов пропадала даром. Именно за это ЦСКА и наказали в дерби — по итогам первого тайма они должны были вести в счёте, но в итоге уступили».

Сумасшедший темп игры

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов радуется атакующей игре, которую команды показывали до перерыва.

«Обменявшись забитыми мячами, футболисты невероятно взвинтили темп игры. Не задерживаясь в центре поля, они со всех ног неслись к чужим воротам. Такой развесёлый и безбашенный футбол, казалось, сулил обоим клубам большие неприятности в обороне, но обошлось.

В конце тайма, оказавшись вчетвером против троих защитников, игроки ЦСКА не смогли довести атаку до гола. Влашич добежал до штрафной площади, пробил на технику, но переборщил с вращением — мимо ворот.

Спустя несколько минут отличиться могли туляки.

Набирающий уверенность после своего первого гола в РПЛ Ломовицкий слёта пробил в ближнюю девятку. К счастью для Акинфеева, полузащитник угодил в перекладину.

Для "армейцев" первый тайм мог закончиться вполне неплохо — команда отыгралась и стала острее действовать в нападении. Тем не менее за несколько минут до перерыва получил травму Бийол, после чего его место на поле занял Нисимура. Очередное пополнение лазарета "армейского" клуба, и так страдающего от нехватки кадров».

Эффективный Гогуа

Редакция Sport24 поздравляет новичка ЦСКА с удачным дебютом, в котором он принес команде победу.

«Во втором тайме ЦСКА не поник. Главной угрозой у "Арсенала" был Луценко, позже скорости добавил Кангва — против таких угроз ЦСКА выстоял. У ЦСКА получалось не все: Марио не творил магии, как в двух прошлых турах, Влашич только всплесками напоминал себя годичной давности, а у Чалова сбился прицелом — но даже при таких раскладах ЦСКА увереннее смотрелся у чужих ворот.

И все равно неожиданно, что эффективнее всех сработал Гогуа. На дальней штанге он замкнул навес Облякова так, будто этот ход отрабатывали месяц. Перехваливать Седрика не за что: в конце первого тайма от него совсем уж глупо отскочил мяч на Ломовицкого — повезло, что Александр угодил в перекладину. Но факт: Гогуа забивает уже в третий раз в сезоне, и всякий раз его команда набирает очки.

Тут бы надо подвести для ЦСКА итоги лета — и побед вроде больше, чем поражений, и голов меньше пропустил только "Зенит", и место в тройке (до матча "Спартака" с "Зенитом"). Но слишком много зависит от того, как клуб и его селекционеры проведут 2 сентября — год назад ЦСКА тоже проворачивал трансферы на флажке, а теперь от них зависит еще больше. А то так и придется надеяться на Гогуа».

Короткая обойма ЦСКА

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов констатирует уже привычные проблемы ЦСКА с глубиной состава.

«Отметим также, что Гогуа заменил в стартовом составе Звонимира Шарлию. Видимо, тренерский штаб пока не очень доволен арендованным хорватским защитником. Ведь лимит на легионеров позволял выпустить Гогуа в том числе вместо Игоря Дивеева. Где-то в этот момент может грустить Роман Бабаев, которому не удалось удержать в клубе Родриго Бекао.

Может гендиректор ЦСКА взгрустнуть и по поводу обоймы московского клуба. Гончаренко опять пришлось выпускать Яку Бийола на позиции нападающего. Как главный тренер ЦСКА лепит из словенца нового Понтуса Вернблума, мы уже рассказывали, но итог пока неутешительный. Да и в опорной зоне клуба, где Яка мог бы пригодиться, не меньшие проблемы. Собственно, травма Бийола усугубила дефицит сразу на обеих позициях. Тем более, что Ильзата Ахметова тоже пришлось менять из-за травмы.

В ЦСКА с нетерпением ждут, когда выздоровеют Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон. Тогда хотя бы усилить игру по ходу матча можно будет опытными и мастеровитыми футболистами, а не ребятами из молодежной команды. Однако армейцам нужно успеть за оставшееся до конца трансферного окна время усилиться.

СМИ пишут про Николая Комличенко и Лукаса Сантоса из "Васко да Гамы", что было бы неплохо для команды. Впрочем, армейцам сейчас любая свежая кровь пригодится». 0