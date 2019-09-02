ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Удачный дебют. Новичок ЦСКА принес армейцам победу в Туле

    Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над тульским «Арсеналом»

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула ЦСКА Календарь РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Арсенал»Удачный дебют. Новичок ЦСКА принес армейцам победу в Туле Гризманн провалил вторую из трех игр за «Барселону»Неймар мешает «Барселоне» выигрывать Гонсало ИгуаинТуринское шоу. Автогол Кулибали принес «Юве» заслуженную победу
  • 21:00
    • Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
  • 23:54
    • Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»
  • 23:18
    • Серена Уильямс обыграла Мартич и вышла в четвертьфинал US Open
  • 22:11
    • «Атлетико» одержал волевую победу над «Эйбаром»
  • 21:37
    • Федерер вышел в четвертьфинал US Open
  • 21:06
    • «Рома» обменялась голами с «Лацио»
  • 20:23
    • «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта
    ЦСКА — «Арсенал»
    ЦСКА — «Арсенал»
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!
    ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Даниила Лесового повели в счете на 10-й минуте встречи. Через семь минут Ильзат Ахметов помог ЦСКА сравнять счет. Для полузащитника этот гол стал дебютным в составе армейцев. Победу гостям принес гол защитника Седрика Гогуа, который дебютировал в этом матче за ЦСКА. Напомним, футболист перешел в московский клуб из «Тамбова».

    Дебют Гогуа и чудо-пас Луценко

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает, что из-за проблем с составом, наставнику ЦСКА пришлось бросить в бой новичка команды.

    «ЦСКА сразу представил публике своего новичка — Гогуа. Ивуарийский защитник только в четверг подписал контракт с армейцами, но особого выбора у Виктора Гончаренко не было — Васин и Набабкин травмированы, а адаптация хорвата Шарлии пока затягивается. Гогуа занял место в самом центре обороны, в остальном же ЦСКА предстал в своем привычном облике — схема 3-4-2-1, Кучаев на левом фланге, а Обляков в центре в паре с Ахметовым, Бийол в качестве альтернативы проходящему курс лечения Сигурдссону.

  • Неймар мешает «Барселоне» выигрывать
  • Реакция прессы на матч «Осасуна» — «Барселона»
  • Вчера

    • Гогуа, если изучить его биографию, представляется довольно рискованным приобретением, но в первом тайме слабым звеном в обороне ЦСКА был игравший справа Дивеев. Гол "Арсенала" пришел через его зону, хотя тут армейцы крайне неудачно попытались прессинговать соперника, позволив тулякам разогнать быструю атаку. Ее украшением стал пяткой Луценко на Лесового, который спокойно катнул мяч в дальний угол. В прошлом туре центрфорвард "Арсенала" забил удивительным по исполнению ударом "шведкой", теперь вот такая тонкая передача — так куется новая репутация».

    Первый гол Ахметова

    Автор Rusfootball.info Григорий Каленов поздравляет армейского хавбека с дебютным матчем за клуб.

    «Но городской праздник закончился почти сразу. ЦСКА включился ещё более активно. Это могло привести к совсем серьёзным проблемам, но хозяева не пользовались разрывами на половине поля соперника. И вместо этого не успели накрыть Ахметова на границе штрафной после затяжной атаки "армейцев". Хавбек пробил — и оформил первый мяч за ЦСКА (понадобилось ему 33 игры).

  • Туринское шоу. Автогол Кулибали принес «Юве» заслуженную победу
  • Маурицио Сарри постепенно прививает команде свой стиль
  • Вчера

    • Сразу после этого был роскошный момент у Луценко (опять опоздание Марио), но потащил Акинфеев. А после этого "Арсенал" почти не приближался к штрафной москвичей. Исключением стала классная возможность Ломовицкого, пробившего в перекладину

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    ЦСКА выглядел очень солидно на подготовительной фазе своих наступлений. Но при этом подопечные Гончаренко тушевались на последней стадии, когда нужно было принимать финальное решение. Из-за это масса моментов пропадала даром. Именно за это ЦСКА и наказали в дерби — по итогам первого тайма они должны были вести в счёте, но в итоге уступили».

    Сумасшедший темп игры

    Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов радуется атакующей игре, которую команды показывали до перерыва.

    «Обменявшись забитыми мячами, футболисты невероятно взвинтили темп игры. Не задерживаясь в центре поля, они со всех ног неслись к чужим воротам. Такой развесёлый и безбашенный футбол, казалось, сулил обоим клубам большие неприятности в обороне, но обошлось.

  • Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Черкизово
  • Вчера

    • В конце тайма, оказавшись вчетвером против троих защитников, игроки ЦСКА не смогли довести атаку до гола. Влашич добежал до штрафной площади, пробил на технику, но переборщил с вращением — мимо ворот.
    Спустя несколько минут отличиться могли туляки.

    Набирающий уверенность после своего первого гола в РПЛ Ломовицкий слёта пробил в ближнюю девятку. К счастью для Акинфеева, полузащитник угодил в перекладину.

  • Новички на задворках. В «Реале» по-прежнему правит старая гвардия
  • Гарет Бейл и Хамес Родригес играют с первых минут, в то время как Эден Азар залечивает травму
  • 31/08/2019

    • Для "армейцев" первый тайм мог закончиться вполне неплохо — команда отыгралась и стала острее действовать в нападении. Тем не менее за несколько минут до перерыва получил травму Бийол, после чего его место на поле занял Нисимура. Очередное пополнение лазарета "армейского" клуба, и так страдающего от нехватки кадров».

    Эффективный Гогуа

    Редакция Sport24 поздравляет новичка ЦСКА с удачным дебютом, в котором он принес команде победу.

    «Во втором тайме ЦСКА не поник. Главной угрозой у "Арсенала" был Луценко, позже скорости добавил Кангва — против таких угроз ЦСКА выстоял. У ЦСКА получалось не все: Марио не творил магии, как в двух прошлых турах, Влашич только всплесками напоминал себя годичной давности, а у Чалова сбился прицелом — но даже при таких раскладах ЦСКА увереннее смотрелся у чужих ворот.

    И все равно неожиданно, что эффективнее всех сработал Гогуа. На дальней штанге он замкнул навес Облякова так, будто этот ход отрабатывали месяц. Перехваливать Седрика не за что: в конце первого тайма от него совсем уж глупо отскочил мяч на Ломовицкого — повезло, что Александр угодил в перекладину. Но факт: Гогуа забивает уже в третий раз в сезоне, и всякий раз его команда набирает очки.

  • Топ-8 интриг перед закрытием трансферного окна
  • Главные вопросы перед трансферным дедлайном
  • 31/08/2019

    • Тут бы надо подвести для ЦСКА итоги лета — и побед вроде больше, чем поражений, и голов меньше пропустил только "Зенит", и место в тройке (до матча "Спартака" с "Зенитом"). Но слишком много зависит от того, как клуб и его селекционеры проведут 2 сентября — год назад ЦСКА тоже проворачивал трансферы на флажке, а теперь от них зависит еще больше. А то так и придется надеяться на Гогуа».

    Короткая обойма ЦСКА

    Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов констатирует уже привычные проблемы ЦСКА с глубиной состава.

    «Отметим также, что Гогуа заменил в стартовом составе Звонимира Шарлию. Видимо, тренерский штаб пока не очень доволен арендованным хорватским защитником. Ведь лимит на легионеров позволял выпустить Гогуа в том числе вместо Игоря Дивеева. Где-то в этот момент может грустить Роман Бабаев, которому не удалось удержать в клубе Родриго Бекао.

  • От работы в банке до «Ювентуса». Как Сарри начинал свой путь в футболе
  • Экс-подопечный Сарри рассказывает о том, каким тренер был 15 лет назад
  • 30/08/2019

    • Может гендиректор ЦСКА взгрустнуть и по поводу обоймы московского клуба. Гончаренко опять пришлось выпускать Яку Бийола на позиции нападающего. Как главный тренер ЦСКА лепит из словенца нового Понтуса Вернблума, мы уже рассказывали, но итог пока неутешительный. Да и в опорной зоне клуба, где Яка мог бы пригодиться, не меньшие проблемы. Собственно, травма Бийола усугубила дефицит сразу на обеих позициях. Тем более, что Ильзата Ахметова тоже пришлось менять из-за травмы.

    В ЦСКА с нетерпением ждут, когда выздоровеют Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон. Тогда хотя бы усилить игру по ходу матча можно будет опытными и мастеровитыми футболистами, а не ребятами из молодежной команды. Однако армейцам нужно успеть за оставшееся до конца трансферного окна время усилиться.

  • ЦСКА обязан выигрывать группу, а «Краснодару» очень не повезло
  • Реакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки Лиги Европы для российских клубов
  • 30/08/2019

    • СМИ пишут про Николая Комличенко и Лукаса Сантоса из "Васко да Гамы", что было бы неплохо для команды. Впрочем, армейцам сейчас любая свежая кровь пригодится». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Разгрузили календарь. «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
  • 30/08/2019 в 01:59
    •
  • Прогноз
  • «Сахалин» — «СКА-Хабаровск»
  • 1.69
  • Завтра в 11:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лига чемпионов
  • Жеребьёвка Лиги чемпионов 2019/2020
    • 20:21 29/08/2019     Лига Европы
  • Жеребьёвка Лиги Европы 2019/2020
    • 14:54 30/08/2019     Где окажется Неймар?
  • Топ-8 интриг перед закрытием трансферного окна
    • 02:15 31/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Севилья» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Эйбар», «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», «Вильярреал» упустил победу над «Реалом»Результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании 00:280
  • 19:29
    • «Авангард» одолел ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ
  • 19:16
    • Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят — седьмой
  • 18:45
    • Российские волейболистки пробились в четвертьфинал ЧЕ
    Серена Уильямс Теннис US Open. Федерер и Серена Уильямс в четвертьфинале, вылет второй ракетки мираРезультаты матчей седьмого игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 23:270
  • Экспресс дня

  • Продолжат ли «матрасники» идти без потерь?
  • 3.00
    •
  • 00:18
    • «Марсель» одержал победу над «Сент-Этьеном»
  • 23:42
    • Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»
  • 23:00
    • Конта обыграла Плишкову в 1/8 финала US Open
    Серхио Агуэро Футбол АПЛ. «МанСити» разгромил «Брайтон», «Ливерпуль» обыграл «Бернли», «Арсенал» поделил очки с «Тоттенхэмом»Обзор матчей 4 тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:400
  • 18:26
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом» в Туле
  • 17:23
    • Сборная США с победы стартовала на чемпионате мира
  • 16:10
    • «Динамо» усилилось полузащитником «Дженоа»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие